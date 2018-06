Trường Tiểu Học Murdy Với “Dự Án Biết Ơn”

Dự án biết ơn ở Trường Tiểu Học Murdy trong khu Little Saigon.

Garden Grove (Bình Sa)- - Tại hội trường Trường Murdy Elementary, Học Khu Garden Grove vào lúc 10 giờ sáng Thứ Năm ngày 31 tháng 5 năm 2018, do Bà Marcie Griffith làm Hiệu Trưởng đã tổ chức Lễ Kỷ Niệm “Dự Án Biết Ơn” (Project Gratitude), nhằm nói lên tấm lòng biết ơn đối với các cựu quân nhân Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa, qua các bài, hình ảnh và tài liệu minh họa do chính các em thực hiện, sưu tầm, phỏng vấn qua hàng trăm tác phẩm hội họa được trưng bày như một cuộc triển lãm.Mục đích của dự án là để các em nghiên cứu về sức mạnh của lòng biết ơn.Tham dự buổi lễ ngoài qúy Thầy, Cô Giáo, qúy vị phụ huynh cùng các em học sinh, về quan khách có: ông Steven R. Jones, Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove, Luật Sư Nguyễn Quốc Lân Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Garden, một số qúy vị đại diện dân cử Tiểu Bang, Quận Hạt, các cơ quan truyền thông Mỹ-Việt tại Nam California.Khỏang 100 em học sinh lên sắp thành nhiều hàng trước sân khấu để Làm nghi thức chào quốc kỳ Hoa Kỳ. Sau đó lần lượt từng em lên trước micro nói lời cảm ơn bằng tiếng Mỹ, tiếng Việt, tiếng Mễ những lời như: “Con cám ơn ba! Cám ơn mẹ! Cháu cám ơn ông nội! Cháu cám ơn ông ngoại! Cám ơn gia đình!…” giây phút thật là cảm động.Sau đó các em trở lại ngồi từ hai bên hội trường và lần lượt tiếp tục từng 3 em tiến lên phía trước mặt, nơi hàng ghế danh dự dành cho những cựu quân nhân Mỹ, Việt, và khách mời mà các em từng phỏng vấn cho dự án trong thời gian qua. Các em đọc lên những thành tích của những người được các em phỏng vấn, sau đó mời những vị nầy lên để nhận bằng vinh danh, những giây phút xúc động đã làm cho những người tham dự không ngăn được những giọt nước mắt cảm xúc.“Đây là một dự án đòi hỏi các em phải tìm hiểu sức mạnh của sự biết ơn là gì? nhiều em đã viết rằng sự biết ơn có sức mạnh làm cho một người thấy được sức mạnh nội tại mà người ấy không hề biết,” bà hiệu trưởng Marcie Griffith cho biết, ngày nay câu hỏi không còn là hỏi học sinh lớn lên sẽ làm gì, nhưng phải là các em sẽ làm gì để giải quyết khi gặp vấn đề. Các em cần có những kỹ năng gì để đối phó, để có giải pháp khi lớn lên.Bà cho biết một số các em học sinh đã viết, và tôi được đọc. “Tôi nghĩ là sứ mạng của chúng tôi đã hoàn thành. Đó là các bài viết thật sự là do các em diễn tả, không phải của người lớn. Các em chứng tỏ đã biết nhu cầu của các em để giải quyết khó khăn trong tương lai, là sức mạnh nội tại, là khả năng để thông cảm với người khác. Những lời quý vị chia sẻ với các em không bị mất đi, vì các em rất biết ơn,”Bà Hiệu Trưởng Marcie Griffith cho biết tiếp: “Thật là ấm lòng và tôi hãnh diện về các em, cũng như ghi nhận công khó của các thầy cô giáo.”Ngoài những bài viết về các nhân vật được vinh danh, các em còn vẽ các bức tranh do cảm nhận từ các cuộc phỏng vấn, hay được chia sẻ các hình ảnh xưa cũ từ gia đình... . Qua những bức vẽ về lá cờ Hoa Kỳ, cờ Việt Nam Cộng Hòa và hình ảnh về sự anh dũng của người lính, các em đã diễn đạt thật xuất sắc.Luật Sư Nguyễn Quốc Lân nói: “Lúc nào cũng có thể học được, nhưng tôi rất hãnh diện dự án này có tính đặc biệt ‘cách riêng của Học Khu Garden Grove.’ Tôi rất vui được tham gia để vinh danh thầy cô và các em học sinh.”