Văn nghệ Gây Quỹ Giải Thưởng Truyền Thông Hưng Ca- Tưởng Nhớ Việt Dzũng Tại San Jose.

Vào lúc 5:00pm ngày Chủa Nhật 3/6/2018 , tại Unify Event Center , San Jose , Phong Trào Hưng Ca Việt Nam phối hợp với một số hội đoàn, đã tổ chức Buổi Văn Nghệ Gây Quỹ Cho “ Giải Truyền Thông Hưng Ca - Tưởng Nhớ Việt Dzũng”, một Cựu Phong Trào Trường PT Hưng Ca Việt Nam , nhằm mục đích gây quỹ để trao giải thưởng cho việc Nhận Định Bộ Phim Tài Liệu về Chiến Tranh Việt Nam -The Vietnam War, nhằm khuyến khích các bài viết lên tiếng bảo vệ chính nghĩa quốc gia, bảo vệ danh dự của Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa.

Buổi Văn Nghệ thu hút hàng ngàn đồng hương đến tham dự; là một hiện tượng hiếm có tại Bắc Cali, trong số đó người ta ghi nhận có một số quan khách: NV Nguyễn Tâm, NV Ash Kalra, Chiến sĩ Võ Đại Tôn, Ó Đen Ly‎ Tống, Họa sĩ Vũ Hối và con trai Vũ Quốc, Hoạ sĩ Hố, Ks Nguyễn Tấn Thọ đại diện TNS Janet Nguyễn ; đặc biệt có sự hiện diện của Bebe Hoàng Anh là người vợ của Việt Dzũng…v.v., và các hội doàn quân đội, hội ái hữu đồng hương: Hội Biệt Động Quân, Liên Hội Người Việt Quốc Gia, Hội Cảnh Sát Quốc Gia, Hội Nha Trang Khánh Hòa, Thanh Niên Cờ Vàng, Nha Kỹ Thuật, Lương Tâm Công Giáo, Khu Hội…v.v. và giới truyền thông báo chí.

Điều hợp chương trình là ông Nguyễn Trung Cao với các MC Đỗ Quang Hưng, Ls THu Hương , Hà Cẩm Tú, Ngọc Thủy, Hoàng Tuấn.



Lễ Chào cờ khai mạc diễn ra rất trang trọng lúc 5:30pm với nghi thức rước Đuốc Tự Do vào hội trường, Quôc Ca VNCH, và HK do cô Ngọc Nhung từ Hawaii và các thành viên Hưng Ca đảm trách. Sau phần phát biểu của mình, luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa , Phong Trào Trưởng Hưng Ca, đã mời mọi người đứng dậy để làm lễ tưởng nhớ Việt Dzũng. Phần này diễn ra thật trang trọng và xúc động. Bên cạnh chân dung Việt Dzũng thật sống động do hoạ sĩ Vũ Quốc thực hiện, giọng ngâm bài thơ truy điệu VD thật ngọt ngào truyền cảm của Trúc Thanh và Chi Huệ (Hưng Ca Dallas) đã làm mọi người xúc động bồi hồi tưởng nhớ đến ca nhạc sĩ Việt Dzũng mà không ngờ anh đã ra đi được 5 năm.

Sau phần nghi lễ chào cờ, nhà báo Huỳnh Lương Thiện, Trưởng Ban Tổ Chức, lên trinh bày lý do và ý nghĩa của buồi văn nghệ. Theo ông thì cuộc chiến tranh VN đã bị bóp méo, sai lệch, bôi nhọ…bởi các nhà truyền thông HK, mà gần đây nhất là bộ phim tài liệu The Vietnam War do đạo diễn Ken Burns sản xuất và trình chiếu vào tháng 9/2017. Đây là bộ phim xử dụng nhiều tài liệu của Việt cộng nên rất có lợi cho Việt cộng…v.v. Ông đã trích dẫn những nhận định của cố TT Nixon, TNS John McCain. TT Nixon viết: “Kết thúc cuộc chiến phía sai trái (VC) đã thắng..”, để cho thấy rằng cho đến hôm nay giới truyền thông và giới làm phim tài liệu HK vẫn hướng dẫn quần chúng HK một cách sai lạc. Do đó, PT Hưng Ca Viêt Nam tổ chức Giải Thưởng Truyền Thông nhằm “khuyến khích các bài viết, thu thập tài liệu, dich sang Anh ngữ, in thành sách…những bài phản đối, trình bày sự thật về cuộc chiến tranh tại Việt Nam 1954-1975…”







