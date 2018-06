Dân Việt Nam Trong Nước Chi Cả Ngàn Tỷ Về Ăn Snack

Các loại snack bán sỉ ở chợ Bà Chiểu.

Lâu nay, cứ âm thầm mà thị trường snack tại Việt Nam lại khá có tiềm năng và đạt lợi nhuận cao, vừa qua đạt mức tăng trưởng đến 21%, mạnh nhất trong nhóm thực phẩm tại thị trường trong nước, theo VnExpress.Bà Loan, chủ cửa hàng tạp hóa ở đường Lê Đức Thọ (Gò Vấp) cho biết, trong số các loại bánh kẹo, đồ ăn vặt nhanh bán tại cửa hàng, snack (còn gọi là bim bim) bán chạy nhất. “Loại này không chỉ trẻ nhỏ mà thanh niên dưới 30 tuổi đều rất chuộng. Một tuần tôi lấy khoảng 200 bịch nhưng nhiều khi chỉ 2 ngày đã hết hàng”, bà Loan nói và cho biết thêm, loại này dễ bán mà lợi nhuận cao hơn nhiều so với các loại bánh kẹo khác.Là đơn vị chuyên bán sỉ bánh kẹo tại đường Lý Chính Thắng (quận 3), chị Hoa cho biết, doanh số đến từ snack lên tới cả tỷ đồng một năm. Với loại snack giá bán lẻ 5,000 đồng/gói, chị bán sỉ cho khách chỉ 3.600 đồng/gói. Nếu khách lấy số lượng càng nhiều thì giá sẽ càng hạ.“Loại này tuy cồng kềnh nhưng bán nhanh, bảo quản dễ. Đại lý của tôi bán snack đã 3 năm nay mà doanh số luôn tăng 10 -15% một năm”, chị Hoa nói.VnExpress dẫn lời ông Nguyễn Trường Giang, phó giám đốc doanh nghiệp tư nhân gạo Cỏ May có trụ sở ở Đồng Tháp cho biết buôn snack rất có lời. Ông Giang dẫn chứng, điển hình như sản phẩm snack da cá tra, nếu giá nguyên liệu (chỉ là da cá tra, một loại phụ phẩm rẻ mạt) ở mức 8,000 đồng/kg thì khi chế biến xong, giá trị tăng gấp vài chục lần. Trừ xong hết các loại chi phí, lợi nhuận thu được có thể chiếm tới 50% giá thành phẩm.“Chúng tôi bắt đầu xuất khẩu da cá tra sang Singapore để đối tác làm snack từ giữa năm 2017. S ắp tới, ngoài xuất khẩu, Cỏ May sẽ nghiên cứu khẩu vị, cách tẩm ướp của các nước như Singapore, Malaysia,Việt Nam, châu Âu … để chế biến ra sản phẩm phù hợp và xây dựng nhà máy chế biến snack từ da cá tra đầu tiên tại VN”, ông Giang nói.VnExpress cho biết vì là món hàng mang lại lợi nhuận tốt, công nghệ sản xuất không phức tạp nên không ít doanh nghiệp trong và ngoài nước đang cạnh tranh ráo riết. Nếu trước đây chỉ có sản phẩm snack cua và khoai tây chiên của Kinh Đô thì nay thị trường snack rất đa dạng với Oshi của Liwayway (Philippines), Poca của PepsiCo, O’Star của Orion (Hàn Quốc)..., cùng hàng loạt sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan và Hàn Quốc. Mức giá cũng dễ chọn lựa, có đủ hạng từ thấp đến cao, là 2,000 đến 40,000 đồng một gói.Nhiều doanh nghiệp kinh doanh snack cho biết, mặc dù thị trường khá cạnh tranh nhưng lợi nhuận đạt được từ mảng này vẫn rất cao. Điển hình như công ty Orion của Hàn Quốc, đang nắm trên 50% thị phần bánh chế biến tại VN, doanh thu của mảng snack luôn ở mức 2 con số. Như năm 2016, mảng bánh kẹo của Orion đạt doanh thu 174.5 triệu USD, tăng 24.1% so với năm trước, thì riêng với snack doanh thu tăng trưởng gần 40%. Và chỉ trong 3 tháng đầu năm nay, Orion bán ra thị trường 20,392 sản phẩm snack, chiếm 30% trong tổng số sản phẩm thuộc nhóm bánh kẹo. Cũng có mức tăng trưởng ấn tượng, Pepsico cho hay, trong nhóm thực phẩm thì sản phẩm snack luôn có mức tăng trưởng doanh thu cao nhất, hơn cả nhóm đồ uống.VnExpress dẫn báo cáo của Nielsen mới đây cũng chỉ ra rằng tại Việt Nam, các sản phẩm snack tăng 21% trong năm 2017. Còn theo báo cáo của hãng nghiên cứu Statista tổng quát về thị trường snack năm 2017, tổng doanh thu sản phẩm này tại Việt Nam ước tính khoảng 354 triệu USD, tương đương 8,035 tỷ đồng. Bước sang 2018, doanh thu này dự báo sẽ tăng thêm 7% và tiếp tục đi lên qua các năm.