Lần Đầu, TQ Qua Mặt Mỹ Về Dự Kiến Sống Thọ Khỏe Mạnh

Lần đầu tiên Trung Quốc qua mặt Hoa Kỳ về dự kiến cuộc sống khỏe mạnh với người mới sinh, theo tài liệu của Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) cho biết.Những em bé sơ sinh của Trung Quốc có thể được dự kiến sống khỏe mạnh tới 68.7 năm, so với 68.5 tuổi đối với các em bé sơ sinh Mỹ, theo tài liệu – liên quan đến năm 2016 – cho thấy.Em bé sơ sinh tại Mỹ có thể dự kiến sẽ sống thọ hơn – 78.5 tuổi so với 76.4 tuổi của em bé Trung Quốc – nhưng trong vòng 10 năm qua cuộc sống của dân Mỹ đã không được dự đoán khỏe mạnh.“Số năm sống khỏe mạnh bị mất là một yếu tố trong việc tính dự đoán cuộc sống khỏe mạnh lúc mới sinh ra là thấp hơn đối với Trung Quốc, Nhật Bản, Đại Hàn và một số quốc gia Á Châu khác có mức thu nhập cao hơn những quốc gia ‘Tây Phương’ có mức thu nhập cao,” theo phát ngôn viên của tổ chức WHO là Alison Clements-Hunt cho biết.Hoa Kỳ là một trong 5 quốc gia duy nhất, gồm có Somalia, Afghanistan, Georgia và Saint Vincent và Grenadines, nơi mà dự kiến đời sống khỏe mạnh lúc mới sinh giảm trong năm 2016, theo phân tích của Reuters đối với tài liệu WHO, được công bố mà không có sự so sánh từng năm vào giữa tháng 5.Kết quả tốt nhất là các em bé tại Singapore, là những em có thể sống khỏe mạnh trung bình tới 76.2 tuổi, theo sau là Nhật Bản, Tây Ban Nha và Thụy Sỹ. Hoa Kỳ đứng hạng thứ 40 trên xếp hạng toàn cầu, trong khi Trung Quốc đứng thứ 37.Tỉ lệ chết vì quá liều thuốc gia tăng, chính yếu từ thuốc opiods, tự tử, và các nguyên do chính khác trong số những người Mỹ trung niên, đặc biệt trong những khu vực ít giàu có, theo bà cho biết.Dự kiến tuổi thọ dài nhất trên thế giới là tại Nhật Bản, ở 84.2 tuổi, có nghĩa là những em bé sinh tại đó vào năm 2016 có thể dự đoán sẽ sống sang thế kỷ sau.