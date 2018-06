Dân VN Hút Thuốc Lá Quá Nhiều

HANOI -- Dân Việt Nam hít thở trong bầu trời đầy khói thuôc lá...Báo Ngày Nay cho biết: Việt Nam có tỉ lệ người hút thuốc lá đứng thứ 3 ASEAN.Bản tin nói, hiện nay, có 15,6 triệu người Việt Nam trên 15 tuổi hút thuốc lá, đứng thứ 3 trong khu vực ASEAN về số người hút thuốc cao.Phó giáo sư Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Khám-chữa bệnh (Bộ Y tế) đã đưa ra những con số mới nhất về tình hình thực hiện Luật Phòng chống tác hại thuốc lá và lễ mít tinh hưởng ứng ngày thế giới không khói thuốc lá do Bộ Y tế tổ chức chiều 31/5 tại Hà Nội.Theo đó, ở Việt Nam, số liệu điều tra hút thuốc ở người trưởng thành năm 2015, tỷ lệ hút thuốc ở nam giới là 45,3%, nữ giới là 1,2%. Trung bình cứ 2 nam giới trưởng thành có 1 người hút thuốc.Theo ước tính, có khoảng trên 20 triệu nam giới ở Việt Nam hút thuốc lá. Đây là một con số rất lớn.Bản tin ghi lời Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến rằng trên thế giới, theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới, mỗi năm trên thế giới có khoảng 7 triệu ca tử vong do các căn bệnh liên quan đến sử dụng thuốc lá. Tại Việt nam, mỗi năm có khoảng 40.000 ca tử vong do các căn bệnh liên quan đến sử dụng thuốc lá.Để huy động sự tham gia của cộng đồng, Tổ chức Y tế thế giới đã lấy ngày 31/5 hằng năm là Ngày Thế giới không thuốc lá. Năm nay, Tổ chức Y tế Thế giới lựa chọn chủ đề “Thuốc lá và bệnh tim mạch”. Thông qua chủ đề này, Tổ chức Y tế thế giới muốn thông tin tới cộng đồng mối liên hệ giữa việc sử dụng thuốc lá và các bệnh tim mạch."Sử dụng thuốc lá là nguyên nhân chính gây bệnh tim mạch, 30% tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch có nguyên nhân từ hút thuốc, 12% tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch có nguyên nhân từ việc hút thuốc và hút thuốc thụ động, 20-30% tỷ lệ tử vong do đột quỵ có nguyên nhân từ việc hút thuốc thụ động,” Bộ trưởng Bộ Y tế phân tích.Theo báo cáo của Bộ Y tế, công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận: so với năm 2010, năm 2016 tỷ lệ hút thuốc lá điếu của nam giới khu vực thành thị năm giảm 6,5%. Tỷ lệ hút thuốc lá trong nam giới trưởng thành giảm khoảng 2%.Đặc biệt tỷ lệ hút thuốc thụ động giảm rõ rệt như tại nơi làm việc giảm 13,3%; tại nhà giảm 13,2%; Trên phương tiện giao thông công cộng giảm 15%; trong trường đại học cao đẳng giảm 16,4%.