TT Trump: Tôi Có Quyền Tự Tha Tội

MIAMI - 1 nhóm học sinh của trường Stoneman Douglas trở thành thủ lãnh của phong trào chống bạo động súng sau vụ 1 hung thủ 19 tuổi dùng súng trường AR-15 tàn sát 17 người tại trường vừa phát động chiến dịch 2 tháng gọi là “March for Our Lives : Road to Change” để vận động cử tri trẻ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa kỳ Tháng 11.