Bể Bơi, Quỹ Đầu Tư, Đà Nẵng, Lún Ngập, Siêu Thị...

Xuân NiệmChuyện đau lòng: em bé chết đuối trong khi mẹ sơ xuất... Lẽ ra, bể bơi cần có người quan sát thường trực 24 giờ.Bản tin VTC News ghi rằng: Mẹ đang nói chuyện với thầy giáo, bé 5 tuổi nhảy xuống bể bơi chết thương tâm...Hai cháu bé sinh đôi 5 tuổi được mẹ cho đi đến bể bơi ở tòa nhà G.L. trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội để học bơi, trong lúc người mẹ đang trao đổi với thầy giáo, 1 bé nhảy xuống nước, không may chết đuối thương tâm.Bản tin Zing kê: Quỹ đầu tư GIC của Chính phủ Singapore đã bán toàn bộ 5,4 triệu cổ phiếu nắm giữ tại Vinasun để “cắt lỗ”, khi kết quả kinh doanh của hãng taxi này liên tục đi xuống.Quỹ đầu tư GIC Pte Ltd của Chính phủ Singapore là một trong những quỹ ngoại hoạt động năng nổ nhất trên thị trường chứng khoán Việt. Hiện tại, quỹ này nắm giữ vốn tại rất nhiều doanh nghiệp lớn của Việt Nam, như 5,43% vốn tại Tập đoàn Masan; 5,01% cổ phần tại Tập đoàn PAN; 3,04% vốn tại Tập đoàn FPT, 7,96% vốn tại hãng taxi Vinasun…Bản tin TTXVN viết: Đà Nẵng - địa điểm du lịch ưa thích của các gia đình Hàn Quốc...Công ty bán tour trên mạng Ticket Monster Inc, trên cơ sở phân tích số khách du lịch đặt tour trong tháng Bảy và tháng Tám năm nay, cho biết Đà Nẵng là điểm mà các gia đình ở Hàn Quốc muốn tới du lịch nhất. Trong khi Osaka xếp ở vị trí đầu tiên trong danh sách 10 địa điểm mà các cặp đôi hay du khách đi một mình chọn lựa.Đà Nẵng cũng đứng ở vị trí thứ hai trong số các địa điểm mà du khách đi một mình lựa chọn, tiếp sau là Tokyo, Bangkok và đảo Guam (của Mỹ).Báo Người Lao Động kể: Chiếc xe ô tô 4 chỗ đang đỗ ven đường thì bị đá lăn từ trên đồi xuống đè bẹp, tài xế ngồi trong tử vong tại chỗ, 2 người khác bị thương.Chiều 3-6, một lãnh đạo Công an huyện Nậm Nhùn (tỉnh Lai Châu) cho biết vừa xảy ra vụ đá lăn đè một chiếc ô tô 4 chỗ đậu ven đường làm tài xế tử vong tại chỗ.Bản tin Vietnam+ kể: Theo Báo cáo của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 5 tháng đầu năm 2018, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tập trung nhiều nhất ở các ngành sau: Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 17.761 doanh nghiệp, chiếm 33,9%; xây dựng có 7.126 doanh nghiệp, chiếm 13,6%; công nghiệp chế biến, chế tạo có 6.463 doanh nghiệp, chiếm 12,3%.Ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy cũng nằm trong nhóm các ngành nghề có số vốn đăng ký lớn nhất với 81.276 tỷ đồng, chiếm 15,7%.Báo Dân Trí kể về: “Con đường đau khổ” nhất TPSG vì lún, ngập gần... 2 thập kỷ...Nguyễn Hữu Cảnh luôn nằm trong danh sách những con đường ngập nặng nhất TPSG. Nơi đây được xem là rốn ngập của thành phố. Nguyên nhân ngập được xác định là do đường bị lún. Tuy có máy bơm "siêu khủng” nhưng đường Nguyễn Hữu Cảnh vẫn “thất thủ”.Báo Giao Thông kể: Nam thanh niên bị bộ kích điện đánh cá của mình giật tử vong...Phát