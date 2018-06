Tham Vụ Sanders Tự Cho Có Uy Tín Cao Hơn Nhà Báo

WASHINGTON - Phát ngôn viên Bạch Ốc từ chối giải thích trong 2 ngày liên tiếp lý do phủ nhận tin TT Trump dự phần soạn bản tuyên bố đánh lạc hướng của con trai về buổi gặp giữa anh ta và luật sư Nga tại Trump Tower giưa năm 2016.Khi nhà báo hỏi nếu quan tâm để cải chính phát biểu trước đây rằng TT Trump đã làm việc ấy (theo tin New York Times), như luật sư của ông công nhận, tham vụ báo chí Sanders đáp “Tôi không đi vào chi tiết và nói lui nói tới chuyện ấy – tôi sẽ không bình luận”.Từ nhiều tháng, luật sư Jay Sekulow khẳng định TT Trump không liên quan.Trong thư gửi đoàn Mueller, tổ tham vấn pháp lý của ông Trump cho hay ông Trump thảo 1 tuyên bố ngắn đáp lại bản tin của New York Times.Luật sư Giuliani tuyên bố tối Thứ Hai: Sanders và Sekulow nói khác là sai.Khi bị cật vấn sáng Thứ Ba “tuyên bố của bà từ Tháng 8 có là chính xác”, tham vụ Sanders đáp “Tôi nghĩ rằng mọi người đều biết tôi trung thực”.Phóng viên hỏi tiếp: làm sao có thể tin vào thông tin xuất phát từ phiá sau diễn đàn của Phòng họp báo của Bạch Ốc, bà Sanders trả lời “Tôi làm việc mỗi ngày để cung cấp thông tin chính xác và cập nhật, tôi tiếp tục làm thế – tôi nghĩ rằng uy tín của tôi cao hơn truyền thông, phần lớn vì quý vị mất nhiều thời gian tập trung vào việc công kích TT thay vì tường thuật thông tin”.