Việt Nam Đầu Hàng Kinh Tế Thị Trường, Úc Châu Hỗ Trợ Cải Cách Kinh Tế Việt Nam

HANOI -- Chịu thua... thiên đường xã hội chủ nghĩa chịu thua kinh tế thị trường. Thế là, Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam...Bản tin từ thông tấn Sputnik/VGP cho biết như trên.Bản tin nói rằng vào ngày 1/6, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương phối hợp với Sứ quán Australia tại Việt Nam tổ chức Hội thảo "Đánh giá tiến độ thực hiện và định hướng hợp tác trong giai đoạn tiếp theo của Chương trình Aus4Reform".Hội thảo nằm trong khuôn khổ chương trình "Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam" (Chương trình Aus4Reform) do Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) tài trợ.Chương trình trị giá 6,5 triệu đô la Australia với mục tiêu hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh và đưa Việt Nam tiến gần hơn tới nền kinh tế thị trường.Bản tin nói, dự kiến Aus4Reform sẽ giúp Việt Nam có thêm 1 triệu doanh nghiệp tư nhân (chính thức) đăng ký mới vào năm 2020, tăng tỷ lệ các doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo và thúc đẩy tăng trưởng việc làm trong khu vực kinh tế tư nhân.Aus4Reform tập hợp các nhóm chuyên gia hàng đầu của Việt Nam và các cơ quan Chính phủ có trách nhiệm hoạch định, thực hiện chính sách kinh tế, bao gồm: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương; Cục Quản lý Cạnh tranh; Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp nông thôn; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Ban Kinh tế Trung ương và Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.Theo bản tin:“Đánh giá về kết quả đạt được sau 1 năm thực hiện, Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh cho rằng, dự án đã triển khai nhiều hoạt động tập trung vào các mục tiêu đề ra và có những đóng góp cụ thể tích cực được công luận ghi nhận.Trong đó, nổi bật là việc tổ chức nhiều hoạt động về môi trường kinh doanh, chỉ ra những hạn chế về giấy phép con và kiến nghị cắt giảm qua các Nghị Quyết 19-NQ/CP 2017 và 2018, Nghị Quyết 35, nhiều bộ đã cắt giảm số lượng đáng kể giấy phép con. Số lượng doanh nghiệp đăng ký kinh doanh tăng cao, đạt 127.000 doanh nghiệp đăng ký mới, công thêm số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, đạt 153.000 doanh nghiệp trong năm 2017 và tiếp tục tăng trong năm 2018.”Bản tin cũng nói rằng nỗ lực của Dự án có đóng góp quan trọng trong cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam, Môi trường kinh doanh tăng 14 bậc, xếp 68/190 nền kinh tế, cải thiện đáng kể so với các nước ASEAN; năng lực cạnh tranh cũng được cải thiện cả về điểm số và thứ hạng, tăng 5 bậc lên vị trí 55/137. Chính sách cạnh tranh bình đẳng được chú ý hơn, Luật Cạnh tranh được bổ sung sửa đổi.Đặc biệt, vai trò phụ nữ trong kinh doanh tăng mạnh, ước tính 25% giám đốc doanh nghiệp tư nhân là phụ nữ, tập trung chủ yếu vào khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa.