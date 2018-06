Samsung Không Phải Giữ Cập Nhật Cho Các Smartphone Cũ

Khoảng đầu tháng 06/2018, tòa án Hà Lan đã ra quyết định bác bỏ một nỗ lực từ phía người tiêu dùng ép buộc Samsung phải thay đổi.Cụ thể, hồi năm 2016, Hiệp hội Người tiêu dùng Hà Lan Consumentenbond đã kiện Samsung vì cho rằng công ty buộc phải tuân thủ theo luật và cung cấp bản vá bảo mật Android đúng thời hạn cho smartphone ít nhất 2 năm kể từ ngày mua, hoặc 4 năm kể từ thời điểm bán ra. Tuy nhiên, chính quyền thành phố The Hague đã tuyên bố đơn kiện của Consumentenbond sẽ không được chấp nhận, với lý do Hiệp hội đang cố ý can thiệp vào các hoạt động nghiên cứu và phát triển trong tương lai của Samsung.Tòa án cho biết: “Trường hợp kỹ thuật cụ thể vẫn chưa được xác định. Nên tòa sẽ không đưa ra bất kỳ kết luận nào về tính chất và mức độ nghiêm trọng của bất kỳ hành động và rủi ro bảo mật nào của Samsung trong tương lai”. Hiệp hội Consumentenbond cho biết cảm thấy thất vọng trước quyết định của tòa án, tranh luận rằng tòa án không xem xét đến khía cạnh hành động không cập nhật cho smartphone đời cũ của Samsung là hành vi thiếu công bằng trong cạnh tranh thương mại. Christiaan Alberdingk Thijm, luật sư của Consumentenbond, cho biết yêu cầu của tòa án về việc Hiệp hội phải đưa ra được bằng chứng về rủi ro khi Samsung không cập nhật bản vá bảo mật đúng hạn tới người dùng là không cần thiết, vì chỉ riêng hành động cập nhật chậm hoặc bỏ bê model điện thoại cũ đã là một rủi ro về bảo mật. Christiaan Alberdingk Thijm chia sẻ: “Google phân loại và sắp xếp mức độ nghiêm trọng của từng lỗ hổng bảo mật họ tìm thấy và hậu quả khả thi. Đó là công việc của một công ty công nghệ và Hiệp hội không cần phải làm điều đó”.Tính phong phú và đa dạng của Android có một nhược điểm rất lớn, là trong khi Google luôn đều đặn tung cập nhật bảo mật phần mềm cho nhà sản xuất Android, việc tiếp tục cập nhật cho người dùng hay không, hoặc nếu có thì cập nhật khi nào, phụ thuộc hoàn toàn vào từng nhà sản xuất điện thoại Android. Samsung thường luôn cập nhật chậm và sớm bỏ rơi đối với các model smartphone đời cũ.Phía Samsung cho biết luôn cố gắng phản hồi nhanh nhất có thể đối với mọi lỗ hổng bảo mật hay rủi ro về an ninh smartphone, cùng với đó là cung cấp cập nhật hàng tháng cho các doanh nghiệp khách hàng trong ít nhất 3 năm kể từ ngày mở bán thiết bị. Nhưng Samsung vẫn tiếp tục cho bán ra các mẫu điện thoại hãng đã ngừng hỗ trợ. Ngay đầu năm 2018, công ty đã lặng lẽ dừng cập nhật cho bộ đôi flagship Galaxy S6 và S6 Edge, nhưng vẫn còn bày bán 2 model.Hiệp hội Consumentenbon nỗ lực để tòa án buộc Samsung phải cung cấp cho khách hàng đầy đủ thông tin hơn về các biện pháp bảo mật của hãng, nhưng cũng không được chấp thuận. Tuy nhiên, Giám đốc Hiệp hội Bart Combée đã ghi nhận rằng Samsung cũng tự giác làm điều tương tự.Hồi năm 2017, một vụ kiện tương tự cũng diễn ra tại Đức, khi một công ty bảo vệ người tiêu dùng đã nhắm vào chuỗi bán lẻ Media Markt về việc công ty vẫn tiếp tục lưu giữ trong kho các sản phẩm smartphone Android được cho là không an toàn.Nguoivietphone.com.