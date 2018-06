Gia Đình Suy Ngẫm: Câu Nói Giá Trị Cho Hành Động

Thành Lacey ST – từ Barnes and NobleKẻ nào dự tính mà không thực hành chứa bên trong mình căn bệnh hiễm nghèo. – William BlakeBiên giới không là ở hướng nam hay bắc, đông hay tây nhưng bất cứ nơi nào ta đối mặt với các sự kiện. - H.D. ThoreauNếu bạn muốn làm một điều gì đó, hãy làm đi – nếu không thì nói người khác làm. - B. FranklinMục đích của cuộc đời không phải là kiến thức mà là hành động. - Thomas FullerNhững người hành động đứng gần với khối quần chúng hơn là những người cầm viết; và ở trong tay của họ ý tưởng mới sẽ được chuyển thành tiếng nói thô kệch của hành động. - Wooddrow WilsonLàm và chết là dễ dàng hơn là lý luận xem tại sao. - G.A.Có hai lý do để ta hành động: Đó là một lý do rất tốt và đó là lý do thật sự. – Anon“Dự định làm” không gặt hái được gì cả. – AnonMọi sự sẽ đến với kẻ bận rộn trong khi chờ đợi. - Thomas A. Edison.Cái chuông không bao giờ tự nó reo lên được trừ khi có ai đó cầm vào, lắc nó, nếu không nó chỉ câm. - PlautusChỉ khi ta tương tác với cuộc sống thì những lý tưởng củ mới đem lại kết quả. Tách rời khỏi cuộc sống nó sẽ trơ khô trên cành. – Bertrand RusselCứ suy nghỉ cho cẩn thận nhưng khi giờ phút hành động tới, hãy ngừng suy nghỉ và bắt tay làm. - Andrew Jackson.Bạn có thể bất mãn khi thất bại nhưng bạn sẽ phí đời mình nếu bạn không thử làm. – Beverly SillsKhi ta hành động hãy cả quyết nhưng khi suy tính ta hãy đắn đo. - René CharTa hãy làm với những gì mình có vì chúng ta khó có được những gì mình mơ ước. – Cardinal NewmanKẻ nào bước ra khỏi cữa là đã làm đựơc giai đọạn khó khăn của cuộc hành trình còn lại. - Ngụ ngôn Hà lanChỉ có hai lực nối kết con người ta lại: sự sợ hải và ý muốn hành động. – Napoleon BonapartePhước cho kẻ nào có trong mình một vị thần, một lý tưởng và theo đuổi điều đó - lý tưởng về nghệ thuật, về khoa học hay về tôn giáo. Từ đó sẽ nẩy sinh ra tư tưởng lớn và hành động lớn. – Louis PasteurChúng ta sẽ tìm được cách thực hiện hay tạo ra cách thực hiện. – Hannibal