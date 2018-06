Thiền Viện Sùng Nghiêm Mừng Đại Lễ Phật Đản

Lễ Dâng Hương

Từ trái: tặng hoa nhạc sĩ Nam Hưng; BS Hùng nhận hoa tử Ni sư và trao tặng lại thân mẫu; Ni sư tặng hoa nhạc sĩ Cao Minh Hưng

Từ trái: Trần Hoài Viêt, Tuyết Minh, Huỳnh Anh, Diệu Mai, Bá Hùng

Nhạc sĩ Nam Hưng (trái) và Ban hợp xướng Thiền Viện Sùng Nghiêm

Ban hợp ca Tình Nghệ Sĩ

Trong Đại Lễ

GARDEN GROVE (VB) -- Đại lễ Phật Đản đã trang nghiêm tổ chức hôm Chủ Nhật ngày 3 tháng 6/2018 tại Thiền Viện Sùng Nghiêm, 11561 Magnolia St., Garden Grove, CA 92841.Bên cạnh nghi thức Đại lễ Phật Đản truyền thóng, các bài thuyết pháp sâu sắc được Phật tử tuyên thuyết do Ni sư Thích Nữ Chân Thiền soạn thảo đã giải thích ý nghĩa Phật Đản Sanh, Lễ Tắm Phật, Dâng Hương...Và cũng đặc biệt, một chương trình nhạc độc đảo thực hiện với Ban hợp Xướng Thiền Viện Sùng Nghiêm, nhạc sĩ Nam Hưng và Ban hợp ca Nam Hưng, cũng như nhạc sĩ Cao Minh Hưng và nhóm Tình Nghệ Sĩ...Trong những ngừời tham dự thấy có anh Phạm Khanh (Đài Little Saigon), nhà báo Thanh Phong (Nhật báo Viễn Đông), hai họa sĩ Chính Mung và Lam Thủy, anh Nguyyễn Phú Hùng (Giám Đốc Đài Hương Sen), BS Trương Minh Cường, BS Nghiuêm Toàn, nhà thơ Nguyễn Tiến Quỳnh Giao, nhà báo Phan Tấn Hải..Sau lễ chào cờ, Ni sư Chân Thiền giaỉ thích về ý nghĩa Đaị Lễ Phật Đản, nói rằng Phật tử là phaỉ noi gương Đức Phật -- đi đứng nằm ngồi, xa lìa tham sân si. Ni sư nói rằng khi còn tu học với Đạị Lão Thiền Sư Philip Kapleau, Ni sư được dạy rằng cho dù ở đâu, làm gì cũng phaả thắng sáng lên nơi đó.Ni sư giải thích rằng Thắp sáng chính là Thiền, và “chúng ta là những nén hương thanh tịnh nhất để cúng Phật, với mỗi bước chân đều là Thiền, để tâm như hư không... ai dùng hơi thở hay niệm Phật cũng được, luôn luôn đều giữ chú tâm thanh tịnh...”Tiếp theo, chị Lý Thu Vân dẫn giải bài Phật Đản Sinh, một ca khú do nhạc sĩ Nam Hưng phổ thơ của Nis ư Chân Thiền, cho thấy rằng Đức Phật không rời thế gián pháp, Phật Pháp vẫn hiện hữu nơi đây, bất sinh bất diệt, vô thủy vô chung, Phật pháp vượt ngoaì tranh luận -- và hễ nhận ra chân lý đó chính là Phật Đản Sinh.Sau đó, nhạc sĩ Nam Hưng hướng dẫn ban hợp xướng hát bản hợp xướng Phật Đản Sinh.Tiếp theo Bác sĩ Hùng đọc bài giải thích Lễ Tắm Phật, bản văn cũng do Ni sư Chân Thiền viết, bản văn là Khai Thị Lễ Mộc Dục.Thực tế không có nghĩa là tắm Phật, vì Phật Tánh tự thân đã trong sạch tuyệt đối, trong khi chúng ta ô nhiễm làm sao mà tắm