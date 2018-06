Đặc Khu Để Hán Hóa?

Trần KhảiCó phải Đảng CSVN chuẩn bị thiết lập 3 đặc khu kinh tế với quý chế đặc biệt nhằm mở cửa cho di dân Trung Quốc vào VN tràn ngập?Báo Trí Thức VN từ Hà Nội ghi nhận về mấy khía cạnh đáng lo:“Những nội dung cần lưu ý trong Dự luật về ba đặc khu...Dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc (tạm gọi là Dự luật về 3 đặc khu) bắt đầu được Quốc hội thảo luận vào ngày 23/5, dự kiến thông qua vào cuối kỳ họp....Về thời hạn sử dụng đất, Điều 32, Chủ tịch UBND đặc khu được quyết định thời hạn sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh tại đặc khu tối đa 70 năm. Đặc biệt, thời hạn sử dụng đất có thể dài tới 99 năm, do Thủ tướng Chính phủ quyết định.......Công dân của nước láng giềng có chung đường biên giới với Việt Nam tại tỉnh Quảng Ninh sử dụng giấy thông hành hợp lệ nhập cảnh vào đặc khu Vân Đồn với mục đích du lịch được miễn thị thực (visa) với thời hạn xác định; trường hợp có nhu cầu đến các địa điểm khác của tỉnh Quảng Ninh để du lịch thì làm thủ tục thông qua doanh nghiệp lữ hành quốc tế của Việt Nam...”Trong khi đó, nhà văn Nguyên Thạch trên Dân Làm Báo viết bài “Có đui có điếc cũng biết ĐCSVN bán nước” với nỗi lo:“...Tàu Cộng đã chiếm cứ các thành phố, trọng điểm ngay trong nội địa nước Việt như: Bô Xít Tây Nguyên, Vũng Áng Hà Tĩnh, Đông Đô đại phố Bình Dương, Móng Cái, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nha Trang, miền Tây Nam Bộ... và sắp tới là ĐCSVN sẽ tuân lệnh thiên triều giao nạp đất 99 năm trong cái gọi là “Đặc khu kinh tế” ở Vân Đồn (Quảng Ninh miền Bắc), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa miền Trung), Phú Quốc (Kiên Giang miền Nam). Như vậy, nếu phân tách theo góc nhìn chiến thuật quân sự thì Tàu Cộng sẽ có các căn cứ bất khả xâm phạm trên cả 3 miền Bắc Trung Nam của cả nước. Đây là những căn cứ địa, chiến khu trấn thủ mỗi miền mà ĐCSVN không được quyền bén mảng hay kiểm soát.”Báo Tiếng Dân có bài vê2à chuyên môn, do nhà báo Đoàn Bảo Châu phỏng vấn kinh tế gia Phạm Chi Lan về Dự luật Đặc khu, trích:“PV: Hiện nay trên mạng XH cũng như trên báo chí cũng đang bàn luận rất nhiều về việc Quốc hội chuẩn bị thông qua luật về đặc khu, bà đánh giá như thế nào về dự luật này?Bà Phạm Chi Lan: Tôi nghĩ dự luật này rất nên dừng lại, Quốc hội đừng thông qua vội, để hỏi thêm ý kiến của các chuyên gia về các lĩnh vực khác nhau, không phải chỉ kinh tế, mà cả xã hội và chuyên gia về an ninh, quốc phòng nhìn từ nhiều góc độ để xem xét lại.Thứ hai nữa là rất cần phải hỏi ý kiến của đông đảo người dân. Bởi vì trong những ngày vừa qua, khi tôi đi các nơi, kể cả gặp những người rất bình thường, hoặc là ngồi trên xe taxi, thì những người lái xe taxi cũng chia sẻ với tôi nỗi bức xúc, lo lắng của họ trước [dự] luật này.Hầu hết mọi người đều cho rằng, đưa ra Luật Đặc khu này, nhất là với điều kiện 99 năm thì có thể biến 3 đặc khu của VN thành vùng lãnh thổ trên thực tế của nước láng giềng Trung Quốc. Một đất nước mà có rất nhiều tham vọng về lãnh thổ, cũng như có những nhu cầu về di dân của họ, đi khắp nơi để đỡ gánh nặng dân số trên mảnh đất của họ.Tham vọng của TQ đối với VN thì không hề che giấu trong suốt nhiều năm rồi, tôi không nói đến lịch sử nghìn năm ai cũng thuộc, bất cứ người dân VN nào ai cũng thuộc. Ngay cả trong lịch sử hiện đại VN, thì tham vọng lãnh thổ của TQ kể từ những dấu mốc như cuộc chiến tranh biên giới vào những năm ’79, rồi những cuộc chiếm các đảo của VN như Gạc Ma, rồi tất cả các đảo khác của VN trong suốt thời gian vừa qua. Gần đây nhất như chuyện TQ tăng cường vai trò của họ, quân sự hóa các bãi đá mà họ biến thành đảo nhân tạo ở các vùng thuộc lãnh thổ VN ở Biển Đông, cho thấy rất rõ tham vọng không hề che giấu đó.Trong điều kiện như vậy, mà nền kinh tế VN cũng đang bị lệ thuộc ngày càng nặng nề nhiều hơn vào TQ về nguồn cung cho rất nhiều vật tư đầu vào cũng như việc xuất khẩu một loạt các sản phẩm của VN, thì cái mối nguy của việc 3 đặc khu, có thể biến thành những vùng lãnh thổ của TQ ở VN là rất lớn. Chính vì vậy mà những người dân bình thường của VN cũng đều bày tỏ sự lo lắng của họ....”Bản tin RFA trong bài “Đặc khu kinh tế và 99 năm: Bài toán cũ và lỗi thời” đã ghi lời nhận định của Giáo sư Nguyễn Đình Cống:“Thành ra trước đây có ý kiến cho rằng đặc khu cũng có lợi ích kinh tế nào đấy trong hoàn cảnh còn khó khăn, cần phải thu hút vốn liếng của nước ngoài. Nhưng tình hình Việt Nam hiện nay, thì nhiều nhà nghiên cứu và tôi cũng tán thành rằng đặc khu không mang lại nhiều lợi ích, không quan trọng.”...Ý kiến này đồng thuận với nhận định của ông Sebastian Eckardt, chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, được Giáo sư Tương Lai trích dẫn trong bài viết của ông: “Đặc khu 1960 xây dựng là lúc kinh tế thế giới đóng, vì thế mà các ưu đãi thuế phát huy hiệu quả. Nhưng hiện nay Việt Nam là mở … chúng ta phải tìm kiếm nguồn đầu tư và tài nguyên phát triển trong tương lai trong mối quan hệ mới, cần những chính sách mới thay vì chỉ cởi bỏ thuế quan”.Đặc biệt là một khía cạnh quân sự, theo FB nhà thơ Vương Trọng (đăng lại trên mạng Kim Dung/Kỳ Duyên), trích:“Nhà thơ Vương Trọng: Thể nghiệm hay đại trà- Đặc khu có thể trở thành khu quân sự của nước ngoài???Tác giả: FB nhà thơ Vương TrọngĐiều thứ hai, trong dự án cho phép nhà đầu tư kinh doanh vũ khí, quân trang quân dụng của quân đội và công an…( theo Phụ lục 4: Danh mục các nghề kinh doanh…) nhà kinh doanh nước ngoài có thể biến khu vực của họ thành một căn cứ quân sự có đủ loại vũ khí hợp pháp …thì làm sao ta bảo đảm được an ninh cho đất nước?...”Đáng lo, đáng lo, đáng lo... 