Trump: Không Cho Cầu Thủ Trốn Chào Cờ

WASHINGTON - TT Trump rút lại lời mời các cầu thủ hạng vô địch Super Bowl dự 1 sinh hoạt mừng thắng lợi tại Bạch Ốc – đội Philadelphia Eagles phản đối quyết liệt, ông nhanh chóng trả lời “Không có chỗ trốn tại phòng thay quần áo cho những kẻ không dự nghi thức chào cờ vì bị cấm quỳ gối”.Sự kiện có ý nghĩa đề cao lòng ái quốc dự định tổ chức tại Bạch Ốc đã đuợc thay thế bằng 1 buổi hoà nhạc mệnh danh “Celebration of American” do ban nhạc của TQLC và ca đoàn Lục Quân trình diễn từ 3 giờ chiều”.Twitter phóng lúc 4 giờ sáng Thứ Ba của TT Trump ghi: chúng ta sẽ hãnh diện cử quốc thiều và hoà tấu vinh danh đất nước Hoa Kỳ từ 3 giờ chiều – không có chỗ trốn tại phòng thay quần áo.Từ chiều Thứ Hai, TT Trump đã thông báo bằng twitter: chỉ 1 số nhỏ cầu thủ của đội Philadelphia Eagles định đến dự nên chúng tôi bãi bỏ chương trình đã định.Nhưng, thị trưởng Philadelphia là Jim Kenney phê bình ông Trump không là ngưòi thật tình yêu nước, là cư xử như trẻ con, theo tường thuật của Fox News.Tin của CBS cho hay: thị trưởng Kenney gọi ông Trump là chuyên chế, phớt lờ quyết định của toà án, tự quyền nói và hành động theo ý riêng, bỏ qua Bộ tư pháp ….Vẫn theo lời ông Kenney, ông Trump kết bạn với các nhà độc tài, có vẻ thoải mái với Vladimir Putin cũng như Kim Jong-un. Thị trưởng Kenney lên án ông Trump phá hỏng nhiều thứ – ông xác nhận Bạch Ốc không giải thích lý do bãi bỏ sự kiện chào mừng thắng lợi của đội Philadelphia Eagles như đã định.