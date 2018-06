Dân Mỹ Gốc Á: Ghi Danh Cử Tri Chỉ 56%, Đi Bầu Chỉ 49%

Ngoại trừ các ứng cử viên chính trị và những nhà hoạt động của họ liên tục và mở rộng huy động cử tri người Mỹ gốc Á Châu và thúc đẩy họ ghi danh đi bầu, ảnh hưởng của nhóm chủng tộc này đối các cuộc bầu cử vẫn còn hạn chế.Đó là quan điểm của tiến sĩ Janelle Wong, giáo sư nghiên cứu về người Mỹ và là nhà khoa học chính trị liên ngành tại Đại Học University of Maryland.Nhận định của Wong nhằm đáp ứng lại một phúc trình mới bởi Trung Tâm Nghiên Cứu Về Sự Tiến Bộ Của Người Mỹ cho thấy rằng trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2016, chỉ 49% cử tri người Mỹ gốc Á Châu đi bầu so với 64% người Mỹ da trắng.Sự chênh lệch đã hiện hữu qua nhiều thập niên, theo phúc trình nói trên cho biết, và cho thấy không có dấu hiệu mờ dần mà không có sự can dự có mục đích.Trên toàn quốc, người của con cháu Á Châu được dự đoán chiếm khoảng 10% cử tri đủ điều kiện tại Hoa Kỳ vào năm 2036.Phúc trình của trung tâm – đề nghị nhiều cách để cải thiện số cử tri người Mỹ gốc Á – cho thấy chỉ 56% cử tri gốc Á so với 72% cử tri da trắng ngay cả trong lãnh vực ghi danh đi bầu. Các phát hiện của phúc trình đổ lỗi luật lệ trên toàn quốc củng cố sự chênh lệch bằng cách không tạo sự dễ dãi cho việc ghi danh bầu cử.Chẳng hạn, tại Georgia, các viên chức bác đơn ghi danh của hàng ngàn người Mỹ gốc Á vào năm 2016 bởi vì tên của họ đã không giống với các giấy tờ khác – là chuyện thông thường xảy ra với người dân, bất luận màu da, với những cái tên chuyển ngữ. Thực tế này làm cho người Mỹ gốc Á bị trì hoãn hay bác bỏ việc ghi danh đi bầu nhiều gấp 6 lần người da trắng.Ngôn ngữ hạn chế làm trở ngại việc đi bầu. Gần 1/3 người Mỹ gốc Á Châu hạn chế về tiếng Anh, có nghĩa là họ nói tiếng Anh “dưới mức thông thạo.” Thăm dò năm 2016 cho thấy trong một số cộng đồng chủng tộc, tới 60% cử tri cần trợ giúp ngôn ngữ khi bầu cử. Quận Cook tại tiểu bang Illinois đã cung cấp lá phiếu bằng tiếng Đại Hàn trước cuộc bầu cử tháng 11 năm 2016 cho dù luật liên bang Voting Rights Act không đòi hỏi.