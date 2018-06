Trump Thăm Thân Nhân Của Nạn Nhân Trường Santa Fe

HOUSTON - TT Trump dành hơn 1 giờ để tiếp xúc và thăm hỏi số người chịu ảnh hưởng của bạo động súng tại trường Santa Fe gây thiệt mạng 10 người và trên 12 người bị thương, hôm 18-5.Nhưng, ông không chia sẻ thông điệp an ủi các gia đình nạn nhân trong buổi tiếp tại căn cứ Duyên Phòng bên ngoài thành phố Houston hôm Thứ Năm.Vào dịp này, mẹ của nam sinh 17 tuổi Jared Black, là bà Pamela Stanich trao tay ông 1 bản tuyên bố của gia đình và bản chép điếu văn về Jared – bà nêu nhận xét bằng Facebook: TT tỏ ra chân thành, thông cảm và quan tâm về an toàn học đường.1 bà mẹ khác là Rhonda Hart, có con gái 14 tuổi Kimberly thiệt mạng tại trường Santa Fe, cho hay: TT gợi ý tuyển cựu chiến binh bảo vệ an ninh trường học, bà trả lời “No” và ông Trump vẫn lập lại chủ trương giao súng cho nhà giáo – bà Hart (là 1 cựu chiến binh) kết luận “Giống như nói chuyện với trẻ con”.Học sinh trường Santa Fe đã trở lại lớp sáng Thứ Năm.Cùng ngày Thứ Năm, bộ trưởng giáo dục Betsy DeVos báo tin: trung ương cấp 1 triệu MK cho học khu Santa Fe trong nỗ lực phục hồi hậu bạo động.