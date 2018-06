Bản tin VTV ghi rằng kim ngạch xuất cảng VN từ tháng 1 đến tháng 3 lần lượt là 20,22 tỷ USD - 14,33 tỷ USD và 21,22 tỷ USD. Đáng chú ý, tháng thứ 3 xác lập một con số kỷ lục về xuất cảng trong những năm gần đây. Như vậy, tình hình xuất cảng Việt Nam có sự bứt phá so với năm ngoái. Cụ thể, kim ngạch xuất cảng 3 tháng đầu năm 2018 tăng hơn 10 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2017. Năm nay tình hình cũng khả quan khi Việt Nam xuất siêu lên tới 1,3 tỷ USD so với năm ngoái là nhập siêu.