Phật? Do vậy, nếu tu, tối ngày sẽ thấy mây tan, sẽ nhận ra Phật tính nơi chính mình, và thời thời xả ly thói hư tật xấu. Và đó chính lả Tắm Phật.Tiếp theo là Thiền Ca Dâng Hoa, do ca sĩ Ngọc Nga trình diễn, thơ Ni sư Chân Thiền do nhạc sĩ Giác An phổ nhạc.MC Phước giai3ỉ thích về ý nghĩa Dâng Hoa là để tri ân Đức Phật, để cúng Phật 10 phương, và dâng cả hư không, đó là ý nghĩa của Bát Nhã Tâm Kinh...Sau đó là nghi thức Dâng Hương do Ni sư Chân Thiền hướng dẫn đaị chúng, đọc tụng bài Bát Nhã Tâm Kinh, và Tự Quy Y.Tiếp theo là nhạc cảnh Thí Phát Quy Y, ca khúc do Giác An phổ thơ Ni sư Chân Thiền, do Ban hợp xướng trình bày với hướng dẫn của nhạc trưởng Nam Hưng.Sau đó, Ni sư Chânthiền trao tặng hoa cho nhạc sĩ Nam Hưng vì đã bỏ nhiều thì giờ hướng dẫn Ban Hợp Xướng Thiên Viện Sùng Nghiêm.Ni sư cũng trao tặng hoa cho nhạc sị Cao Minh Hưng vì năm nào cũng tới tham dự với Thiền Viện Sùng Nghiêm, cho dù bản thân nhạc sĩ cũng là một nha sĩ rất bận rộn.Tiếp theo, Ni sư Chânthiền trao tặng hoa cho Bác sĩ Hùng vì đã mười mấy năm liên tục tới sinh hoạt với Thiền Viện Sùng Nghiêm cho dù rất bận rộn. Đồng thời, Ni sư cũng bày tỏ lời cảm ơn mẹ của Bác sĩ Hùng vì đã gần hai thập niên tới ngồi thiền và sinh hoạt với Thiền viện.Bác sĩ .Hùng cảm ơn Ni sư Thích nữ Chân Thiền, và xin phép trao tặng hoa lại cho mẹ để tạ ơn mẹ.Tiếp theo là các phẩn văn nghệ trình diễn do Diệu Mai, Tuyết Minh, Bá Hùng, Huỳnh Anh, Phạm Hoàng, Trần Hoài Việt...Phần hợp ca của các ban nhạc Nam Hưng và nhóm Tình Nghệ Sĩ cũng rất xuất sắc.Được biết, Thiền Viện Sùng Nghiêm tu theo Thiền Tông, thọ học từ cố Thiền Sư Philip Kapleau -- điều hành trực tiếp là Ni sư Thích Nữ Chân Thiền và Ni sư Thích Nữ Chân Diệu.Thiền pháp do hai Ni sư nơi đây dạy là theo truyền thống của Thiền sư Philip Kapleau (1912-2004), vị thầy sáng lập Rochester Zen Center ở New York, cũng là nơi hai ni sư từng theo học Thiền. Tiểu sử của Thầy Kapleau ghi rằng truyền thống này là Thiền phái Sanbo Kyodan của Nhật Bản, kết hợp hai truyền thống Tào Động (Soto) và Lâm Tế (Rinzai).Phật Tử có thể tới Thiền Viện Sùng Nghiêm hàng ngày hay tuần để học thiền, ngồi thiền, độc tham và nghe thuyết giảng theo các thời khóa biểu ghi sẵn. Thiền viện có lớp Thiền Trẻ Em, và các lớp thiền cho mọi trình độ. Cũng như lớp dạy Việt ngữ cho thiếu niên.Thiền Viện Sùng Nghiêm cũng có giờ trên một đài truyền hình ở Quận Cam.Chi tiết xin liên lạc về:Thiền Viện Sùng Nghiêm,11561 Magnolia St., Garden Grove, CA 92841.Tel: (714) 636-0118.Email: sungnghiem@hotmail.com