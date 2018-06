Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Tổ Đình Chùa Huệ Quang Đại Lễ Phật Đản

Đại Lễ Phật Đản tại Chùa Huệ Quang.

Santa Ana (Bình Sa)- - Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo, Tổ Đình Chùa Huệ Quang tọa lạc tại số 4918 Westminster Ave, Santa Ana, do Hòa Thượng Thích Minh Mẫn làm Viện Chủ đã long trọng tổ chức Đại lễ Phật Đản PL. 2562 -2018 vào lúc 11 giờ trưa Chủ Nhật ngày 03 tháng 06 năm 2018,Buổi lễ diễn ra với sự tham dự của hàng trăm chư tôn đức Tăng, Ni đến từ các chùa, tu viện, và tự viện miền Nam California, khoảng một ngàn đồng hương Phật tử, một số qúy vị dân cử, đại diện dân cử Liên Bang, Tiểu Bang, Quận Hạt cùng các Thành Phố, một số qúy vị đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông.Như thông lệ hằng năm, trước khi vào lễ chính thức, đồng hương Phật tử đã tập trung về trước lễ đài để nghe thời pháp, nhân ngày Đại Lễ Phật Đản năm nay do Đại Đức Thích Minh Hồng giảng.Mở đầu Thầy chúc mọi người có được ngày Đại Lễ Phật Đản, ngày Đức Phật ra đời, thật hạnh phúc. Thầy cho biết: “đây là một ngày trân trọng và đáng quý. Tuy nhiên, chỉ tổ chức lễ như vậy thì chưa đủ mà các Phật tử cần phải sống sao cho xứng đáng với công của Đức Phật.”Thầy nhấn mạnh nhiều về trách nhiệm của người Phật tử và những gì người Phật tử cần phải làm để trả ơn cho Đức Phật. Thầy khuyên các Phật tử phải lắng tâm, học và tìm cách thực hành những gì mà họ hiểu biết về Đức Phật về giáo lý của Ngài mà chúng ta đã học và đã thực hiện trong thời gian qua.Sau phần thuyết pháp, Ban cung thỉnh cung thỉnh chư tôn đức Tăng, Ni từ chánh điện quang lâm lễ đài, trong lúc nầy những hồi chuông trống Bát Nhã được gióng lên, toàn thể đồng hương Phật tử tham dự đều đứng lên chắp tay cung thỉnh Chư Tôn Đức.Điều hợp chương trình do Huynh Trưởng Tâm Cảmø Hồ Văn Huỳnh.Lễ chính thức bắt đầu với nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, Phật Giáo Kỳ và phút nhập Từ Bi Quán do các em Gia Đình Phật Tử và Đạo Tràng Huệ Quang phụ trách.Tiếp theo Đại Đức Thích Huệ Đức, thay mặt Ban tổ chức lên ngỏ lời Chào mừng và cảm ơn sự quang lâm chứng minh, tham dự của Chư Tôn Đức Tăng Ni, qúy vị quan khách qúy cơ quan truyền thông cùng đồng hương Phật tử.Trong diễn văn khai mạc có đoạn Thầy nói: “... Sự xuất hiện của Đấng Thế Tôn đã mang theo Thông Điệp của sự yêu thương và hòa bình. Sắc hương ưu đàm, giải thoát không mất đi hay hạn hẹp bỡi thời gian và địa lý. Bánh xe pháp của Thế Tôn đã uyển chuyển đi vào cuộc đời, giúp cho chúng sanh chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau thành an lạc, thảnh thơi. Bằng vào Đại Bi Tâm, Thế Tôn đã thành công, xóa bỏ sự phân biệt giai cấp trong xã hội Ấn Độ ngày xưa. Những bước chân của Thế Tôn đi đến đâu thì nơi đó liền biến thành trú xứ an lạc, không có những sự đố kỵ, thù hận, ghen tức, bạo lực và đấu tranh. Lòng từ bi của Ngài là bình đẵng và tôn trọng sự sống của muôn loài... Trong một xã hội tiên tiến ngày nay, ngoài việc đến chùa nghe pháp và tu học, chúng ta có thể học hỏi và thực tập lời dạy của Thế Tôn qua các trang mạng cộng đồng như: Youtube, Facebook, hoặc Google để chúng ta áp dụng lời dạy của Đức Thế Tôn vào đời sống thường nhật. Chúng