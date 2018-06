Bản tin sau đây là của Việt Tân.





Kiến Nghị Bác Bỏ Hiệp Định Thương Mại Tự Do EU-Việt Nam:

KHÔNG GIAO THƯƠNG

VỚI CHẾ ĐỘ THIẾU TỰ DO



6/6/2018

Kính gửi:

• Hội Đồng Liên Hiệp Âu Châu

• Các Dân Biểu của Quốc Hội Âu Châu



Chúng tôi, những tổ chức đồng ký tên dưới đây, kêu gọi các quốc gia thành viên của Liên Hiệp Âu Châu hãy bác bỏ hiệp định thương mại tự do đang chờ được phê chuẩn với nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.



Tiếp theo Nghị quyết khẩn cấp về Việt Nam của Quốc Hội Âu Châu phổ biến vào tháng 12 năm ngoái, sắp tới đây nếu các nước Âu Châu lại tiến hành việc phê chuẩn hiệp ước thương mại với Việt Nam - một trong những nước là kẻ thù tồi tệ nhất thế giới đối với quyền tự do biểu đạt, tự do báo chí và tự do hội họp, việc này sẽ là điều rất hổ thẹn. Trong suốt năm qua, số người hoạt động dân chủ ôn hòa và bloggers độc lập bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt giữ tùy tiện nhiều hơn bao giờ hết. Chỉ trong tháng 4 vừa qua, chính quyền Việt Nam đã có năm phiên tòa chính trị và kết án nặng nề mười nhà bảo vệ nhân quyền và blogger với các bản án lên tới 15 năm tù giam chỉ vì họ thực thi ôn hòa quyền tự do biểu đạt và hội họp. Trong trại giam, các tù nhân thường xuyên bị tra tấn và bạc đãi để buộc phải thú tội và nhận tội. Các viên chức trại giam cũng thường không cho các nhà hoạt động được chữa bệnh theo đúng nhu cầu.



Cơ quan Đối Ngoại của Liên Hiệp Âu Châu đã lên án tính chất phiên tòa ngày 5 tháng Tư 2018 và các án tù dành cho Nguyễn Văn Đài, Lê Thu Hà, Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Bắc Truyển và Trương Minh Đức, và tuyên bố là các nhân vật này “cổ súy ôn hòa cho việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền đã được bảo đảm bởi Hiến Pháp Việt Nam, Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, và Công Ước Quốc Tế về Quyền Chính Trị và Dân Sự. Những bản án này đã vi phạm trực tiếp đến các nghĩa vụ quốc tế mà Việt Nam đã cam kết, và Liên Hiệp Âu Châu mong đợi các quyền này phải được triệt để tôn trọng.”

Vào tháng 6/2017, Ủy Ban Điều Tra Bắt Giữ Tùy Tiện của Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng về trường hợp của ông Nguyễn Văn Đài là “một trong nhiều trường hợp được đệ nạp lên Ủy Ban trong những năm gần đây về vấn đề tước đoạt quyền tự do con người một cách tùy tiện ở Việt Nam” và kêu gọi Việt Nam hãy “hợp tác với các cơ chế nhân quyền quốc tế sao cho luật pháp và việc thực thi tại Việt Nam phải phù hợp với các chuẩn mực của Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và Công Ước Quốc Tế.”



Vào tháng 9/2017, Chủ Tịch Ủy Ban Giao Thương Quốc Tế của Quốc Hội Âu Châu đã cảnh cáo là “nếu không có giải pháp thỏa đáng thì hiệp ước thương mại sẽ gặp khó khăn.”



Thay vì đáp ứng những lời kêu gọi này nhằm tôn trọng cam kết nhân quyền thì Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam lại gia tăng đàn áp và tiếp tục trừng phạt việc thúc đẩy, thông tin và biểu đạt ôn hòa bằng các biện pháp bắt giữ tùy tiện, cáo buộc vô lý, phiên tòa bất công và án tù nặng nề.



Chúng tôi kêu gọi quý vị hãy bác bỏ hiệp định thương mại tự do được đề xuất với Việt Nam. Liên Hiệp Âu Châu chỉ nên mở rộng quan hệ kinh tế với Việt Nam khi nào chính quyền Hà Nội:

• Thả hết các tù nhân chính trị, kể cả sáu nhà hoạt động và bloggers mới bị kết án có tên trong Bản Lên Tiếng của Cơ quan Đối Ngoại của Liên Hiệp Âu Châu vào ngày 6 tháng Tư 2018

• Chứng minh cho thấy sự tuyệt đối tôn trọng quyền tự do thông tin và quyền tự do hội họp

Không có những quyền tự do này, Liên Hiệp Âu Châu sẽ gặp rủi ro khi giao thương với một chế độ đàn áp người dân đòi hỏi bảo vệ môi trường, tôn trọng quyền con người, quyền công nhân.



Hãy hậu thuẫn những giá trị của Liên Hiệp Âu Châu qua hiệp ước thương mại. Xin cám ơn sự hỗ trợ của quý vị.



Đồng ký tên:

Việt Tân là một tập hợp những người Việt yêu dân chủ với khát vọng canh tân con người và canh tân Việt Nam qua các hoạt động đấu tranh bất bạo động.