Nhạc Hội Mùa Hè ‘Dazzling Summer With The Cbc’ Tuyệt Vời Tại Pala Với Các Ngôi Sao Nhạc Việt Và Ban Cbc Band, Ngày 7 Tháng Bảy

Bích chương.PALA, CA, 29 Tháng Năm, 2018…. Các ca sĩ nhạc tình Khang Việt, Phi Khanh, Như Ý và Malise Tường Vi cùng Ban CBC Band với Bích Loan, Marie Louise, Tùng Linh, Michelle E., Quang Minh, danh hài Bảo Liêm và danh hài Bảo Vy. Điều khiển chương trình, MC Quốc Thái, sẽ đến với khán thính giả trong chương trình Nhạc Hội Mùa Hè Rực Rỡ ‘The Dazzling Summer with The CBC Band’ tuyệt vời tổ chức tại Events Center ở Pala Casino Spa & Resort, vào lúc 7:30 p.m. ngày Thứ Bảy, 7 Tháng Bảy.CHƯƠNG TRÌNH NHẠC HỘIMÙA HÈ RỰC RỠ ‘DAZZLING SUMMER WITH THE CBC’VỚI KHANG VIỆT, PHI KHANH,NHƯ Ý, MALISE TƯỜNG VYTHE CBC BAND VỚI BÍCH LOAN,MARIE LOUISE, TÙNG LINH, MICHELLE E.,QUANG MINH, DANH HÀI BẢO LIÊM, DANH HÀI BẢO VYMC QUỐC THÁI7:30 p.m., THỨ BẢY, 7 THÁNG BẢYPALA CASINO SPA & RESORTEVENTS CENTERGiá Vé: $100, $60, $50, $40Vé có bán lúc 10 a.m., Thứ Sáu 1 Tháng Sáu, không có phí dịch vụ, tại Phòng Bán Vé Pala Box Office tại sòng bài. Xin gọi 1-877-WIN PALA (1-877-946-7252) hay vào trang mạng www.palacasino.com. Vé cũng có bán tại 1-800-585-3737, hay www.startickets.com, bolsatickets.com, 714-418-2499; Nhà Hàng Bleu Restaurant, 714-903-7770; Bích Thu Linh San Gabriel, 626-280-5051; Nhà Sách Tú Quỳnh, 714-531-4284; San Diego Audio Tek, 619-287-1638, và Viet USA Home Shopping, 714-580-2952.Pala nằm ở Miền Bắc Quận San Diego; từ San Diego/Riverside, đi FWY 15 tới Highway 76 Đông, rồi đi 5 dặm; từ các Quận Los Angeles và Orange, đi FWY 5 Nam tới Highway 76 Đông, rồi đi 23 dặm. Pala cách Escondido 15 dặm về phía Bắc, cách Temecula 12 dặm về phía Nam.Địa chỉ: 11154 Highway 76, Pala, CA 92059Điện Thoại: 1-877-WIN-PALA (1-877-946-7252)Trang mạng: http://www.palacasino.comAbout Pala Casino Spa & ResortPala Casino Spa & Resort gồm một sòng bài phong-thái-Las Vegas với 2,000 máy kéo, 80 bàn bài và 15 bàn đánh Poker; một khách sạn 507 phòng; một khu 'spa and salon' phục vụ đầy đủ, rộng 10,000 sq ft, với 14 phòng trị liệu; một trung tâm thể dục tối tân; hồ tắm với 12 lều 'cabana' riêng tư ven hồ, và bồn tắm nước nóng xoay quanh 'whirlpool' hai-nhiệt-độ lộ thiên.Pala cũng cống hiến 11 nhà hàng và một diện tích 40,000 sq ft cho các buổi gặp gỡ và hội nghị. Pala Casino Spa & Resort đoạt giải AAA Four-Diamond Award trong 12 năm liên tiếp. Khu Pala RV Resort cho Xe-Nhà-Ở mới đã khai trương vào ngày 23 Tháng Năm 2016, cống hiến 100 chỗ đậu cho các Xe-Nhà-Ở RV và Xe-Kéo-Theo 'Trailer' chiều dài từ 55 tới 70 ft và đầy đủ các tiện nghi cho khách RV.Khu Pala RV Resort được cho điểm hoàn hảo 10/10*/10 bởi Good Sam, tạp chí chấm điểm RV Resort toàn quốc. Các tạp chí Trailer Life và Motorhome đã trao cho Pala RV Resort các Giải Vàng 'Gold Award' năm 2016 là Best RV Resort Casino (Khu cho Xe-Nhà-Ở Hạng Nhất) và Best Campground Resort (Khu Cắm-Lều-Trại Hạng Nhất). Khu Pala Spa tối tân đã được bầu là Spa hạng ba trên toàn Bắc Mỹ và hạng nhất tại Tiểu Bang California và trong toàn ngành kỹ nghệ sòng bài cho năm 2016. Việc sắp hạng này đánh dấu năm thứ 11 liên tục Pala Spa đã được xếp vào 100 Hạng Đầu và 10 Hạng Đầu. Pala Casino Spa & Resort đã được chọn làm Sòng Bài Hạng Nhất 'Best Casino' ở San Diego bởi công chúng trong cuộc thăm dò A-List thường niên 10News.com do đài KGTV-TV 10 News ở San Diego bảo trợ. Muốn biết thêm thông tin, xin vào thăm http://www.palacasino.com/VI..