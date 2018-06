Mỹ: 4.5 Triệu Nhà Có Nợ Cao Trị Giá Nhà, 713,000 Người Nợ Tiền Nhà Cao Gấp Đôi Trị Giá Nhà

Con số đáng kinh ngạc của những chủ gia đình Mỹ vẫn còn bị ngập nước vì tiền vay mua nhà một thập niên sau vụ nổ bong bóng nhà cửa.4.5 triệu chủ hộ gia đình – nay 9.1% -- nợ cao hơn giá trị căn nhà trong quý 4 của năm 2017, theo công ty dữ liệu Zillow, với phỏng đoán 713,000 chủ nhà nợi ít nhất gấp đôi trị giá căn nhà của họ.Trong khi phần trăm đang sút giảm, nhiều gia đình trong các cộng đồng với trị giá nhà bị ngập nước thì “bị kẹt trong những căn nhà của họ với không có chọn lựa dễ dàng để lấy lại tiền từ trị giá căn nhà cao hơn nợ ngoài việc phải chờ,” theo Aaron Terrazas, nhà kinh tế kỳ cựu tại Zillow, cho biết.Điều đó có thể trở thành gánh nặng trì kéo sự phát triển kinh tế địa phương.Virginia Beach tại tiểu bang Virginia; Baltimore và Chicago là những khu vực thành phố vị thiệt hại nặng nề nhất, dựa trên lãi suất âm bị ảnh hưởng.Sau đây là một số khu vực thành phố nhà bị ngập nước:- Virginia, VA- Baltimore, MD- Chicago, IL- Washington, DC- St. Louis, MO- Phidelphia, PA- Cleveland, OH- Cincinati, OH- Las Vegas, NV- Minneapolis-St Paul, MN- Atlanta, GA- Phoenix, AZ- Milwaukee, WI- Detroit, MI- Indianapolis, IN- Riverside, CA- Sacramento, CA- San Diego, CA…..- Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA- San Francisco, CA- San Jose, CA.