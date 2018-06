Hội Thảo An Ninh Shangri-La Kỳ Này Có 50 Nước Tham Dự, Lần Đầu Tiên Có Thủ Tướng Ấn Độ Tham Dự Hội Thảo Này

SINGAPORE - Với tố giác của Hoa Kỳ về phi đạn Trung Cộng đặt tại đảo cạn và đảo nhân tạo tại Biển Đông, đoàn đại biểu Trung Cộng dự hội thảo an ninh Shangri-La tổ chức tại Singapore cuối tuần này đuợc lệnh giảm căng thẳng.Sự kiện thường niên gọi là IISS Shangri-La Singapore họp từ Thứ Sáu đến Chủ nhật tuần này, đoàn Trung Cộng cẩn thận chọn thảo luận có tính cách nghiên cứu thay vì tranh luận chính trị, theo nhận định của báo Hong Kong.Kỳ này, hội nghị tập trung hơn 50 nước, gồm các thành viên ASEAN, Hoa Kỳ, Trung Cộng, Nhật, Australia, Ấn Độ, và Pháp chú trọng vào các đề tài chính là Biển Đông và phi nguyên tử bán đảo Hàn.Trên đường đi Singapore, bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ Jim Mattis nói rõ: tiếp tục hành xử quyền tự do hàng hải tại Biển Đông, nhưng chắc sẽ đối đầu với loại hành động mà Hoa Kỳ tin là ngoài khuôn khổ luật quốc tế.Tại hội thảo Shangri-La ngày Thứ Bảy tuần này, bộ trưởng Mattis sẽ đọc bài diễn văn về các thách thức an ninh tại vùng Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.Điểm đặc biệt mà phóng viên nhận thấy là sự có mặt lần đầu tiên của Thủ Tướng Ấn Độ – cùng tuần này, Thủ Tướng Narenda Modi tới Jakarta thảo luận với TT Widodo về hợp tác chống khủng bố.Nhà báo Hong Kong cho hay trưởng đoàn Trung Cộng He Lei là Tướng 3 sao, phó chủ tịch của Viện khoa học quân sự, không là viên chức hoạch định chính sách, là báo hiệu định hướng của Beijing coi hội nghị họp tại Singapore như là “trao đổi chuyên môn” để tránh tranh luận về chính sách.Ngoài ra, 1 thượng tá Trung Cộng đọc tham luận về cạnh tranh và hợp tác giữa Trung Cộng với Ấn Độ.Báo Hong Kong ghi nhận thêm: Beijing đang cải thiện quan hệ với Hà-Nội.