ta hãy cùng nhau đưa giáo pháp vào đời, cùng chuyển bánh xe chánh pháp đến khắp mọi người trong gia đình, đến các thế hệ kế tiếp cùng thực tập một đời sống chánh niệm và yêu thương bao dung.”Nhân mùa Phật Đản chúng con xin nguyện cầu Phật Pháp luôn tỏ rạng muôn nơi, chúng sinh được hưởng tròn đầy niềm an vui, bình đẳng, biết yêu thương tôn trọng lẫn nhau.Cầu nguyện cho quê hương Việt Nam sớm có tự do, dân chủ và nhân quyền được tôn trọng, lãnh thổ, lãnh hải được vẹn toàn.Sau đó, các em Ngành Ấu thuộc Gia Đình Phật Tử Huệ Quang lên trình diễn vũ điệu “Dâng Hoa Cúng Phật”.Tiếp theo lời phát biểu của Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, mở đầu TNS cảm ơn Hòa Thượng Viện Chủ, cảm ơn Ban tổ chức đã cho Bà có cơ hợi lên phát biểu nhân ngày Đại Lễ Phật Đản hôm nay. Nhân dịp nầy Bà cũng đã kêu gọi cử tri người Mỹ gốc Việt hãy tham gia bầu cử thật đông để ủng hộ cho những người xứng đáng đại diện cho cư dân, cũng như cộng đồng chùng ta.Sau đó Bà trao đến Hòa Thượng Viện Chủ bằng Tưởng Lệ của Thượng Viện, ghi nhận những đóng góp lớn lao của Hòa Thượng Viện Chủ cũng như toàn thể Phật tử chùa Huệ Quang trong công việc xây dựng một cộng đồng đa sắc tộc nói chung và cộng đồng người Việt quốc gia tại Hoa Kỳ nói riêng.Đáp lời TNS, Hòa Thượng Viện Chủ đã nói: “Là công dân Hoa Kỳ, chúng ta tham gia bầu cử là một phần rất quan trọng. Nếu không có qúy vị dân cử chúng ta sẽ không có điều kiện để thực hiện những sinh hoạt trong suốt nhiều năm qua. HT. cảm ơn tất cả những vị dân cử có mặt hoặc không có mặt hôm nay và kính chúc qúy vị thành công trong ý nguyện.”Tiếp theo lời phát biểu chúc Mừng Phật Đản của Nghị Viên Thành Phố Garden Grove ông Phát Bùi, Nghị Viên Thành Phố Westminster ông Sergio Contreras, Tiến Sĩ Phạm Kim Long.. .Sau đó Ban tổ chức cung thỉnh Hòa Thượng Thích Giác Sĩ, Viện Chủ Tổ Đình Gác Lý lên Ban Đạo Từ.Trong lời Đạo Từ HT. nói: “Như qúy vị đã biết, tại sao lúc nào, lễ nào Chùa Huệ Quang tổ chức đều có rất đông Chư tôn đức Tăng Ni và đồng hương Phật tử tham dự. Chính đó là nhờ vào công đức tu tập của HT. Thích Minh Mẫn, biết hòa hợp tăng chúng, biết thương yêu và giúp đỡ Tăng, Ni vì thế mà lúc nào tăng chúng cũng thương mến, ủng hộ. Nhân dịp nầy HT. Thích Giác Sĩ cũng đã có lời chúc đến HT. Viện Chủ Pháp Thể Khang An, Chúng Sanh Dị Độ, đồng hương Phật tử thân tâm thường an lạc.”Sau đó Ban tổ chức cung nghinh HT. Chứng minh cùng Chư Tôn Đức lên lễ đài dâng hương và cử hành nghi thức khánh đản.Mở đầu nghi thức, Chư Tôn Đức và đồng hương Phật tử cùng hát bản “Trầm Hương Đốt” Sau đó tất cả cùng tụng trang kinh Khánh Đản.Tiếp theo với nghi thức tắm Phật, sau các chư tôn đức, đồng hương lần lược thực hiện nghi thức lễ tắm Phật.Tiếp tục chương trình Ban tổ chức cung thỉnh chư tôn đức Tăng Ni trở về trai đường thọ trai, đồng hương phật tử dùng cơm chay tại chổ để thưởng thức chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục xuất sắc do một số ca sĩ thân hữu, đạo tràng Huệ Quang và các em Gia Đình Phật Tử, Trung Tâm Việt Ngữ Huệ Quang trình diễn cúng dường Phật Đản trong đó có Ca Sĩ Triệu Mỹ Ngân, Đỗ Thanh.. .Buổi chiều có lễ quy y cho một số Phật tử.Kết thúc chương trình với lễ cúng Chẩn Tế Cô Hồn.Mọi chi tiết liên lạc về Chùa Huệ Quang: (714) 530-9759, (714) 530-9249, (714) 534-2525.