Báo Động: Bạo Động Súng Học Sinh Sợ Đến Trường; Học Sinh: Niên Học Ngắn Hơn Sẽ Giảm Nguy Cơ Bị Bắn Tại Trường

NEW YORK - Với quan tâm về bạo động súng tại học đường, các bậc phụ huynh đếm số ngày còn lại của niên học - bà Tricia Miller đếm những ngày còn lại trước thời gian nghỉ hè.Tuần qua, bà nói “Nếu hôm nay con gái Hannah còn sống, thì còn 20 ngày nữa”. Con gái Hannah 17 tuổi đang theo học trường T.C. Williams ở Alexandria (Virginia). Trường này chưa chứng kiến 1 vụ nổ súng nào – nhưng bà Miller cảm thấy đặc biệt quan ngại sau vụ 17 người bị bắn chết tại Parkland (Florida) bằng súng trường AR-15 hôm 14-2. Bà cùng con gái dẫn đầu chi hội Bắc Virginia của Students Demand Action đang tìm kiếm các biện pháp phòng ngừa, và đã phác họa bản đồ di tản cho trường T.C. William trong trường hợp hữu sự.Mối lo của mẹ con Miller tăng thêm với những vụ nổ súng gần đây, như ở Santa Fe (Texas), rồi tại Nobelsville (Indiana).Tương tự, nữ sinh Aisa Radoncic theo học lớp cuối tại trường Edward R. Murrow (New York) đặt câu hỏi với phóng viên “Ai nói trường tôi an toàn?” – em tin rằng cần mở đối thoại công khai, cởi mở, khuyến khích học sinh lên tiếng góp ý.Bà Heidi Zinzow, phụ giáo môn tâm lý tại Clemson, phát biểu “Không có nghiên cứu gần đây về ảnh hưởng tâm lý với học sinh trong những vụ nổ súng không phân biệt tại truờng học”.Tại Torrance (California), chuyên gia trị liệu tâm thần về hôn nhân và gia đình Melissa Dumaz báo động: học sinh sợ đến trường, hỏi nhiều câu “tại sao”, mất cảm giác an toàn và trở thành hoang mang.Liên quan đến bạo động súng ở trường, một bản tin khác cho biết rằng, Tham Vụ Báo Chí Sanders nghẹn lời khi phóng viên tập sự hỏi về kiểm soát bạo động súng. Bản tin viết chi tiết như sau.WASHINGTON - Tham vụ báo chí Bạch Ốc thật sự xúc động với câu hỏi của phóng viên học sinh về an toàn của trẻ em tại trường học – bà Sarah Sanders có 3 con nhỏ, trả lời, nhưng hơi nghẹn.Người hỏi là Benkje Choucroun 13 tuổi, đến Bạch Ốc như là dại diện của Time for Kids – em hỏi “Chúng em đuợc thực tập tình huống đóng cửa phòng thủ tại truờng mới đây. 1 trong những điều em và các bạn lo âu là chúng em có thể bị bắn tại trường. Xin bà cho biết cụ thể chính quyền đã làm và sẽ làm gì với những thảm kịch vô nghĩa như thế”.Tham vụ Sanders tỏ ý tiếc em Choucroun cảm thấy như thế, và cho hay tuần này TT mở 1 phiên họp chính thức của ủy hội an toàn học đuờng để phác họa những phương cách hữu hiệu nhất có thể.