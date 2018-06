Chùa Liên Hoa Tramg Nghiêm Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản

Hình ảnh Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2562 tại Chùa Liên Hoa.

Garden Grove (Bình Sa)- - Chùa Liên Hoa tọa lạc tại số 9561 Bixby Ave, Garden Grove CA 92841, điện thoại số (714) 636-7725 do Trưởng lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Phó Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, Viện Chủ Chùa Liên Hoa đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật Đản PL.2562 – 2018.Mặc dù trong ngày nhiều lễ Phật Đản đã diễn ra cùng lúc, nhưng hàng trăm đồng hương Phật tử đã đến Chùa Liên Hoa tham dự thật đông đão, trong khu chánh điện số người đến trước đã ngồi kín từ trong ra ngoài, số đông đồng hương Phật tử đến sau đều ngồi dưới các gốc cây và chung quanh chùa, quang cảnh nhộn nhịp diễ ra như một ngày hội lớn.Buổi lễ bắt đầu với nghi thức tác bạch cung thỉnh chư tôn đức Tăng Ni quang lâm chánh điện do Gia Trưởng Lê Đình Cát cùng các em Gia Đình Phật Tử Liên Hoa thực hiện.Điều hợp chương trình do Huynh trưởng Lê Đình Cát.Sau phần nghi thức giới thiệu chư tôn đức Tăng Ni, quan khách, các cơ quan truyền thông và đồng hương Phật tử tham dự.Tiếp theo Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Viện Chủ Chùa Liên Hoa có lời chào mừng và cảm ơn tất cả qúy vị tham dự.. HT. chúc tất cả mọi người thân tâm thường an lạc. HT. tiếp: “Qúy vị hãy giữ cho thân tâm thật yên tỉnh để cầu nguyện cho quê hương Việt Nam không bị rơi vào tay giặc, như qúy vị đã biết hiện nay cộng sản Việt Nam đã hiến dâng đất nước cho Tàu cộng. Bây giờ chúng ta chỉ còn một con đường đó là cầu nguyện may ra đất nước mới không rơi vào tay giặc. Hòa Thượng cũng đã nhấn mạnh, đất nước mất bây giờ khác với thời Đinh Lê Lý Trần, vì Quốc Hội Việt Cộng đã ký hết rồi. Muốn bảo tồn đất nước, tất cả chúng ta phải cố gắng cầu nguyện…Nói về ngày Đản Sanh của Đức Từ Phụ, HT. cho biết, Đức Phật không nói đản sanh mà là dùng chữ Thị Hiện, Ngày đản sanh là ngày Đức Phật Thị Hiện, kể về cuộc đời hành đạo của Đức Bổn Sư sau 49 năm hành đạo, HT. không dấu được niềm xúc động…”Sau 3 hồi chiêng trống Bát Nhã, nghi thức khánh đản bắt đầu, mọi người cùng tụng trang kinh Khánh Đản, sau phần nghi thức là lễ tắm Phật. Trong lúc nầy Ban tổ chức cung thỉnh chư tôn đức quang lâm trai đường thọ trai, đồng hương Phật tử cùng dùng bữa cơm chay do đạo tràng Liên Hoa khoản đãi.Sau đó mọi người cùng thưởng thức chương trình văn nghệ mừng Ngày Đản Sanh do một số anh chị em nghệ sĩ thân hữu và đạo tràng chùa Liên Hoa trình diễn.Mọi chi tiết liên lạc về chùa Liên Hoa tại số 9561 Bixby Ave, Garden Grove CA 92841, điện thoại số (714) 636-7725.