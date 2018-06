Kinh Doanh, Đổi Màu Biển Số, FDI, Vận Tải Ôtô...

Xuân NiệmNói chuyện kinh doanh trong nước là nói chuyện “kém tích cực”... Tại sao, cán bộ gây khó?Báo Tiền Phong kể chuyện “Điều kiện kinh doanh: Giảm chỗ này lại “đẻ” ra nơi khác”...Tiến độ thực hiện nhiệm vụ rà soát, đơn giản hoá, cắt giảm điều kiện kinh doanh còn chậm, một số bộ chưa tích cực.Trong khi đó, Thời Báo Tài Chính kể chuyện giáo dục và kinh doanh: Là một trong những bộ vào cuộc muộn nhất, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) mới đây cũng đã đề xuất phương án cắt giảm điều kiện kinh doanh, với tỷ lệ cắt giảm 51,9%. Song, các chuyên gia và doanh nghiệp (DN) cho rằng, vẫn còn nhiều bất cập, vướng mắc đối với các DN.Báo Đời Sống & Pháp Luật kể chuyện: Bộ Công an "bác" đề xuất đổi màu biển số các phương tiện kinh doanh vận tải...Theo Bộ Công an, việc đề xuất đổi màu biển số các phương tiện kinh doanh vận tải của Hiệp hội Taxi Hà Nội, Đà Nẵng và TP. SGchưa nhận được sự đồng thuận của xã hội, người dân; phát sinh thêm thủ tục hành chính cho cơ quan quản lý nhà nước, gây lãng phí thời gian và tiền bạc của người dân.Bản tin VnEconomy kể: Yêu cầu "bịt lỗ hổng" trong kinh doanh vận tải ôtô...Chỉ tính riêng tại Hà Nội và Tp.SG hiện có hàng nghìn doanh nghiệp với hàng vạn xe hợp đồng "trá hình" chạy tuyến cố định... Các nhà xe này đều "lách luật" bằng cách sử dụng xe hợp đồng "trá hình", xe chở khách du lịch "trá hình" bán vé cho khách lẻ đặt chỗ và chở khách theo tuyến cố định. Mục đích chính của họ là trốn thuế, phí bến bãi và lập bến cóc tổ chức bán vé, đón trả khách ngay tại văn phòng.Báo Giao Thông kể về: Đầu tư gần 7.000 tỷ nâng cấp 4 sân bay lớn...Tổng Công Ty Cảng hàng không VN (ACV) đang tích cực triển khai các thủ tục đầu tư mới nhà ga hành khách tại các cảng hàng không (CHK) quốc tế Cát Bi, Phú Bài, Vinh và Chu Lai.Báo Diễn đàn Doanh nghiệp ghi nhận: Bán lẻ đang là một ngành phát triển nhanh, thị trường liên tục mở rộng, nhiều tiềm năng và cơ hội phát triển. Tuy nhiên, nhân sự đáp ứng thị trường lao động cho ngành luôn thiếu, nhất là những nhân sự có kinh nghiệm và có chuyên môn.Anh Trang Phúc – Trưởng phòng truyền thông siêu thị Coop-mart chi nhánh Đồng Nai cho biết: “Đa số nhân viên mà chi nhánh của Công ty có tại khu vực đều rất trẻ, công việc bán hàng, phục vụ khách hàng đơn giản mà rất áp lực. Có nhiều bạn không chịu được áp lực về thời gian do phải làm việc vào ngày cuối tuần, tăng ca khi đông khách, làm một thời gian sẽ xin nghỉ, tìm việc mới..."Bản tin VietnamNet kể về tình hình “Cấm siêu thị giảm giá quá 3 lần 1 năm: Bộ cứ thích lo việc doanh nghiệp”...Muốn được gọi là siêu thị hay trung tâm thương mại thì phải đạt chuẩn. Biển hiệu của siêu thị hay trung tâm thương mại “tự phong” thì không được dùng các từ như Supermarket, Hypermarket, Big Mart, Big Store, Shopping Center, Trade Center, Plaza,... Các siêu thị không được giảm giá quá 3 lần 1 năm, và phải kéo dài tối thiểu 30 ngày.Bản tin Vietnam Mới kể: Qua kết quả rà soát của các quận, huyện, tính đến cuối năm 2017 TP SG có khoảng 10.231 cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm.Trong đó có 956 cơ sở kinh doanh dịch vụ có biểu hiện nghi vấn hoạt động khiêu dâm, kích dục với khoảng 4.199 nhân viên, tiếp viên.Bản tin VnEconomy kể: Vốn FDI vào Việt Nam giảm 18% sau 5 tháng...Tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 9,9 tỷ USD, giảm 18,4% so với cùng kỳ năm 2017...Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), luỹ kế 5 tháng đầu năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 9,9 tỷ USD, bằng 81,6% so với cùng kỳ năm 2017.Bản tin CafeF kê: 800 triệu USD vốn FDI đổ vào bất động sản 5 tháng đầu năm.Trong 5 tháng, số vốn đăng ký của các dự án được cấp phép mới vào hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 623,3 triệu USD. Nếu tính cả vốn đăng ký bổ sung của các dự án đã cấp phép từ các năm trước thì vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào hoạt động kinh doanh bất động sản tại Việt Nam đạt 806,5 triệu USD, chiếm 11,3% tổng nguồn vốn FDI.Bản tin VietTimes kể: Hàn Quốc đầu tư 2,63 tỷ USD vào Việt Nam, xếp đầu bảng về đầu tư công nghệ trong 5 tháng đầu năm.Theo Báo cáo tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 5 tháng đầu năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 5 tháng đầu năm 2018 có 86 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Hàn Quốc đứng vị trí thứ nhất với tổng vốn đầu tư là 2,63 tỷ USD, chiếm 26,5% tổng vốn đầu tư. Nhật Bản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký xấp xỉ 1,52 tỷ USD, chiếm 15,4% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam và Singapore đứng vị trí thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1,11 USD, chiếm 11,25% tổng vốn đầu tư...