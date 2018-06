Thủ Lãnh HS Chống Súng: Mời Đi Bầu Để Biến Đổi Chính Trị

MIAMI - 1 nhóm học sinh của trường Stoneman Douglas trở thành thủ lãnh của phong trào chống bạo động súng sau vụ 1 hung thủ 19 tuổi dùng súng trường AR-15 tàn sát 17 người tại trường vừa phát động chiến dịch 2 tháng gọi là “March for Our Lives : Road to Change” để vận động cử tri trẻ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa kỳ Tháng 11.Các em định đến vận động 75 cộng đồng khắp lục địa Hoa Kỳ.Trong buổi họp báo sáng Thứ Hai, nam sinh Cameron Kasky nói “Nhiều chính khách không muốn giới trẻ đi bầu. Chúng ta có thể chỉnh đốn hệ thống chính trị”.Theo lời em, giới trẻ có thể tiếp sức tạo thay đổi, không chào thua loại chính trị dơ bẩn, mưu mô. Sau vụ nổ súng trùng lễ hội Velentine’s Day, các học sinh cùng trường đã phát động phong trào chống bạo động súng, đã tổ chức sự kiện lớn nhất là March for Our Lives ngày 24-3 cùng lúc tại thủ đô Washington và nhiều thành phố.Nam sinh David Hogg vừa hoàn tất năm cuối của bậc trung học, định dùng hết muà hè trước ngày học bậc cao đẳng để vận động cử tri trẻ đi bầu, với trọng tâm kiểm soát súng.ABC tường thuật: Hogg nhấn mạnh “Cách tốt nhất là giúp mọi người đuợc giáo dục đầy đủ về sức mạnh của lá phiếu”.