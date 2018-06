Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử Các Cơ Chế Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California Nhiệm Kỳ 2018-2021 Tổ Chức Tiệc Gây Qũy Và Ra Mắt Các Liên Danh Ứng Cử

Trong buổi ra mắt các liên danh.

Trần Ngọc Cindy

Nguyễn Thành Long

Phó Thịnh Trương, Chuyên Viên Điện Tử

Lý Thanh Nhàn, Đương Kim Thủ Quỹ, Nhân Viên Học Khu Huntington Beach và Học Khu Orange

Tổ chức Diễn Hành Tết, thành công tốt đẹp, ngày càng đông các hội đoàn và cơ sở thương mại tham gia, Thực hiện Chiến Hạm Nhật Tảo HQ-10.





Yểm trợ tích cực tranh đấu cho State Bill SB-895 để mang quyền lợi đến cho người Việt hải ngoại và Assembly Bill AB-22, ngăn chặn cộng sản xâm nhập vào guồng máy chính quyền California. Dẹp, hạ cờ cộng sản ở Thành Phố Santa Ana, Ventura, etc.. .





Dựng Tượng Vua Quang Trung với tên đường Emperor Quang Trung Ave và dựng tượng Đức Trần Hưng Đạo, để nhắc nhở con em về lịch sử bất khuất của cha ông trong việc chống ngoại xâm.





Kết hợp với các cộng đồng bạn (Đại Hàn, Ấn Độ, Thái lan, Nepal, Mễ.v.v.. để tổ chức các sinh hoạt đa văn hóa.





Đã tạo được một cơ sở sinh hoạt cho cộng đồng (Văn phòng cộng đồng) trong 3 năm qua.

