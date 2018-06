Mỹ-Bắc Hàn: Tăng Tốc Chuẩn Bị Thượng Đỉnh Trump-Kim; Trump: Đặc Sứ Bắc Hàn Sẽ Tới Washington Giao Thư Kim Jong Un

NEW YORK - Ngoại trưởng Hoa Kỳ họp với phái viên cao cấp của chế độ Pyongyang trong lúc chính quyền Trump tăng tốc chuẩn bị đối thoại thượng đỉnh Trump-Kim.Tuần qua, TT Trump gửi thư thông báo bãi bỏ cuộc gặp dự kiến ngày 12-6 tại Singapore – Bạch Ốc không phóng thông tin gọi là “rút lại” nhưng twitter hôm Thứ Ba của chủ nhân Bạch Ốc xác nhận thư ấy đã đuợc phúc đáp.Hồi 7 giờ tối Thứ Tư, ngoại trưởng Mike Pompeo đã mời sứ giả Choi Yong-chol gặp mặt và cùng ăn tối tại trú sở của phó đại diện Hoa Kỳ tại LHQ, tại Manhattan.Ông Choi này là phó chủ tịch đảng Công Nhân cầm quyền Bắc Hàn, cũng là cố vấn cao cấp của lãnh tụ Kim.Nhưng, thách thức thật là đàm phán hết ngày Thứ Năm về các bất đồng – ngoại trưởng Pompeo đuợc trông đợi mở họp báo vào chiều cùng ngày.Ông Choi là nguyên giám đốc quân báo Bắc Hàn đuợc tin là chủ mưu các hành động khiêu khích, gồm các vụ ám sát tại miền nam, đánh đắm 1 tàu tuần Nam Hàn, tấn công mạng … Bản thân Chol là 1 đối tượng trừng phạt, Bạch Ốc phải cho bãi miễn để ông ta có thể nhập cảnh và đến New York. Sau dạ tiệc, ông Pompeo chỉ cho biết bưã tối có món thịt bò steak rất tuyệt, và không cung cấp thông tin chi tiết.Phó văn phòng Bạch Ốc Joe Hagin đã dẫn đầu đoàn tiền phương đi Singapore để làm những việc chuẩn bị thượng đỉnh trong khi 1 đoàn cao cấp đến Panmunjom gặp các viên chức Bắc Hàn.Dĩ nhiên, quyết định cuối cùng tùy thuộc TT Trump – như 1 viên chức cao cấp nói “TT có thể quyết định bay hay không bay bất cứ lúc nào.”Trong khi đó, trước khi lên phi cơ Air Force One để đi Houston, TT Trump báo tin: thư của lãnh tụ Kim Jong-un sẽ đuợc chuyển giao cho ông bởi sứ đoàn Bắc Hàn đã tới New York – ông đang trông đợi nội dung của thư này. Ông nói “Thư ấy là rất quan trọng với họ – nên chắc là họ sẽ đến thủ đô Washington trong ngày Thứ Sáu để giao thư”.Thư này, và ám chỉ của TT Trump về khả năng họp thượng đỉnh ngày 12-6 như dự kiến, là các diễn biến mới nhất trong lúc các viên chức CIA đoán Pyongyang không định từ bỏ vũ khí nguyên tử.Ngoại trưởng Pompeo tiếp sứ giả Choi tại New York tối Thứ Tư và TT Trump tuyên bố sáng Thứ Năm “Chúng ta đang làm rất hiệu quả trong các thương thảo”. Ông phỏng đoán nội dung thư riêng của Kim là “rất tích cực” – ông tỏ ý hy vọng cuộc gặp ngày 12-6 là có ý nghĩa, tuy mọi việc không thể giải quyết trong 1 lần họp, có thể 2 hay 3 lần. Cũng có thể là không”.Liên quan đến cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Bắc Hàn tại Singapore, một bản tin khác cho biết rằng, Bắc Hàn và Hoa Kỳ có những bất đồng về phi nguyên tử, nhưng dị biệt có thể thu hẹp, theo nhận xét của bộ trưởng thống nhất Nam Hàn Cho Myong-gyon.Phát biểu với các ĐS của châu Âu trong 1 sự kiện tổ chức tại trung tâm thủ đô Seoul, bộ trưởng Cho nhấn mạnh rằng lãnh tụ Kim Jong-un tiếp tục theo đuổi phi nguyên tử – theo lời ông, việc ấy không dễ, nhưng không là bất khả. Bộ trưởng Cho diễn giải: vụ phá hủy căn cứ nguyên tử Punggye-re tại núi Mantap là thể hiện định hướng của Pyongyang. Theo lời ông, các bên chỉ mới bước qua cổng của tiến trình.Cùng ngày, phát ngôn viên Bộ ngoại giao tuyên bố: 2 bên sẽ giải quyết các vấn đề nhậy cảm gây ra nhiều tranh luận thông qua đối thoại khi đối diện yêu sách mới của Pyongyang là hồi hương số người Bắc Hàn đào tị đến miền nam.Bắc Hàn lập luận: gián điệp Nam Hàn khuyến dụ người Bắc Hàn trốn từ Hoa Lục sang Nam Hàn – tố cáo này đuợc khuếch đại với tin 1 số người đến miền nam trái ý muốn.Thứ Sáu tuần này, thương luợng cấp cao tái tục tại Panmunjom để bàn tiến trình thực hiện các thỏa thuận đã đạt đuợc tại hội đàm thượng đỉnh Moon-Kim ngày 27-4. Hai bên định thảo luận các biện pháp giảm căng thẳng, khả năng tổ chức hội ngộ các gia đình bị ly tán vì cuộc chiến 1950-1953 là vấn đề nhân đạo sẽ trao đổi qua cơ chế Hồng Thập Tự.