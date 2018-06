Dàn Kèn Đám Ma Hát Trước Nhà Sếp Công An Để Đòi Nợ

HANOI -- Chuyện lạ: Mở nhạc đám ma, mang vòng hoa đến nhà trưởng công an xã đòi nợ... bất kể, ông trưởng công an chẳng nợ nần gì.Bản tin VTC/Người Đưa Tin kể rằng một nhóm người đã kéo đến nhà riêng trưởng công an xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để đòi tiền dù ông này không vay nợ cũng như không có mặt trong nhà.Ngày 31/5, Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An vẫn đang điều tra vụ đòi nợ bằng vòng hoa tang và nhạc đám ma gây xôn xao dư luận trong mấy ngày gần đây.Sự việc xảy ra vào sáng 26/5, một nhóm người mang vòng hoa tang đến nhà riêng của ông Nguyễn Văn Đồng, trú tại xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu để đòi nợ.Tại đây, nhóm người này đặt 2 vòng hoa trước cửa nhà và phát loa nhạc kèn đám ma, la hét chửi bới với mục đích đòi tiền gây mất trật tự công cộng. Số tiền được cho là 8,3 tỷ đồng do chị Ngô Thị Hồng (SN 1992, con dâu ông Đồng) vay một người phụ nữ trú tại xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu.Được biết, ông Đồng hiện đang là Trưởng Công an xã Diễn Xuân. Vào thời điểm này, ông Đồng đang ở trụ sở UBND xã, phía trong nhà chỉ có vợ ông Đồng và các cháu nội nhỏ tuổi. Vụ việc đã thu hút sự chú ý của rất đông người, gây ách tắc giao thông cục bộ.Nhận được thông tin, ban Công an xã Diễn Xuân, Công an huyện Diễn Châu đã có mặt ở hiện trường yêu cầu nhóm người này rời đi. Tuy nhiên, sau một thời gian văng tục, chửi bới, phải đến 10h cùng ngày thì đám đông mới chịu giải tán.Trong khi đó, bản tin Kênh 14 ghi thêm về phản ứng trên mạng: Sau khi clip đăng tải đã thu hút hàng nghìn chia sẻ và bình luận. Hầu hết đều tỏ ra bực dọc trước hành vi của các đối tượng trên, quá ngông cuồng, coi thường pháp luật.