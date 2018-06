Putin: Mỹ Phải Bảo Đảm An Ninh Cho Chế độ Kim

MOSCOW - Trong 1 cuộc phỏng vấn dành cho truyền thông Trung Cộng, nguyên thủ Nga báo trước: Hoa Kỳ phải bảo đảm an ninh vững chắc cho chế độ Kim để tìm kiếm phi nguyên tử bán đảo Hàn.TT Putin tỏ ý hy vọng cuộc gặp gỡ thượng đỉnh Trump-Kim tại Singapore sẽ đem lại kết quả tích cực.Nhân dịp này, ông Putin tán duơng các bước thiện chí chưa từng thấy của Pyongyang, gồm ngưng nổ nguyên tử và bắn thử phi đạn, phá hủy cơ sở ngầm tại núi Mantai, theo ABC News.Ông Putin cũng khen ngợi quyết định gặp Kim của TT Trump là trưởng thành, là can đảm.Nhưng, chủ nhân điện Kremlin báo động: phải bảo đảm an ninh cho chế độ Kim, nếu không sẽ tái diễn các thảm kịch như Libya, Iraq.Ngoài ra, TT Putin tỏ ý tiếc về việc Hoa Kỳ và Nam Hàn tiếp tục tập trận.