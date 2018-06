VẬN MỆNH DÂN TỘC LÀ ĐÂY: ĐẶC KHU KINH TẾ 99 NĂM

ThaiNC

Năm 1989, cách mạng dân chủ tại Trung Quốc thất bại vì Đặng Tiểu Bình và đảng cộng sản trung quốc đã khôn khéo dùng quân đội từ nơi khác đem về đàn áp thẳng tay những người biểu tình tại quảng trường Thiên An Môn, vốn chủ yếu là nhân dân tại Bắc Kinh. Đặng Tiểu Bình biết không thể dùng chính quân đội Bắc Kinh đàn áp người dân Bắc Kinh vì con em, thân thuộc của họ đang ở trong biển người đó. Họ đã thành công. Quân đội từ những nơi xa xôi điều động về đã lạnh lùng ra tay thảm sát dã man những người dân không tấc sắt tại quảng trường Thiên An Môn, bảo vệ cho chế độ cộng sản Trung Quốc đến ngày nay.





Cũng năm 1989 đó, cuộc cách mạng tại Nga. Rừng người dưới sự lãnh đạo của Boris Yelsin biểu tình tại thủ đô Mạc Tư Khoa. Nhà lãnh đạo cải cách Mikhail Gorbahev đã bị đám bảo thủ giam giữ. Nhóm cộng sản bảo thủ này kêu gọi quân đội Sô Viết can thiệp đàn áp, và đặc biệt ra lệnh cho không quân sô viết thả bom xuống chính những người dân của họ đang biểu tình. Tư lệnh không quân Sô Viết từ chối tuân lệnh bỏ bom, và cảnh cáo sẽ bỏ bom những đơn vị bộ binh nào muốn can thiệp đàn áp người dân Nga đang sục sôi mưu cầu tự do, tuyên bố rằng quân đội chỉ để chống ngoại bang bảo vệ tổ quốc, không thể giết hại chính những người dân của mình. Toàn quân đội Sô Viết khi đó đã không can thiêp, và sau đó tất cả đã là lịch sử.





Hai cuộc cách mạng ở Nga và Tàu: một thành công và một thất bại, yếu tố quyết định đều nằm ở quân đội.

Thử tưởng tượng một cuộc cách mạng như vậy sẽ xảy ra tại Việt Nam trong tương lai. Thành công hay thất bại, yếu tố quyết định chắc chắn cũng sẽ ở nơi quân đội.

Sẽ có một lúc nào đó trong lịch sử của dân tộc, quân đội nhân dân Việt Nam sẽ phải quyết định: “trung với đảng” hay “hiếu vói dân”! bởi vì sự thật đã quá rõ ràng hai nhân tố này hoàn toàn đối lập, không thể bị lập lừa gán ép vào nhau qua bao thế hệ như xưa nữa.

Hãy đặt trường hợp quân đội Việt Nam chia hai: một nửa theo đảng một nửa theo dân. Sẽ có một cuộc nội chiến, sẽ có đổ máu, nồi da xáo thịt, nhưng sẽ rất ngắn. Có lẽ đó là cái giá phải trả cho một cuộc cách mạng mưu cầu tự do cho dân tộc.





Chúng ta tin rằng quân đội của dân sẽ chiến thắng.

Và giữa lúc nhân dân Việt đang làm lịch sử, sắp lật đổ bạo tàn cộng sản thì NGOẠI BANG CAN THIỆP.

Đúng vậy, quân đội Trung Cộng sẽ lấy cớ bảo vệ đặc khu kinh tế của họ, bảo vệ người dân và tài sản của họ, cho quân đội, vũ khí tối tân tiến vào Việt Nam và đương nhiên họ sẽ hổ trợ cho quân đội của đảng phản công quân đội của nhân dân Việt Nam.

Hãy nhớ cuộc cách mạng Hungary năm 1956, khi khát vọng tự do cuả cả dân tộc Hungary đã bị đảng cộng sản phản bội, và bị vùi dập tàn bạo dưới những bánh xe tăng của hồng quân sô viết.





Lịch sử đó ắt sẽ được tái diễn, khi cuộc cách mạng của dân tộc Việt Nam sẽ bị quân tàu ô can thiệp trắng trợn với lý do bảo vệ đặc khu và quyền lợi của họ nói trên, cùng với sự hợp tác của đảng cộng sản đương quyền. Quân đội cách mạng và nhân dân Việt Nam có thể bị kiềm chế như Hungary 1956, và dân tộc Việt sẽ không có cơ hội nào thoát khỏi gông cùm cộng sản, ách nô lệ ngoại bang.





Ba đặc khu kinh tế 99 năm này bao trùm đất nuớc từ Bắc chí Nam, chính là ba đầu cầu cho ngoại bang có lý do công khai đưa quân vào quê hương xứ sở.

Lịch sử là đây! Độc lập, tự do thực sự hay sẽ vình viễn dưới sự thống trị của ngoại bang là đây!

Nếu bọn họ thành công, tương lai dân tộc Việt Nam sẽ đi vào một ngõ hẹp đen tối không lối thoát.

ThaiNC