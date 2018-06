Anh: Áp Dụng Điều Luật Mới Nghiêm Ngặt Hơn Cho Drone

Khoảng cuối tháng 05/2018, sau khi số lượng sự cố gần va chạm giữa các máy bay người lái và thiết bị không người lái ngày càng gia tăng, Baroness Elizabeth Sugg, Bộ trưởng Hàng không Anh, tuyên bố các biện pháp điều chỉnh mới hướng tới bảo vệ các hãng hàng không và hành khách trên máy bay.Quy định mới được chính phủ Anh ban hành, sẽ bắt đầu có hiệu lực trong khoảng tháng 07/2018 đến 11/2019, bao gồm kỳ kiểm tra bắt buộc với người sử dụng thiết bị không người lái phải tham gia bài kiểm tra an toàn, yêu cầu thiết bị không bay cao quá 400 feet (khoảng hơn 120m) và trong vòng bán kính 1km quanh các sân bay. Ngoài ra, chủ sở hữu thiết bị drone nặng hơn 250g sẽ phải ghi danh với Cục Hàng không dân dụng CAA. Cũng có một số loại drone nhẹ hơn 250g với giá rẻ, nhưng hầu hết đều cài đặt camera sẽ nặng hơn. Cá nhân vi phạm quy định sẽ chịu mức phạt không hạn chế có thể lên tới hơn 1,300 USD hoặc 5 năm tù giam, hoặc cả hai.Trong năm 2017, có tới 89 vụ tai nạn giữa máy bay và drone, tăng 25% so với năm 2016. Số lượng giấy phép sử dụng drone cho hoạt động thương mại cũng tăng từ 2,500 lên 3,800. Tuy thị trường drone tăng trưởng mạnh với dự đoán sẽ đóng góp hơn 55 tỷ USD vào nền kinh tế Anh tới 2030, Bộ trưởng Baroness Elizabeth Sugg nhấn mạnh cần phải đảm bảo sự an toàn và trách nhiệm trong sử dụng thiết bị bay không người lái.Nguoivietphone.com.