Đặc Khu, Giá Hàng, Ô Nhiễm, Hiệu Thuốc...

Xuân Niệm

Không nên thông qua Luật Đặc Khu... Bởi vì, như thế sẽ mất nước, khi tư bản đỏ Trung Quốc bơm tiền mua đất VN tới 99 năm -- cũng là sẽ ở luôn, chớ mong gì họ trả đất sau một thế kỷ...

Bản tin BBC ghi lời Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh, Giám đốc Nghiên cứu, Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, nói 5 lý do mô hình đặc khu khó thành công.

Trong khi đó, báo Người Lao Động nói thẳng: Chưa nên thông qua Luật Đặc khu!

NLĐ ghi lời Tiến sĩ Vũ Minh Khương - chuyên gia cao cấp về chính sách phát triển, giảng viên Trường Chính sách công Lý Quang Diệu (Singapore) - đã đề nghị:

“Với sự lựa chọn 3 địa điểm đó để làm ĐKKT, Quốc hội chưa hề được tiếp cận và thông qua những công trình nghiên cứu, khảo sát cẩn trọng về an ninh - quốc phòng, trong khi đó là những vị trí có thể có tác động chiến lược trong việc bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia và hiện là nơi cư trú của hàng trăm ngàn dân. Các ĐKKT sẽ cho phép đầu tư vào hàng ngàn kilômét vuông đất liền, rừng, núi mà cả hàng chục ngàn kilômét vuông mặt biển, thềm lục địa trên lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế biển của Việt Nam. Hiện nay, biển Đông đã bị quân sự hóa với cường độ cao, phạm vi rộng và nguy cơ xung đột lớn. Chủ quyền và an ninh của nước ta và ngay cả các hoạt động kinh tế, đời sống bình thường của nhân dân ta trên biển, đã và đang bị đe dọa, thậm chí xâm hại thường xuyên.

Trong khi đó, ở mỗi đặc khu, những quy định dễ dãi về miễn thị thực dài hạn sẽ tạo điều kiện cho hàng triệu người nước ngoài đến du lịch, làm ăn, lao động, sinh sống thường xuyên và cho hàng chục ngàn người nước ngoài di dân đến, hình thành những cộng đồng định cư dài hạn.”

Báo Pháp Luật ghi nhận rằng Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5-2018 tăng 0,55% so với tháng trước - tháng có CPI tăng cao nhất trong sáu năm trở lại đây và tăng đến 3,86% so với cùng kỳ năm trước.

Tăng giá xăng dầu liên tục được xem là một trong những nguyên nhân chính đẩy CPI tháng 5 vừa qua tăng mạnh. Ví dụ trong nhóm hàng hóa và dịch vụ tính CPI, nhóm giao thông có mức tăng cao nhất 1,72%. Giá giao thông tăng chủ yếu do ảnh hưởng từ điều chỉnh tăng giá xăng dầu.

Cụ thể, tính từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu đã được điều chỉnh 10 lần.

Bản tin VietnamNet kể: Phát hiện công ty Nam Thịnh sản xuất gây ô nhiễm, người dân xóm Cột Bài, xã Trường Sơn (Lương Sơn, Hòa Bình) dùng đá chặn cổng doanh nghiệp nhiều ngày.

Đã 3 ngày nay, người dân xóm Cột Bài đổ đống đá lớn chặn lối ra vào công ty Nam Thịnh (chuyên đóng gói, sang chiết hóa chất phục vụ nông nghiệp), vì cho rằng đơn vị này có hành vi lợi dụng mưa lớn xả thải nguy hại ra sông, gây ô nhiễm nặng nề.

Báo An Ninh tiền Tệ kể: Người đàn ông sau khi đến một hiệu thuốc tư nhân nằm trên địa bàn xã Hồng Phong, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) để thăm khám sức khỏe thì tử vong bất thường sau khi đo huyết áp khoảng 30 phút.

Ngày 5/6, thông tin từ ông Đào Minh Tuấn – Chủ tịch UBND xã Hồng Phong, huyện Chương Mỹ, Hà Nội cho biết, vừa qua trên địa bàn có một người đàn ông tử vong bất thường ở hiệu thuốc tư nhân.

Báo Tiền Phong hỏi: Vì sao dân không còn lối xuống biển?

Tình trạng buông lỏng quản lý đất công, tuỳ tiện cấp phép cho một số dự án ven biển, ven sông, giá đền bù đất còn quá xa so với giá thị trường, tình trạng phức tạp trong mua bán đất tại các đặc khu... tiếp tục là những vấn đề được các đại biểu (ĐB) đặt ra trong phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà sáng 5/6.

Báo Hải Quan lo ngại cho Sài Gòn: Thách thức thu ngân sách nửa cuối năm 2018...

Kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu cảng biển và hàng không TP.SG trong nửa đầu năm 2018 đều tăng mạnh so với cùng kỳ, nhưng do thực hiện cắt giảm nhiều dòng thuế, đã khiến số thu của Cục Hải quan TP.SG giảm, tạo thách thức trong nửa cuối năm nay.

Báo Pháp Luật kể: Mặc dù số người hút thuốc lá đã bắt đầu có chiều hướng giảm dần nhưng Việt Nam vẫn là một trong những quốc gia có số người hút thuốc lá ở mức cao trên thế giới. Cùng với đó, trong hơn hai năm, tổng số tiền xử phạt vi phạm thuốc lá mới được hơn 400 triệu đồng, qua đó có thể thấy chế tài xử phạt vi phạm về phòng chống tác hại thuốc lá còn chưa mạnh, hoạt động thanh, kiểm tra còn mỏng, lẻ tẻ ở một số địa phương.

Bản tin VietnamNet kể: Tàu đang chạy bốc cháy, hành khách chạy tán loạn...

Khoảng 5h30 sáng Thứ Tư, tàu NH1 đang đi theo hành trình từ Huế vào Nha Trang đến ga Hảo Sơn (Phú Yên) thì nhân viên trực ban chạy tàu phát hiện có khói bốc ra.

...Rất may vụ cháy không thiệt hại về người, 35 hành khách ngồi trên toa cũng được sơ tán sang các toa lân cận.

Báo The Leader kể: Nông sản Việt vẫn phụ thuộc quá nhiều vào các 'ông tơ, bà mối' Trung Quốc'...

Thương lái Trung Quốc vào đến tận vùng sâu, vùng xa, đến bất cứ ngõ hẻm nào của Việt Nam và họ giỏi hơn chúng ta bởi họ biết Việt Nam có gì ngon nhất, thời điểm nào thu hoạch tốt nhất để thu mua.

Báo Đất Việt ghi nhận tổng thầu Trung Quốc gàì bẫy nhà nước CSVN: Chuyên gia băn khoăn, mức giá 136,89 triệu USD tổng thầu Trung Quốc đưa ra để tiếp tục dự án hay chỉ để giải quyết hậu quả, cuối cùng lại tháo dỡ....

TS Cao Sĩ Kiêm, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam cho biết, khu liên hợp Gang thép Thái Nguyên được xây dựng với sự giúp đỡ của Chính phủ Trung Quốc. Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 do phía Trung Quốc làm tổng thầu đã kéo dài 10 năm và đến nay chưa có tiến triển gì mới.