Mời Cử Tri Gốc Việt Đi Bầu Sơ Bộ Cali

GARDEN GROVE, Calif.-- Vào Thứ Ba ngày 5 tháng 6/2018, xin mời tất cả các cử tri gốc Việt đi bầu, vì sức mạnh của cộng đồng trong xã hội Mỹ chỉ có thể có là nhờ chịu đi bầu đông đảo.Hàng triệu đôla đang đổ vào các cuộc tranh cử trong Quận Cam, trong đó có cả các ứng cử viện gốc Việt.Sôi nổi trong Quận Cam là địa hạt 39, nơi dân biểu liên bang Ed Royce (Cộng Hòa) về hưu, nhiều ứng cử viên Dân Chủ ra tranh cử vì hy vọng địa hạt 39 (phía bắc Quận Cam) nơi bà Hillary Clinton năm 2016 thắng phiếu Donald Trump, trong đó một ứng cử viên gốc Việt -- Bác sĩ Mai Khanh Tran -- trước giờ đã bơm vào 1.4 triệu đôla để vận động tranh cử.Một số ứng cử viên Dân Chủ bơm tiền nhiều hơn con số nêu trên, vì hy vọng ghế Dân biểu do ông Royce bỏ trông sẽ dễ tranh hơn.Bác sĩ Mai Khanh Tran cho biết bà ra tranh cử vì không đồng ý với chính sách của Tổng Thống Donald Trump. Đặc biệt, bản thân bà là bác sĩ nhi khoa, thấy rằng cần có bảo hiểm y tế toàn dân và đó là một trong các chủ trương bà đưa ra.Trong khi đó, một ghế dân cử ở San Jose có thể gặp cơ nguy vuột khỏi tay người gốc Việt: nghị viên Nguyễn Tâm ở khu vực 7 San Jose tái ứng cử và gặp nhiều đôi thủ, trong đó có 3 ứng cử viên gốc Việt.Đối thủ của nghị viên Nguyễn Tâm ở khu vực 7 San Jose là: Thomas Duong, Chris Le, Van Le, Omar Vasquez và Jonathan Fleming.Trong khi đó, báo New York Times cho biết sức maạh cử tri gôc Á đang chuyển biến nhiều thành phố đang California, đặc biệt là Quận Cam, nơi đông cử tri gôc Á.Hiện thời, di dân gôc Á chiếm gần phân nửa thành phô Irvine.Bài báo ghi lời Sukhee Kang, người trở thành người Mỹ gốc Đaị Hàn đầu tiên điều hành một thành phố lóớn Hoa Kỳ, khi ông được baàu lên Thị Trưởng Irvine năm 2008, rằng: “Người gốc Á rất giỏi để làm kinh doanh.”Quận Cam hiện đang có 1/5 dân sô gốc Á, và 1/3 dân sô1 gốc Latin, trong đó có khu Little Saigon ở hai thành phố Little Saigon và Westminster; một phố Đaị Hàn có tên Koreatown ở thành phố Buena Park; và khu vực đông dân gốc Latin ở Santa Ana.Hiện thời có 45% gia đình ở Quận Cam nói một ngôn ngữ khác Anh văn tại nhà.