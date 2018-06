Đuổi Di Dân Lậu, New York Sẽ Mất 7.2 Tỉ MK, 44,000 Việc Làm; GS: Nông Nghiệp Mỹ Không Sẵn Sàng Với Thiếu Thốn Lao Động Nhập Cư

SEATTLE - Giới chuyên môn nhận thấy sắc lệnh về di trú của TT Trump được phe hậu thuẫn căn bản tán đồng, nhưng khó khăn, trắc trở bắt đầu đuợc nhận thấy tại kỹ nghệ xây dựng và du lịch - không đâu thấy ảnh hưởng bất lợi hơn nghề nông.Bởi, khả năng tự động hoá chưa sẵn sàng bù đắp thiếu hụt nhân lực khi lao động nhập cư bị kềm hãm.Bà Sindhukja Sankaran, phụ giảng tại Washington State University, nói: máy có thể làm việc gieo hạt, thu hoạch, nhưng luôn phải có người điều khiển các loại máy và máy kéo. Theo lời bà, dù tự động hoá tiến bộ đến đâu, vẫn phải có con người trong tiến trình quyết định, ít nhất trong chương trình ngắn hạn. Việc hái trái vẫn do con người.Chuyên gia Steve Ammerman làm việc tại New York Farm Bureau tuyên bố trong năm qua với The Atlantic “Nông dân sợ không thể gặt hái – khi ấy giá luơng thực leo thang, ảnh hưởng an ninh quốc gia”.Theo kết quả khảo sát 2017 của Pew, số di dân bất hợp lệ sinh sống tại Hoa Kỳ năm 2015 là 11 triệu, không bằng năm 2007 là 12.2 triệu. 8 triệu di dân tham gia lao động năm 2015, đóng góp khoảng 11.6 tỉ MK trong nền kinh tế Hoa Kỳ.Theo biên bản của Institute on Taxation and Economic Policy (hay ITEP), 16% nhân lực của nông nghiệp là di dân nhập lậu – nhưng, di dân nhập lậu chiếm 70% lực luợng làm việc ngoài đồng.Riêng với tiểu bang New York, nếu di dân nhập lậu bị tống xuất hết, sản luợng nông nghiệp của tiểu bang này sút giảm ít nhất 24% - 21,000 việc làm nông trại bị mất (gồm 1 phần là công dân) và 23,000 việc làm ở các ngành phụ trợ cũng bị mất. Tính chung, ảnh hưởng với tiểu bang “Trái Táo lớn” là giảm 7.2 tỉ MK.