Việc làm nầy với mục đích:

- Ghi nhận những nỗ lực của các thành viên trong cộng đồng đã lên tiếng bằng các bài viết vach trần những sai

trái, xuyên tạc đầy ác ý của cuốn phi “The Vietnam War”

- Tạo điều kiện, khuyến khích các bài viết với nội dung phản bác lại những tài liệu một chiều, xuyên tạc…

- Để giải độc dư luận, giành lại sự thật về chiến tranh VN. In các tài liệu thành sách, đăng báo…v.v. để lưu ý giới điện ảnh, truyền thông HK từ nay cần cẩn trọng hơn khi thực hiện những tác phẩm lien quan đến chiến tranh VN…

Những vị khách mời: Ông Võ Đại Tôn từ Úc sang, đã kể lại vài kỷ niệm với Việt Dzũng và ngợi khen công tác giải thưởng truyền thông của PT Hưng Ca VN. Ông Lý Tống cũng khen ngợi nỗ lực của Hưng Ca nhắm lấy lại danh dự cho VNCH qua công tác này. Ông Nguyễn Tấn Thọ và ông Vũ Văn Lộc thuật lại việc ông Thọ và ông Huỳnh Lương Thiện nhân dịp tham dự đám tang VD, đã nhận lại cặp nạng và áo T-shirst của Việt Dzũng và được cựu đại tá Vũ Văn Lộc cho lưu giữ tại Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân VN ở San Jose …DB Ash Kalra, va NV Nguyễn Tâm cũng có lời phát biểu yểm trợ cho công viejc này.





Xen kẻ trong chương trình là phần ca nhạc đấu tranh, nhạc tình cảm quê hương….do các ca sĩ Việt Khang, Cát Lynh, Mai Thanh Sơn, Hoàng Quân, Đồng Thảo, Châu Lý, Vivan Huỳnh…và các ban hợp ca của phong trào Hưng Ca. Nhạc sĩ Trúc Hồ nhắc đến những đóng góp lớn lao của Việt Dzũng cho cuộc đấu tranh, cũng như cho Đài SBTN. Anh cùng mọi người hát các bài Triệu Con Tim Một Tiếng Nói, Anh là Ai?... Hoàng Quân vơí các bài Chúng Đi Buôn, và Khỏe Vì Nước; thật xuất sắc đã được cả ngàn đồng bào tham dự vừa vỗ tay, vừa phất hàng ngàn lá cờ Vàng hưởng ứng tạo nên một bầu không khí đấu tranh sôi động hiếm thấy. Phong Trào Hưng Ca với các màn hợp ca, nhạc cảnh đấu tranh sống động đã được sự tán thưởng của mọi người tham dự.

Nói chung, mọi người tham dự đều đánh giá cao chương trình văn nghệ gây quỹ đầy ý nghĩa này nhưng có một số đồng hương than phiền về việc BTC thiếu chu đáo trong vấn đề sắp xếp chỗ ngồi và thiếu thức ăn khá sớm. Ông Vũ Hữu Dzũng cho biết đã đặt 650 phần ăn, nhà hàng làm hơn 700 phần nhưng không ngờ số lượng bà con đến hơn 800 người gây ra việc thiếu thức ăn. May mà chúng tôi nhờ Chùa Di Lặc cung cấp ngay tại chỗ gần 100 phần thức ăn chay nên cũng tạm giải quyết việc đáng tiếc này. Trưởng BTC Huỳnh Lương Thiện cho biết BTC ước lượng số người đến khoảng 600 nhưng không ngờ hơn 800 đồng hương đã đến hưởng ứng nên chúng tôi đã không phục vụ quý vị được chu đáo. BTC gửi lời xin lỗi đến quý vị. Phải nói là lâu lắm San Jose mới có được một chương trình văn nghệ đấu tranh quy mô sống động quy tụ đông đảo đồng hương như thế này.