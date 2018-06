Phóng Viên Ukraine Bị Tòa Án Nga Tuyên Án 12 Năm Tù

MOSCOW - Toà án Nga kết luận phóng viên Ukraine là Roman Sushchenko phạm tội do thám và tuyên án 12 năm tù - nhà cầm quyền Kiev khẳng định phán quyết này là do động lực chính trị. Sushchenko giúp việc thông tấn chính thức Ukrinform từ hơn 1 thập niên, bi bắt tại Moscow năm 2016.Cơ quan an ninh liên bang Nga FSB tố cáo Sushchenko làm việc cho quân báo Ukraine – ông không nhận tội và báo tin cho AFP “sẵn sàng chống án”.Luật sư của ông cho hay : công tố đề nghị 14 năm tù – án tối đa với tội danh quy kết có thể là 20 năm tù.Ukrinform xác nhận : Sushchenko bị bắt trong lúc đang nghỉ dưỡng sức tại Moscow.Mới đây, có tin Moscow và Kiev dự định trao đổi tù, để thả nhà báo Kyrylo Vyshynsky có song tịch Nga và Ukraine – người này đang chờ xét xử tội phản bội, theo tường thuật của AFP.