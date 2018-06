World Cup, Đài Loan, Sạt Lở, Giữ Xe, Hàng Không...

Xuân NiệmVậy là chính thức có bản quyền xem World Cup 2018... Tức là, dân Việt Nam mình có thể xem truyền hình các trâän đấu bóng đá tuyệt vời nhất mỗi vài năm.Bản tin Infonet kể: Đài HTV bất ngờ đề nghị với VTV mua chung bản quyền World Cup 2018...Hy vọng được xem trực tiếp World Cup 2018 lại vừa được nhen nhóm khi Đài HTV đề nghị hợp tác cùng VTV mua bản quyền các trận đấu. Trước đó, VTV đã an ủi người hâm mộ (NHM) khi cho biết có thể theo dõi thông tin World qua các... bản tin.Trong khi đó, nơi một eo biển, sóng gió hăm dọa... Bản tin VOA kể: Đài Loan tổ chức tập trận quy mô lớn, giả định TQ xâm lược...Đài Loan hôm 7/6 thực hiện một cuộc diễn tập giả định đánh chặn một lực lượng xâm lược, và lần đầu tiên sử dụng máy bay không người lái dân dụng tham gia cuộc tập trận quân sự thường niên...Bản tin TTXVN kể chuyện sạt lở Miền Tây: Mùa mưa năm 2018 mới bắt đầu nhưng tại Đồng bằng sông Cửu Long đã xảy ra hàng chục vụ sạt lở bờ sông.Chỉ trong tháng 5/2018, Cần Thơ, Hậu Giang, An Giang là những địa phương liên tiếp xảy ra sạt lở với mức độ nghiêm trọng ngày càng tăng. Đặc biệt, các vụ sạt lở liên tiếp trong vòng hơn nửa tháng mới đây tại quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ đã gióng lên hồi chuông cảnh báo tình trạng sạt lở đã rất nguy cấp.Báo Đầu Tư báo động coi chừng mất tiền: Nguy cơ phá sản Dự án di dời ga Đà Nẵng.Trong khi chính quyền TP. Đà Nẵng hối thúc thực hiện Dự án Di dời ga đường sắt Đà Nẵng ra khỏi nội thành, thì việc để xảy ra xây dựng trái phép tràn lan tại khu vực được quy hoạch, khiến dự án này có nguy cơ phá sản... Tình trạng xây dựng trái phép trên các phường của quận Liên Chiểu, nơi quy hoạch để di dời ga đường sắt Đà Nẵng đã diễn ra nhiều năm qua. Lãnh đạo quận Liên Chiểu cho biết, có khoảng 5.000 nhà dân xây dựng trái phép trong vùng quy hoạch dự án.Báo Tiền Phong kể: Nhiều công sở ở Bình Dương vẫn thu tiền giữ xe.Thực hiện quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính (Quyết định số 129/2007 của Thủ tướng Chính phủ) người dân đến giao dịch, làm việc được giữ xe miễn phí. Quy định là vậy, nhưng tại Bình Dương một số cơ quan hành chính phớt lờ để thu tiền giữ xe.Báo Đời Sống VN kể: Bắt kẻ thuê giang hồ bắn gục người tình của mẹ để 'dằn mặt' 06-06-2018 21:17:16 Nghe mẹ kể bị người tình trẻ phụ bạc, con trai đã thuê giang hồ bắn thanh niên 30 tuổi gục trước cửa nhà, thương tật 36%.Ngày 6/6, Cơ quan CSĐT Công an TP SG cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Hồ Thanh Nhân (SN 1996) và Lê Đăng Quang (SN 1993) về tội "Giết người".Nhân là người đã thuê Quang dùng súng bắn anh Nguyễn Thanh P. (SN 1988, ngụ quận Tân Phú, TP SG) bị thương tật 36%.Bản tin SOHA kể: Nữ doanh nhân bị chủ nợ cho người giam lỏng, di chuyển qua nhiều tỉnh rồi nhốt ở nhà hoang để đòi nợ hàng tỷ đồng.Ngày 6/6, TAND TP SG xét xử sơ thẩm lần 2 và tuyên phạt Trần Văn Miên (50 tuổi, ngụ tỉnh Nam Định) 10 năm 9 tháng về 2 tội "Bắt giữ người trái pháp luật" và "Cưỡng đoạt tài sản". Ngoài ra, Miên còn phải bồi thường 800 triệu đồng, đây là số tiền Miên chiếm đoạt của bị hại.Đời Sống & Pháp Luật: Hành khách Phạm Huy C. (32 tuổi, tỉnh Thái Nguyên)- người có hành vi ném điện thoại vào mặt nữ nhân viên hàng không tại sân bay Đà Nẵng bị xử phạt 7,5 triệu đồng.Ngày 6/6, Cảng vụ hàng không miền Trung đã ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với hành khách Phạm Huy C. vì có hành vi hành hung nhân viên hàng không.Báo Công An kể: Nhiều xe chở quá khổ, tài xế không có bằng lái.Lực lượng CSGT tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa phát hiện, lập biên bản xử phạt đối với 4 xe tải chở quá khổ. Các tài xế không xuất trình được giấy phép lái xe... Tất cả 4 xe đều chở gỗ tràm, đều có lỗi vi phạm chiều dài vượt quá 10% đầu xe. Lúc kiểm tra, cả 4 tài xế đều không có giấy phép lái xe. Lực lượng CSGT đã lập biên bản xử lý hành chính, tạm giữ các phương tiện.Báo Môi Trường & Đô Thị nêu câu hỏi: Tập kết bùn thải tràn lang, đe dọa sinh thái cảng Chân Mây?Hàng trăm ngàn mét khối bùn thải chưa qua xử lý, được các nhà thầu tập kết ngay cạnh con đường vào cảng Chân Mây, gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng hệ thống lưới điện...Báo Đấu Thầu kể: Hiệu trưởng làm giả 15 quyết định để chi sai trên 300 triệu đồng.UBND huyện Triệu Phong (Quảng Trị) đang hoàn tất hồ sơ để chuyển cơ quan điều tra làm rõ dấu hiệu phạm tội của ông Lương Viết Hùng.Ngày 6/6, UBND huyện Triệu Phong (Quảng Trị) cho hay đã có quyết định cách chức hiệu trưởng với ông Lương Viết Hùng, trường tiểu học Triệu Vân, do lợi dụng chức vụ, quyền hạn, cố ý làm trái các quy định của pháp luật về tài chính, gây ra nhiều sai phạm nghiêm trọng.Bản tin VOV kể: Dùng hóa chất tẩy trắng nội tạng bò ở Đồng Nai...Một cơ sở thu mua, tẩy trắng nội tạng bò rồi đem đi tiêu thụ vừa bị phát hiện sáng nay (6/6) tại phường Tân Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.Rạng sáng 6/6, Đội Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, Công an TP Biên Hòa bất ngờ kiểm tra cơ sở của bà Huỳnh Thị Kim Hoa (33 tuổi) ở khu phố 9, phường Tân Hòa, TP Biên Hòa.