Santa Ana (Bình Sa)- - Để có phương tiện thực hiện công tác bầu cử Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali, Ban tổ chức bầu cử đã tổ chức buổi tiệc gây quỹ và ra mắt các Liên danh ứng cử vào lúc 7:00 tối Chủ Nhật 03 tháng 6 năm 2018 tại nhà hàng Majesty: 5015 Edinger St Santa Ana CA 92704.Tham dự buổi tiệc ngoài các liên danh, đơn danh ứng cử còn có Niên Trưởng Cổ Tấn Tinh Châu, một số các niên trưởng thuộc các quân binh chủng, qúy vị nhân sĩ trong cộng đồng, qúy vị đại diện hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông và đồng hương. Về phía dân cử có ông Thị Trưởng Thành Phố Westminster Tạ Đức Trí, Nghị Viên Thành phố Garden Grove ông Phát Bùi, cô Thu Hà Nguyễn và cô Kim Bernice Nguyễn... BS. Võ Đình Hữu, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ, ông Khanh Nguyễn, đại diện Hội Đồng Liên Tôn Hoa Kỳ .Điều hợp chương trình ông Trần Vệ.Nghi thức chào quốc kỳ Việt - Mỹ, phút mặc niệm do ông Đinh Quang Truật thực hiện,Tiếp theo ông Phan Tấn Ngưu lên giới thiệu quan khách và thành phần tham dự, sau đó ông mời ông Phan Kỳ Nhơn, Giám Mục Trần Thanh Vân trong ban tổ chức bầu cử và ông Lê Văn Sáu trong Ban Giám Sát Bầu cử lên phát biểu.Mở đầu ông Phan Kỳ Nhơn cảm ơn tất cả quan khách cũng như đồng hương tham dự, ông cho biết: “Sở dĩ trong cuộc bầu cử nầy chúng ta phải chạy nước rút là vì chúng ta đang bị đánh phá bỡi âm mưu của nghị quyết 36, do đó chúng ta phải đốt giai đoạn để có một cộng đồng mới, có lập trường chống cộng đễ giữ vững làn ranh quốc cộng.. . Ông kêu gọi sự tiiếp tay của đồng hương cho những ngày sắp tới.”Tiếp theo Giám Mục Trần Thanh Vân cho biết, “chúng ta tổ chức cuộc bầu cử nầy rất quy mô, nhưng vấn đề chọn người đó là do qúy đồng hương. Nhiệm vụ của Ban tổ chức là tổ chức một cuộc bầu cử công bằng, trong sáng, vì những lý do đó nên chúng tôi rất mong được sự hợp tác của tất cả qúy đồng hương.”Ông Lê Văn Sáu trong vai trò Giám Sát cuộc bầu cử cho biết: “trong những ngày qua chúng ta đã bị đánh phá, nhưng, mặc dù vậy chúng ta vẫn tiiến hành một cuộc bầu cử trong sạch, không gian lận, công bằng để chọn một Liên danh xứng đáng.. .”Tiếp theo chương trình, phần giới thiệu Ba Liên Danh ứng cử (theo thứ tự ngày nộp đơn)Mở đầu Ban tổ chức mời Liên Danh Trách Nhiệm (1) do Kỹ Sư Nguyễn Mạnh Chí Thụ Ủy lên sân khấu cùng các thành viên gồm co: Nguyễn Duy, Nguyễn Hữu Thắng, Nguyễn Thị Hằng Thu Joanne, Nguyễn Ngân. Mở đầu ông Nguyễn Mạnh Chí cho biết: Liên Danh Trách Nhiệm với: Tinh Thần Phục Vụ – Lập Trường Quốc Gia. Chủ trương: Bảo tồn, phát huy văn hóa và phát triển sức mạnh cộng đồng.Sau đó ông lần lượt giới thiệu từng cá nhân trong Liên danh:Thụ ủy, Charlie Nguyễn Mạnh Chí 35 tuổi (Westminster), Kỹ Sư, Doanh nhân, và Dân cử (Chủ Tịch Hội Đồng Giám Đốc Sở Vệ Sinh Midway City), Tốt nghiệp Cao Học Kỹ Sư Điện, Phó Chủ Tịch Cộng Đồng Công Giáo, Giáo Phận Orange (2008-2011 và 2015-2017), Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California (2012-2014), Trưởng Ban Tổ Chức Bầu Cử đầu tiên thành lập Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali 2010.Nguyễn Duy 50 tuổi (Bellflower) Kỹ Sư Insurance Broker, Vice Presiden of IT Department, Wealth Strategies Leadership Group, Tốt nghiệp cử nhân Kỹ Sư Điện.Nguyễn Hữu Thắng 66 tuổi (Coata Mesa) Sáng lập viên, Hội Trưởng hội cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị THủ Đức OC và Vùng Phụ Cận (2002-2006), Hội trưởng Khóa 8B+C/72 SQTBTĐ, Tổng Thư Ký Trung Tâm Điều Hợp Tây Nam Hoa Kỳ/Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại.Nguyễn Thị Hằng Thu Joanne, 36 tuổi (Garden Grove) Medical Lab Technician, Giám Đốc Thương Mại và Xướng Ngôn Viên Truyền Hình Việt Mỹ, Tốt nghiệp Pre-Nursing.Nguyễn Ngân, Retired (Santa Ana), Ban Giám Sát, Ban Chấp Hành Cộng Đồng năm 1990, Tình Nguyện Vien Cộng Đồng, Volunter Westminster City Senior Center.Liên Danh Phù Đổng (2) do Anh Ngô Thiện Đức, Thụ Ủy Liên Danh cùng các thành viện, Phan Thanh Hải, Nguyễn Đình Nguyên, Asia Cunningham, Võ Thị Hồng Hoa.Với chủ trương: Phục vụ cộng đồng, làm gạch nối giữa giới trẻ và nhiều thế hệ.Duy trì tinh thần quốc gia, gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.Phát triển tiềm năng và sức mạnh cộng đồng người Việt tự do hải ngoại.Mục tiêu ngắn hạn: Hoàn tất các thủ tục cần thiết để có được quy chế bất vụ lợi 501 (c) (3) cho cộng đồng.Mục tiêu dài hạn: Phối hợp và kết nối các hội đoàn để cùng ngồi lại, làm việc, và lập ra kế hoạch cụ thể, xây dựng một Trung tâm mang tính cách văn hóa, lịch sử và cũng là cơ sở sinh hoạt cho cộng đồng trong tương lai.Ngô Thiện Đức, (Trung Tâm Văn Hóa Minh Đức): Là con và em của gia đình cựu Sĩ Quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, sang định cư tại Hoa Ky năm 1995 theo diện HO, theo học tại