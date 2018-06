Y Án 4 Người Hội Anh Em Dân Chủ

HANOI -- Tòa phúc thẩm ở Hà Nội giữ y án đối với 4 thành viên Hội Anh Em Dân Chủ trong phiên xử diễn ra hôm 4 tháng 6 năm 2018.Bản tin RFA ghi rằng Luật sư Nguyễn Văn Miếng, một trong những người tham gia tại phiên phúc thẩm, vào lúc 7:30 tối ngày 4 tháng 6, thông báo trên trang Facebook cá nhân về kết quả phiên phúc thẩm.Theo đó Kỹ sư Phạm Văn Trội y án 7 năm tù giam và 1 năm quản chế, Mục sư Nguyễn Trung Tôn y án 13 năm tù giam và 3 năm quản chế, Luật gia Nguyễn Bắc Truyển 11 năm tù giam và 3 năm quản chế; Ký giả độc lập Trương Minh Đức 12 năm tù giam và 3 năm quản chế.Ngay sau khi Tòa Phúc thẩm giữ y án đối với 4 thành viên Hội Anh Em Dân chủ, Tổ chức Ân Xá Quốc Tế lên tiếng cho rằng biện pháp đó là ‘cú đánh’ vào quyền tự do bày tỏ ý kiến tại Việt Nam.Giám đốc Cấp Cao Minar Pimple của Ân Xá Quốc Tế cho rằng tuyên bố y án của tòa phúc thẩm là một quyết định vô cùng bất công đối với 4 người không hề làm những gì ngoài việc bảo vệ một cách ôn hòa các quyền con người. Bốn nhà hoạt động đã bị cơ quan chức năng buộc im tiếng chỉ vì can đảm lên tiếng tại một đất nước nơi mà quyền tự do bày tỏ ý kiến đang bị tấn công.Bản tin ghi thêm rằng Ân Xá Quốc Tế kêu gọi Việt Nam phải ngay lập tức ngưng cuộc đàn áp đang diễn ra đối với các tiếng nói đối lập; đồng thời ngưng bỏ tù các nhà bảo vệ nhân quyền. Ngoài ra, tất cả những người bị bỏ tù một cách bất công đều phải được trả tự do.Trong khi đó, bản tin VOA ghi lời Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc, một trong 6 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo, cho biết, phiên tòa phúc thẩm ngày 4/6 đã diễn ra đầy “kịch tính” khi các bị cáo tự bào chữa với “khí phách mạnh mẽ” và các luật sư cố gắng hết sức để đối đáp với Viện Kiểm sát trong tình trạng “liên tục bị cản trở, ngắt lời”.Luật sư Phúc nói với VOA:“Tòa hạn chế quyền phát biểu của các bị cáo và các luật sư. Bị cáo nói chưa hết câu thì đã chặn lại. Luật sư mới mở đầu nói, chưa có chủ ngữ, mới thành phần phụ, mệnh đề câu mới đưa ra thì đã bị chặn lại, nói rằng ‘Không được đề cập, những việc đó đã nói rồi’ trong khi chưa biết người ta sẽ nói gì”.Trước khi diễn ra phiên phúc thẩm, một trong các bị cáo, ký giả Trương Minh Đức, đã nhiều lần yêu cầu tòa án công bố các file ghi âm về các cuộc họp định kỳ của Hội AEDC đã được sử dụng làm vật chứng chống lại các bị cáo.Ông Trương Minh Đức khẳng định không có chuyện âm mưu lật đổ trong các file ghi âm này. Tuy nhiên, theo luật sư Phúc, yêu cầu của ông Đức một lần nữa bị bác bỏ trong phiên tòa ngày 4/6.Ông cho biết thêm:“Bị cáo Trương Minh Đức có yêu cầu tòa cung cấp vật chứng là các file ghi âm, mở ra cho các bị cáo và luật sư nghe vì nghi ngờ việc chuyển thể từ file ghi âm ra chữ viết trên giấy là không đúng với nội dung thực. Nhưng tòa không chấp nhận, cũng không đưa ra vật chứng, không công bố ra, vẫn dựa trên nội dung đã được cơ quan điều tra thu thập trước đó”.Mặc dù đã dự đoán trước kết quả, nhưng theo lời luật sư Phúc, các bị cáo và luật sư vẫn muốn kháng cáo để có một “không gian lên tiếng” và để cộng đồng biết được phần nào việc xử lý một vụ án “khuất tất” và “không tuân thủ theo chính Luật tố tụng hình sự của Việt Nam”.Như vậy, với kết quả xử phúc thẩm, Luật sư Nguyễn Văn Đài, một trong những người sáng lập ra Hội Anh em Dân chủ, vẫn bị giữ nguyên mức án 15 năm tù giam và 5 năm quản chế. Mục sư Nguyễn Trung Tôn và nhà báo tự do Trương Minh Đức giữ mức án 12 năm tù giam và 3 năm quản chế. Nhà hoạt động Nguyễn Bắc Truyển bị kết án 11 năm tù. Bà Lê Thu Hà, cộng sự của Luật sư Đài, nhận bản án 9 năm tù. Kỹ sư Phạm Văn Trội giữ mức án 7 năm tù giam.