hiện cá to, nam thanh niên nhảy xuống nước để bắt nhưng không may bị điện giật dẫn đến tử vong....Chiều 3/6, lãnh đạo UBND xã Mỹ Đồng, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc một nam thanh niên bị điện giật tử vong.Danh tính nạn nhân được xác định là anh Vũ Văn K. (SN 1984, trú tại thôn Thanh Lãng, xã Quảng Thanh, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng).Báo An Ninh Thủ Đô kể: Bộ Công Thương đang lấy ý kiến vào Nghị định của Chính phủ về phát triển và quản lý ngành phân phối, trong đó tiếp tục giữ những quy định về tiêu chuẩn của một siêu thị và trung tâm thương mại.Một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo này là yêu cầu siêu thị, trung tâm thương mại phải mở cửa tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày nghỉ lễ, tối thiểu từ 10:00 sáng đến 22:00 tối.Về việc giảm giá, Bộ Công Thương yêu cầu mỗi năm, các siêu thị, trung tâm thương mại chỉ được tổ chức 3 đợt bán hàng giảm giá. Các đợt giảm giá phải được chấp thuận bởi cơ quan có thẩm quyền.Báo SGGP kể: Sáng 3-6, hơn 87.000 thí sinh trên địa bàn TPSG đã bước vào môn thi thứ 3 - môn Toán, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019.Ghi nhận chung tại các điểm thi cho thấy không có thí sinh nộp bài sớm trước khi kết thúc giờ làm bài. Theo các em học sinh nhận xét, đề Toán năm nay khó hơn năm ngoái, nhiều câu đánh đố gây khó cho thí sinh.Bản tin Kênh 14 kể: Vào khoảng 17h ngày 1-6, từ tin báo của người dân, lực lượng chức năng CATP Hải Phòng đã bất ngờ tiến hành kiểm tra hành chính địa chỉ ngôi nhà số 9/36/84 đường Dân Lập, phường Dư Hàng Kênh, và mời một số thanh niên đang có mặt về trụ sở cơ quan Công an làm việc....ngôi nhà này do Đào Trung Thành (26 tuổi) thuê, và trong nhà có rất nhiều thiết bị công nghệ cao gồm 400 micro, 300 pin silver 1,55V, 12 bộ tai nghe dây, 4 bộ tai nghe thẻ cùng một số thiết bị khác. Tại cơ quan Công an, bước đầu Đào Trung Thành khai nhận từ tháng 12-2016 đến nay, anh ta đã cho hàng trăm lượt khách, phần lớn là học sinh, sinh viên thuê các thiết bị công nghệ nhằm mục đích gian lận trong thi cử.Báo Kinh Tế Đô Thị kể: Đột kích kho chứa nguyên liệu trà sữa "bẩn" ở Hà Đông.Lực lượng chức năng đã phát hiện 1 kho nguyên liệu dùng để pha chế trà sữa, khoảng hơn 1 tấn gồm bột trà, bột sữa... không nguồn gốc xuất xứ. Chủ cơ sở khai, mỗi bao bột 25kg bán với giá 800.000 đồng và bao này có thể pha được hơn 1.000 cốc trà sữa.Bản tin Kênh 14 kể: Nam thanh niên có hành vi tự ý bẻ giày của khách rồi hét giá tiền đánh giày cao gấp 5 lần so với giá bình thường tại một quán cà phê ở Đà Nẵng vừa bị cơ quan chức năng phát hiện.Ngày 3/6, UBND phường Thạch Thang (Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) cho biết, vừa phát hiện và xử lý môt đối tượng đánh giày có hành vi bẻ giày, dán keo rồi "hét" giá tiền cao gấp nhiều lần đối với khách trong lúc hành nghề, gây bức xúc.