trường Orange Coast College sau chuyển sang Đại học Cộng Đồng lấy bằng hành nghề chuyên viên điện, hiện làm chủ công ty xây dựng Greenbuilder Contruction & Design. Phó Ngoại Vụ Ban Chấp Hành Đại Đạo Thanh Niên Hội California (1997-1999) Trưởng Ban Liên Lạc Phong Trào Tuổi Trẻ Dấn Thân cho Việt Nam (biểu tình chống Trần Trường, Hội Trưởng Đại Đạo Thanh Niên Hội California (1999-2005), Hội Trưởng Ban Chấp Hành Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại (2005-2010), Hội Trưởng Tây Ninh Đồng Hương Hội (2012-2016), Phó Ngoại Vụ Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California (2016-2017) Hiện là thành viên Hội Đồng Quản Trị Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ, Thành viên Hội Đồng Quản Trị Little Sàigon Foundation (2000 đến nay); Phó Trưởng Ban tổ chức Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California nhiệm kỳ sáng lập (2010); trưởng Ban Tổ Chức Diễn Hành Tết Little Saigon (2015); Trưởng Ban Tổ Chức Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30-4 (2015); Trưởng Ban Tổ Chức Tết Trung Thu (2016) Hiện là Trung Tâm Trưởng Trung Tâm Văn Hóa Minh Đức (từ 2004 đến nay).Phan Thanh Hải, Hậu Duệ Quân Lục Việt Nam Cộng Hòa, đền Hoa Kỳ 1997 theo diện HO. Đã từng tham gia sinh hoạt cộng đồng vào các công tác thiện nguyện, hổ trợ công tác thiện nguyện tại Thư Viện Việt Nam trong những ngày đầu thành lập, tham gia biểu tình chống Trần Trường, Cựu đoàn trưởng Đoàn Thanh Niên Phật Giáo Hòa Hảo, hiện là Võ Sư môn phái Thiếu Lâm Thất Sơn Võ Đạo với vai trò Chưởng môn từ năm 2002 đến nay, đã đào tạo hằng trăm võ sinh thành đạt.Nguyễn Đình Nguyên (Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Miến Nam Cali): Hiện là Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Tộng Hội Sinh Viên Việt Nam Nam California là một tổ chức phục vụ công đồng bất vụ lợi. Đại diện cho tiêng nói của giới trẻ người Mỹ gốc Việt, Mục đích là tiếp tục quan hệ tốt với cộng đồng, đã từng làm trưởng ban vận hành tại Hội Tết Sinh Viên,Tốt nghiệp bằng Cử Nhân tại trường Đại học California (UCLA) với chuyên ngành khoa học về thần kinh não bộ và sẽ tiếp tục con đường học vấn cao hơn.Asia Cunningham (Ban liên lạc các Hội Đoàn Giới Trẻ): Từng làm việc với chức vụ Phụ Tá và Chánh Văn Phòng cho cựu TNS Tiểu Bang ông Lou Correa, hiện nay ông là Dân biễu Liên Bang. Tháp từng TNS trong các công tác tiếp xúc cộng đồng từ Tiểu Bang, Liên Bang và Cộng Đồng, nhất là Cộng Đồng Việt Nam, tìm cách đem lại lợi ích cho cư dân trong Địa Hạt, Thành viên ban ghi danh cử tri Người Mỹ gốc Việt.Tốt nghiệp bằng Cử Nhân chuyên ngành Phân Tích Sinh Thái và Môi Trường tại Đại Học UC Irvine.Võ Thị Hoa 53 tuổi (Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại)Là con em trong gia đình Quốc Gia Nghĩa Tử từ lúc lên 6 tuổi, Định cư tại Hoa Kỳ 28 năm, Tốt nghiệp chuyên ngành Quản Lý và Kế Toán , 15 năm làm chủ nhân cơ sở thương mại. Hiện tại là chuyên viên thẩm mỹ, tham gia nhiều công tác từ thiện xã hội.Thủ Qủy Châu Đạo Cao Đài Nam California (1998-2012) Thủ Qũy Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại (2012), Thủ Qũy Diễn Hành Tết Little Saigon (2015). Hiện tại, Trung Tâm Phó Trung Tâm Việt Ngữ Minh Đức.Sau khi Thụ Ủy Liên Danh trình bày xong các thành viên trong Liên Danh cùng một số những người trẻ lên hát bản “Không Phải Là Lúc Chúng Ta Ngồi Mà Đặt Vấn Đề” của Cố Nhạc Sĩ Nguyễn Đức Quang.Tiếp theo Liên Danh (3) Liên Danh Đoàn Kết và Xây Dựng do ông Phát Bùi Đương Kim Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, Nghị Viên Thành Phố Garden GroveTổng Giám Đốc Công Ty NetResult làm Thụ Ủy cùng các thành viên:Nữ Quân Nhân Hải Quân Hoa Kỳ làm việc cho Bộ Quốc Phòng.Trung Tâm Trưởng/Hiệu Trưởng Trung Tâm Việt Ngữ La VangTổng Thư Ký Cộng Đoàn Giáo Xứ Đức Mẹ La VangĐương Kim Phó Chủ Tịch Nội Vụ Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam CaliforniaĐương Kim Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Los AngelesChuyên Viên Điện TửSinh Hoạt Cộng Đồng và các Trung Tâm Việt Ngữ cùng các Hội Cựu Học Sinh Petrus Ký và Quốc Gia Nghĩa Tử.Sau khi giới thiệu các thành viên và xác định lập trường sinh hoạt, ông Phát Bùi cũng cho biết về một số thành tích đạ thực hiện trong nhiệm kỳ vừa qua:Tiếp đến là phần giới thiệu 5 cá nhân ứng cử vào Hội Đồng Giám Sát trong đó có: Kỹ Sư Tạ Trung, Ông Lâm Quan Thạnh, Bà Tịnh Trần Julie Nguyễn (Thanh Vân) Ông Nguyễn Đình Cận và Ông Võ Đức Văn. Mỗi người cũng đã tự giới thiệu về mình và kêu gọi đồng hương hãy dồn phiếu để cho những người nầy có cơ hội phục vụ cộng đồng trong những ngày sắp tới.Buổi tiệc bắt đầu mọi người cùng thưởng thức chương trình văn nghệ do các nghệ sĩ thân hữu và nhóm hát Quỳnh Hoa phụ trách.Mọi chi tiết liên lạc: (71)854 - 4584, (714) 899 – 6910, (714) 640- 0318.