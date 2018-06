Chùa Viên Thành Trang Nghiêm Đại Lễ Phật Đản PL. 2562-2018

Hình ảnh trong Đại Lễ Phật Đản tại Chùa Viên Thành.

Garden Grove (Bình Sa)- - Chùa Viên Thành tọa lạc tại số 8701 Woolley Ln, Thành phố Garden Grove, CA 92841, điện thoại số (714) 422-7639, do Thầy Thích Đạo Nghiệp làm Viện Chủ đã long trọng tổ chức Đại Lễ Phật Đản PL.2562-2018 vào lúc 3 giờ chiều Chủ Nhật ngày 27 tháng 5 năm 2018.Chứng minh và tham dự buổi lễ có: Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, phó chủ tịch nội vụ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Viện Chủ Chùa Bát Nhã; Hòa Thượng Thích Đức Thắng, Tu Viện Quảng Hương Già Lam Thượng Tọa Thích Chánh Định đến từ Texas; Thượng Tọa Thích Đồng Hiền, chùa Bát Nhã Santa Ana; Thượng Tọa Thích Đồng Viên, chùa Quang Thiện; và qúy chư tôn đức tăng ni đến từ các chùa và tự viện Nam California, qúy vị nhân sĩ trí thức, một số các cơ quan truyền thông cùng, đông đảo Phật tử đạo tràng chùa Viên Thành và đồng hương Phật tử.Điều hợp chương trình do Đại Đức Thích Đức Trí.Trước khi buổi lễ chính thức bắt đầu, Đại Đức Thích Đức Trí nói về ý nghĩa ngày Phật Đản Sanh, và sự tu tập theo giáo pháp của Đức Phật thế nào để đạt được an lạc trong cuộc sống.Buổi lễ chính thức bắt đầu, Ban nghi lễ cung thỉnh chư tôn đức quang lâm lễ đài, trong lúc nầy tất cả Phật tử đứng thành hai hàng dài chắp tay trang nghiêm niệm Phật.Nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, Phật Giáo Kỳ, tiếp đến là Hô chuông cầu nguyện và phút nhập Từ Bi Quán để tưởng nhớ chư vị thánh tăng vị pháp vong thân, các bậc khai sơn tạo tự kế vãng khai lai để truyền thừa mạng mạch Phật pháp, và những chiến sĩ đã hy sinh để bảo vệ quê hương, đồng bào tử nạn trên đường vượt biên, vượt biển tìm tự do.Sau phần khai mạc, Thầy Thích Đạo Nghiệp, Viện Chủ chùa Viên Thành, trưởng ban tổ chức lên đọc diễn văn khai mạc để tưởng niệm ngày Phật Đản Sanh, trong lời diễn văn Thầy đã nói ý nghĩa ngày Đức Phật ra đời, Thầy nhắc lại lời Phật dạy trong “Kinh Hy Hữu Vị Tằng Hữu Pháp” trong Trung Bộ Kinh Khi Bồ Tát nhập vào mẫu thai…”Cuối phần diễn văn Thầy nói: “Thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Già và kính chúc qúy Ngài pháp thể khinh an, đạo thọ miên trường để thăng hóa đời sống đạo hạnh, mà viên thành đạo qủa.Đồng hân hoan chào mừng toàn thể chư vị thiện nam tín nữ Phật tử, đồng hương đã đáp lời mời của Ban tổ chức vân tập về Đạo tràng chùa Viên Thành trang nghiêm tham dự Đại Lễ Phật Đản hôm nay.Chúng tôi vô cùng cảm kích và biết ơn liệt qúy vị, Kính lạy hồng ân Tam Bảo, gia hộ cho toàn thể Phật tử chúng ta, vô lượng an khang, cát tường như ý để tinh tấn tu học và vuông tròn qủa phúc.”Tiếp theo, Đạo từ của Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, trong lời Đạo từ Hòa Thượng nói: “Mỗi khi Phật Đản về, mỗi mùa Vu Lan đến, chúng ta không thể nào quên được khi cha mẹ dẫn đi chùa. Ngày Phật Đản hay Vu Lan ngày xưa chỉ có ở những nước Đông Nam Á, nay đã đi sâu vào nhân loại, bàng bạc khắp nơi, nhất là cộng đồng Viêt Nam chúng ta đã định cư khắp nơi trên thế giới, nơi nào có cộng đồng Việt Nam là nơi đó có những ngôi chùa.Đầu tiên với những chùa rất thô sơ nhỏ bé, và mỗi người một trách nhiệm chung với quý thầy xây dựng thành những ngôi chùa lớn hơn, chứng ming rằng chúng ta không phải là những người đi tị nạn về kinh tế mà chính là đem văn hóa của mình đến đây. Người Mỹ đã nhận xét rất hay khi nói rằng người Việt Nam tuy mất nước nhưng văn hóa Việt Nam ngày càng phổ cập đến tất cả các quốc gia trên thế giới, Chùa có được là do chính Phật tử thành tâm xây dựng, mong các Phật tử nhất là các em trẻ, hãy cố gắng dấn thân vào con đường đạo pháp của dân tộc, tiếp tay nhiều hơn nữa với Thượng Tọa Thích Đạo Nghiệp, chùa Viên Thành để có một nơi khang trang hơn. Làm sao tu tánh tự tâm của mình, để Bồ Đề Tâm ngày càng kiên cố, thì làm gì cũng được cả. Hãy phát huy tinh thần tôn giáo, làm cho Phật ở trong tâm của mình và đạo Phật bên ngoài ngày càng phát huy hơn nữa! Làm sao cho thế giới khi về Little Saigon, thủ phủ của người Việt tị nạn thấy được rằng Phật giáo Việt Nam hải ngoại và cộng đồng Việt Nam nơi đây thật phát triển!”Nghi thức Đản sinh bắt đầu, tất cả mọi người cùng tụng trang kinh Đản Sanh.Tiếp theo nghi thức lễ tắm Phật do chư tôn đức cử hành, sau đó là đồng hương Phật tử.Nhân ngày Đản sanh Chùa cũng đã tổ chức lễ quy y cho một số Phật tử, Thầy Thích Đạo Nghiệp đã cung thỉnh Hòa Thượng Thích Nguyên Trí trao phái quy y cho các Phật tử trong ngày lễ trọng đại này.Sau đó Ban cung nghinh đã cung thỉnh Chư tôn đức Tăng, Ni trở về trai đường thọ trai, đồng hương Phật tử dùng bữa cơm chay do Đạo tràng chùa Viên Thành khoản đãi dể thưởng thức chương trình văn nghệ Phật Đản do các ca sĩ Đức Khánh, Quang Tuấn, Ngọc Hạ, và các ca sĩ thân hữu cúng dường. Trong dịp nầy, ca sĩ Ngọc Hạ cũng đã cúng dường một bức tranh “Tam Thế Phật” tuyệt đẹp khổ lớn, trị giá $3,000, kêu gọi mọi người ủng hộ để gây quỹ xây dựng chùa Viên Thành.Mọi chi tiết liên lạc về chùa Viên Thành: (714) 422-7639.