Đình Công: Bị Nợ Nửa Năm Lương

HANOI -- Chuyện xảy ra ở thiên đường của giai cấp công nhân: Bị nợ lương, hơn 400 công nhân xuống đường... cầu cứu.Báo Giao Thông kể rằng do khó khăn, công nhân muốn xin nghỉ để đi làm nơi khác cũng gặp trở ngại vì không thể chốt sổ bảo hiểm.Sáng 31/5, hơn 400 người đã tập trung trước cổng Công ty TNHH Đóng tàu và Cơ khí Hàng hải Sài Gòn (SOFEL) thuộc tập đoàn Triyards, trụ sở tại Khu Công nghiệp Đông Xuyên, Tp Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) treo các băng rôn yêu cầu giải quyết tiền lương và bảo hiểm xã hội.SOFEL là công ty đóng tàu có 100% vốn của Singapore, là một trong 3 nhà máy thuộc tập đoàn Triyards tại Việt Nam. Tập đoàn này vào Việt Nam hoạt động từ 2007 hoạt động trong lĩnh vực đóng tàu biển. Đại diện theo pháp luật của công ty hiện nay là ông Chan Eng Yew, quốc tịch Singapore. Lúc cao điểm, có khoảng 3500 công nhân làm việc cho các nhà máy của tập đoàn này.Các công nhân cho Báo Giao Thông biết rằng từ tháng 2/2018 tới nay, nhiều công nhân chưa nhận được lương và cũng chưa được đóng BHXH từ tháng 3/2017 đến nay. Nhiều công nhân thắc mắc vì sao bảo hiểm xã hội trong năm 2017 cũng không được đóng.Khi các công nhân tập trung đông và hô hào đòi quyền lợi, một đại diện của Công ty TNHH Đóng tàu và Cơ khí Hàng hải Sài Gòn đã gặp mặt và giải thích với các công nhân. Tuy nhiên, đa số từ chối nghe lời giải thích vì cho rằng công ty chỉ hứa để kéo dài chứ không có hành động thiết thực. Từ Tết đến giờ công ty chỉ chi trả cho họ 3 triệu đồng chia làm 2 lần. Số tiền này không thể đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của công nhân và gia đình. Do nhiều người là trụ cột, lao động chính trong gia đình nên cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí muốn xin nghỉ việc để đi làm nơi khác cũng gặp trở ngại vì không thể chốt sổ bảo hiểm. Hành động xuống đường đòi quyền lợi này đã được công nhân thực hiện nhiều lần, gần nhất là 16/4, nhưng vẫn không có gì tiến triển.Được biết, tính tới thời điểm này, Công ty đang nợ tiền lương của công nhân là hơn 17 tỉ (= 743 ngàn đôla) và nợ bảo hiểm của công nhân khoảng 42 tỉ (1.9 triệu đôla).Báo Tuổi Trẻ ghi nhận rằng: Làm nửa năm không lương, hàng trăm công nhân đóng tàu đình công...Bản tin báo Tuổi Trẻ ghi lời anh Hoàng Văn Thủ, một công nhân, cho biết lương anh hơn 7 triệu đồng/tháng và do không có tiền nên gia đình anh đang gặp nhiều khó khăn.Một công nhân khác cho hay có rất nhiều người muốn nghỉ việc, muốn công ty chấm dứt hợp đồng lao động, chốt sổ bảo hiểm để đi tìm việc khác nhưng không được giải quyết.