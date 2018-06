Mueller Điều Tra Bạn Thân Của Jared Kushner Là Richard Gerson Quan Hệ Bí Mật Với Viên Chức Nga, Arap Emirates

WASHINGTON - Quản lý đầu tư Richard Gerson, bạn thân của cố vấn Bạch Ốc Jared Kushner, là đối tượng điều tra của đoàn Mueller, theo 5 nguồn tin thông thạo.Gerson có mặt tại đảo quốc Seychelles 2 tuần trước ngày tuyên thệ của TT Trump, cùng thời gian chủ nhà thầu an ninh tư Erik Prince tiếp xúc bí mật với các viên chưc Nga và Arap Emirates để giúp tìm kiếm quan hệ với chính quyền mới tại Washington.Tại đảo quốc hẻo lánh Ấn Độ Dương, Gerson gặp hoàng thân Mohammed (cũng đuợc biết với tên tắt MBZ) và liên lạc với 1 thương gia Hoa Kỳ gốc Lebanon có quan hệ thân thiết với người Emirates là George Nader.4 nguồn cho biết: Nader là người tổ chức cuộc gặp của Prince.Gerson đã gặp Nader trước tại khách sạn Four Seasons (New York) khi các nhân vật thân cận Trump họp mật với MBZ. Sự có mặt của Gerson trong buổi họp tại Seychelles không đuợc báo tin trước đây.Các nhà điều tra phản gián tìm hiểu ảnh hưởng của Arap Emirates (hay UAE) trong cuộc tranh cử của Trump từ khi ông Mueller đuợc cử làm công tố viên đặc biệt để dẫn đầu đoàn điều tra về toa rập.Phát ngôn viên của Gerson từ chối cho biết lý do Gerson gặp MBZ hay liên lạc với Nader, cũng khẳng định Gerson không dự buổi họp của Prince.Về cuộc gặp gỡ tại khách sạn Four Seasons Tháng 12-2016, phát ngôn viên nói: Gerson chỉ làm việc đưa đón cựu Thủ Tướng Tony Blair.Ông Blair đến như là đại diện của nỗ lực 4 phe hoà giải Israel-Palestine.Con rể TT Trump đang dẫn đầu nỗ lực điều giải của chính quyền Trump.Ủy ban tình báo Thượng Viện cũng tìm hiểu sự tham dự buổi họp Seychelles của Gerson.2 người thạo tin cho biết: Gerson có mặt tại Seychelles vì sự quan hệ thân thiết với Kushner.Phát ngôn viên của Gerson từ chối xác nhận ông Mueller đã tiếp xúc riêng với ông Gerson hay không. Phát ngôn viên của đoàn Mueller từ chối bình luận, tuơng tự luật sư của Nader. Phát ngôn viên của cựu Thủ Tướng Blair và giám đốc Prince đều từ chối bình luận.Gerson là bạn của Kushner từ hơn 1 thập niên, đã theo đuổi việc kinh doanh với UAE từ trước cuộc tranh cử 2016.Báo New York Times cho hay: đoàn Mueller có chất vấn về cuộc họp Gerson, Kushner và Steve Bannon tại New York đầu năm 2017. Theo NYT, và NBC xác nhận, Nader hợp tác với đoàn Mueller, và đã điều trần 5, 6 ngày.Trong khi đó, phản ứng về phúc trình liên quan với chi tiêu của đoàn điều tra về toa rập của công tố viên đặc biệt Robert Mueller, TT Trump lên án cuộc điều tra mà ông gọi là “tuồng tìm bắt phù thủy” đã gây tốn kém công quỹ 17 triệu MK và còn tăng mạnh.Nhân dịp này, ông Trump lại cả quyết không có toa rập, ngoại trừ với đảng viên DC.1 biên bản của Bộ tư pháp công bố hôm Thứ Năm cho hay: chi phí giữa Tháng 10 và Tháng 3 của đoàn Mueller là 10 triệu, chưa tính 6.7 triệu trong 4 tháng trước. 1 phần lớn chi phí (là 9 triệu) đuợc chi bất kể sự bổ nhiệm công tố viên đặc biệt, theo ABC News.Trump: Viên Chức Lộ Tin Việc Làm Hàng Tuần Là Sai Thủ TụcWASHINGTON - Twitter sáng sớm Thứ Sáu từ TT Trump báo trước số việc làm mới gây quan ngại với kinh tế gia và cựu viên chức về vi phạm thủ tục của chính phủ.Lúc 7 giờ 21 phút sáng, ông Trump phóng twitter nhắc nhở công chúng nhìn xem số liệu về thị trường lao động trong phúc trình loan báo lúc 8 giờ rưỡi sáng. Con số ấy là vượt mong đợi của giới phân tích – Tháng 5 tạo ra 223,000 việc làm, cao hơn hẳn mức trung bình hàng tháng trong 12 tháng qua, là 191,000.Theo quy định của Bộ lao động, viên chức hành pháp bị cấm bình phẩm về phúc trình việc làm ít nhất 1 giờ sau thông báo chính thức.Trước đây, tham vụ báo chí Sean Spoicer (đã thôi việc) từng bị chỉ trích vì vi phạm quy định 1 giờ này.Trước khi đáp phi cơ đi Texas hôm Thứ Năm, TT Trump cũng báo trước tỉ lệ thất nghiệp thấp nhất từ nhiều thập niên.Phúc trình của Bộ lao động ghi tỉ lệ thất nghiệp cập nhật là 3.9% trong khi kinh tế gia phỏng đoán 3.8% trước cuối năm.