Cá Chết, Sạt Lở, Tín Dụng Đen, Phá Rừng...

Xuân NiệmLuôn luôn là những bản tin bất tường? Mới biết, cuộc đời vui ít, buồn nhiều...Báo Thanh Niên kể: Nhiều lần cá chết trên sông ở H.Đầm Dơi nhưng không thu được mẫu vật...Theo báo cáo của UBND H.Đầm Dơi (Cà Mau) từ năm 2016 đến nay có nhiều đợt cá chết xuất hiện trên sông nhưng không lấy được mẫu.Báo SGGP kể: Đồng bằng sông Cửu Long bất lực nhìn sạt lở!Chỉ tính trong tháng 5-2018, hơn 10 vụ sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Cà Mau, Hậu Giang và Cần Thơ. Hàng trăm người dân được cảnh báo phải khẩn cấp di dời, nhưng nhiều hộ vẫn phải “đánh liều” ngủ lại ở những ngôi nhà mà sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào vì chưa có nơi để di dời.Bản tin Zing kể: Thành phố Cần Thơ xảy ra 9 điểm sạt lở bờ sông khiến 10 căn nhà sụp đổ, 37 căn khác bị ảnh hưởng buộc phải di dời. Quận Bình Thủy và Ô Môn bị thiệt nặng nề nhất.Ông Nguyễn Ngọc Hè, Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn cho biết toàn thành phố có 9 điểm đã xảy sạt lở bờ sông, gây sụp hoàn toàn 10 căn nhà, 37 căn khác bị ảnh hưởng.Thiệt hại do sạt lở gây ra là 31 tỷ đồng...Bản tin TTXVN kể về Bình Định: Tàu vỏ thép dịch vụ hậu cần nằm bờ, ngư dân lâm nợ...Tất cả tàu vỏ thép làm dịch vụ hậu cần ở Bình Định đóng mới theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản (Nghị định 67) đang “đắp chiếu” nằm bờ và ngư dân lâm nợ.Báo Dân Việt kể: Mùa trái cây Đồng Nai, kẻ lo sốt vó, người thu tiền tỷ...Thường vào đầu tháng 4, Đồng Nai đã khởi động vụ trái cây hè, nhưng năm nay đến thời điểm này các loại trái cây như: sầu riêng, chôm chôm, măng cụt... mới bắt đầu vào vụ. Tuy vào vụ muộn, vụ trái cây hè năm nay lại trúng lớn về năng suất.Báo Người Lao Động kể về tín dụng đen giăng bẫy dân nghèo: Tránh xa bẫy vay nặng lãi...Khi người dân chấp nhận vay thì đa phần là không có khả năng trả lãi do lãi mẹ đẻ lãi con.Hàng trăm con nợ điêu đứng do bị "sập bẫy" lừa đảo của những nhóm vay nặng lãi. Nhiều nạn nhân và các ngành chức năng đưa ra lời khuyên với người dân là không nên dính vào các tổ chức này để tránh chuốc họa vào thân.Lãi suất 60%/tháng... Dù sự việc đã xảy ra nhiều tháng nhưng đến giờ bà Nguyễn Thị B. (ngụ phường Vĩnh Thanh Vân, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) vẫn còn ám ảnh cảnh phải chạy đôn chạy đáo lo tiền trả lãi cho băng nhóm tín dụng đen để tránh bị "khủng bố" tinh thần.Môi Trường Đô Thị kể rằng Hồ Than Thở biến thành... ao.Hồ Than Thở, thắng cảnh của TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), đang bị ô nhiễm và bồi lắng nghiêm trọng... Năm 2005, hồ Than Thở được nạo vét với khối lượng đất bồi lắng lên đến 300.000 m3 để tạo dựng lại hồ nước sâu từ 1,5 -3 m, với diện tích mặt nước 6 ha nằm trong tổng thể khu du lịch rộng 39 ha. Thế nhưng, cứ vào mùa mưa thì hồ biến thành “túi rác” chứa đủ các loại rác thải và bị bồi lắng nghiêm trọng.Báo Pháp Luật kể: Kiểm tra khẩn vụ 'phá rừng, trộm cát công khai ở hồ Đa Mi'...UBND tỉnh Bình Thuận giao các đơn vị xác minh thông tin liên quan đến hơn 5 ha rừng bị triệt hạ, củng cố hồ sơ xem xét khởi tố vụ án hình sự.Báo Tiền Phong kể: 'Nhầm' tới nỗi 8 thí sinh từ 'rớt' trở thành 'đứng đầu'?!Ngày 29/5, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có thông cáo báo chí liên quan đến vụ việc nhiều thí sinh thi công chức từ đậu thành rớt sau phúc khảo, mà báo Tiền Phong cùng nhiều cơ quan báo chí khác phản ánh trong thời gian gần đây. Đặc biệt, thông cáo xác nhận có 8 thí sinh “sau khi có kết quả chấm phúc khảo đã thay đổi xếp hạng lên vị trí đứng đầu.”Báo Dân Trí kể: Bệnh viện đầu tiên ở tỉnh Hà Tĩnh bỏ thu phí gửi xe cho bệnh nhân...Từ ngày 29/5, Bệnh viện đa khoa (BVĐK) thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) tiến hành bãi bỏ dịch vụ thu phí xe ô tô, đồng thời đang đàm phán mua lại phần cơ sở trông giữ xe máy do tư nhân thầu xây dựng để hủy bỏ toàn bộ dịch vụ thu phí gửi xe khi người dân đến khám, chữa bệnh.