Mỹ Điều Tra, Đưa Nhiều Bác Sĩ Vào TQ Khám: Súng Siêu Âm Bắn Vào Tòa Đại Sứ Mỹ

BEIJING -- Có ít nhất thêm 2 người Hoa Kỳ phải di tản do Bộ Ngoaị Giao Mỹ vì một chứng bệnh lạ kỳ trước giờ gây bệnh cho các nhà ngoaị giao và gia đình của họ -- trước tiên là ở Cuba, rồi bây giờ ở Trung Quôác, theo báo New York Times.Những công dân Mỹ làm việc ở Tòa Lãnh Sự Mỹ tại Guanzhou, Trung Quôác, đã trở bệnh lạ kỳ sau khi nghe các âm thanh kỳ lạ tại ít nhất 2 khu vực chung cư, theo báo NYT.Các nhân viên khác được ban y khoa Bộ Ngoại Giao khám nghiệm.Trong nhiều tháng, các viên chức Mỹ lo ngại rằng các nhà ngoaị giao bị tấn công bằng các âm thanh kỳ lạ, dẫn tới hội chứng tương tự với những người bị “thương tích ở não bộ sau khi bị va chạm.”Kỳ lạ về y khoa này đã thêm vào những kỳ lạ y khoa khởi sự từ 2016, khi nhân viên sứ quán Hoa Kỳ và gia đình họ bắt đầu bị bệnh tại Havana (Cuba).Tính chung, 24 người lúc đó bị nhức đầu, buồn nôn, lãng tai, nhận thức kém tinh anh, và các hội chứng khác, sau khi họ nói rằng họ nghe các âm thanh kỳ lạ. Đó là lý do làm Hoa Kỳ trục xuất các nhà ngoaị giao Cuba.Bây giờ cũng những hội chứng đó xảy ra tại Guangzhou, và các viên chức Mỹ nêu nghi ngờ rằng có phải thủ phạm tấn công các nhà ngoaị giao -- có thêå là TQ hay Nga.Dù vậy, vẫn chưa rõ bệnh này có phải là do bị tấn công.Các lý thuyết khác nêu ra có thể vì độc chất toxin, còn việc nghe âm thanh kỳ lạ có thể là tình cờ.Theo báo NYT, Bộ Ngoại Giao Mỹ đã đưa một nhóm bác sĩ nhiều chuyên ngành tới TQ vào ngày 31/5/2018, sẽ khám bệnh cho nhiều người trong tổng số 170 nhà ngoại giao Hoa kỳ hay là nhân viên tại Guangzhou.