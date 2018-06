Cử Tri Mỹ Gốc Việt tại Little SaiGon Sốt Sắng Đi Bầu Sơ Bộ

Tại phòng phiếu ở Nhà Thờ số 14614 Magnolia St., Westminster.(Photo VB)

Westminster (Bình Sa)- - Vào lúc 8 giờ sáng Thứ Ba ngày 05 tháng 6 năm 2018 tất cả các phòng phiếu đặt tại khu Little Saigon đã đồng loạt mở cửa để đón cử tri trong vùng tham dự cuộc bầu cử sơ bộ.Phóng viên Việt Báo đến thăm một số các phòng phiếu, thấy cử tri người Mỹ gốc Việt tham gia bầu cử rất đông. Riêng phòng phiếu đặt tại Nhà Thờ số 14614 Magnolia ST, Thành Phố Westminster, tại đây chúng tôi đã tiếp xúc với một số các thiện nguyện viên đặc trách phòng phiếu người Mỹ gốc Việt gồm có: Chị Thanh Liêu, Chị Hoa Nguyễn, và Anh Steve Nguyễn, được những vị nầy cho biết số người tham dự bầu cử kể từ lúc 8 giờ sáng đến giờ rất đông. Theo những vị nầy quan sát cho thấy thì tại phòng phiếu nầy số người tham gia bầu cử khoảng 70% là người Mỹ gốc Việt.Tiếp xúc với một số cử tri ngay tại phòng phiếu, được những vị nầy cho biết, mấy năm trước đây họ ít để ý đến việc bầu cử, nhưng vì năm nay nhận thấy cuộc bầu cử nầy rất quan trọng vì vậy họ phải tham gia để chọn những người xứng đáng đại diện cho họ, cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong công cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền tại quê hương Việt Nam.Trong khi đó, một số cử tri Los Angeles cần bảo đảm rằng lá phiếu của họ sẽ được tính trong ngày bầu cử sơ bộ Thứ Ba sau khi 118,522 tên cử tri đã bất ngờ bị biến mất danh sách vì lỗi in ấn, theo Trưởng Phòng Gghi Danh Bầu Cử Quận Los Angeles C. Logan cho biết.Khoảng 2.3% trong số 5.1 triệu người ghi danh cử tri của Quận Los Angeles và 35% của 4,357 khu vực bầu cử bị ảnh hưởng bởi sai sót nói trên, theo các số liệu được cung cấp bởi văn phòng hồ sơ cử tri/thư ký quận cho biết.