500 Công Nhân Đình Công Tại Hãng May Ngoại Ở Quảng Nam

QUẢNG NAM -- Khoảng 500 công nhân đình công tại một công ty 100% vốn nước ngoài tại Quảng Nam.Báo Lao Động kể rằng vì làm việc trong môi trường khắc nghiệt; khẩu phần ăn không đảm bảo chất lượng; liên tục bị ép tăng ca hơn 72 giờ mỗi tháng, 500 công nhân may tại cụm công nghiệp Tam Đàn (huyện Phú Ninh, Quảng Nam) đã ngừng việc để đòi quyền lợi.Ngày 3.6, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam cho biết, hơn 500 công nhân của 2 xưởng may thuộc Cty TNHH MTV Vast Apparel (thuộc cụm công nghiệp Tam Đàn) đã đồng loạt ngừng việc từ ngày 31.5 để yêu cầu quyền lợi.Báo này ghi rằng theo công nhân cho biết, nguyên nhân là do không đồng đều về đơn giá sản phẩm trên cùng 1 dây chuyền sản xuất. Hơn nữa, trung bình mỗi ngày, 1 công nhân phải làm thêm hơn 3 giờ đồng hồ, liên tục, có lúc cả Chủ nhật. Điều đáng nói, tiền trợ cấp hay tiền làm thêm ngoài giờ thấp; khi công nhân nghỉ tăng ca thì quản đốc của Cty lại gây khó dễ và dọa đuổi việc. Bên cạnh đó, môi trường mà các công nhân này làm việc luôn có mùi hôi thối, tiền ăn trưa không đảm bảo dinh dưỡng, chỉ vỏn vẹn 12 nghìn đồng/suất ăn.“Tần suất tăng ca nhiều nên chúng tôi yêu cầu phía Cty phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Các công nhân chúng tôi bị ép tăng ca gần như 72 tiếng đồng hồ mỗi tháng. Quản đốc của Cty lại gây khó khăn và còn hay chửi bới. Ngày 31.5 vừa qua, chúng tôi cũng đình công và được Cty hứa hẹn đủ điều, có cả Sở LĐTBXH tỉnh lên làm việc, nhưng đến sáng nay chưa có giải quyết nên chúng tôi tiến hành đình công” - công nhân Nguyễn Thị M cho hay.Bản tin ghi lời ông Lê Huy Tứ - Trưởng phòng Lao động - Việc làm, Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Nam - từ ngày 31.5, đã có khoảng 500 công nhân của Cty trên ngừng làm việc vì họ cho rằng, giá tiền lương sản phẩm thấp và tăng ca quá nhiều. Sau khi nhận được thông tin, phía đơn vị đã về làm việc với Cty Vast Apparel. Đồng thời, lực lượng công an huyện Phú Ninh và các cơ quan chức năng cũng đã có mặt ở hiện trường để đảm bảo an ninh trật tự.Báo Lao Động cũng ghi thêm rằng: “Ông Tứ cũng thông tin thêm, việc công nhân yêu cầu như trên là phù hợp. Vì mỗi tháng, 1 công nhân không được tăng ca quá 30 giờ đồng hồ. Cty phải có trách nhiệm tổ chức tăng ca theo quy định này. Hiện Cty đã đồng ý nhiều yêu cầu của công nhân như: Tăng tiền ăn trưa của mỗi công nhân lên 15 nghìn đồng/suất ăn. Cty đã thống nhất điều chỉnh sản phẩm đơn giá sản phẩm đồng đều giữa các dây chuyền với nhau.”