Tu Viện Linh Ứng Long Trọng Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản

Hình ảnh Đại Lễ Phật Đản tại Tu Viện Linh Ứng.

Garden Grove (Bình Sa)- - Tu Viện Linh ứng toạ lạc tại số 11401 Mac Street, Garden Grove, CA 92841, do Tỳ Kheo Thích Minh Hạnh, Viện Chủ đã long trọng tổ chức Đại Lễ Phật Đản PL. 2562 – 2018 vào lúc 11 giờ trưa Chủ Nhật ngày 27 tháng 5 năm 2018.Chư Tôn Đức chứng minh tham dự buổi lễ có: HT. Thích Giác Định, HT. Thích Trí Thọ, ĐĐ Thích Minh Khánh, ngoài ra còn có sự tham dự đông đão Phật tử trong đạo tràng Tu Viện Linh Ứng và đồng hương Phật tử đến từ các chùa và tự viện trong vùng Nam California.Mở đầu với Lễ tác bạch do Thầy Thích Minh Hạnh, Viện Chủ Tu Viện Linh Ứng và một số qúy vị đại diện Phật tử đạo tràng Linh Ứng thực hiện, sau đó cung thỉnh qúy Hòa Thượng quang lâm chánh điện, trong lúc nầy qúy đồng hương Phật tử cùng chắp tay niệm phật.Nghi thức lễ khánh đản bắt đầu, mọi người cùng tụng trang kinh Khánh Đản.Sau phần nghi thức khánh đản, Thầy Thích Minh Hạnh nói về ý nghĩa ngày đản sanh Thầy cho biết, “ Hoàng Tử Tất Đạt Đa, người đã không màng đến cuộc sống nhung lụa khi thấy nhân sinh phải sống trong biết bao khổ não vì sinh, lão, bệnh, tử nên Thái Tử quyết chí từ bỏ cuộc sống giàu sang phú quý, vợ đẹp con khôn, lên đường đi tìm chân lý giải thoát để giúp chúng sinh thoát khỏi cảnh trầm luân’Khi đã giác ngộ thành đạo, qua 49 năm chu du thuyết pháp, Ngài đã tùy căn cơ của chúng sinh nói ra vô lượng pháp môn để cứu độ muôn loài thoát khổ.Phật dạy tất cả là vì cái tâm của chúng ta. Tâm ác sẽ gây nghiệp ác và phải chịu quả báo ác. Tâm lành gây nghiệp lành sẽ được hưởng quả an vui. Các cảnh giới tịch tịnh yên vui và địa ngục khổ não là do tâm của chúng ta. Tâm phát sinh Niết Bàn và Địa Ngục ngay trước mắt chúng ta mà không ở đâu xa.. .”Tiếp theo là nghi thức Tắm Phật, sau chư tôn đức tiếp đến đồng hương Phật tử lần lượt làm lễ tắm Phật.Sau lễ tắm Phật đồng hương Phật tử vào chánh điện làm lễ “Tiến Linh.”Sau đó Thầy Viện Chủ đã ngỏ lời cảm ơn Chư Tôn Đức Tăng cùng đồng hương Phật tử đã tham dự ngày lễ trọng đại của Tu Viện Linh Ứng hôm nay. Nhân dịp nầy Thầy Viện Chủ cũng không quên cảm ơn đồng hương Phật tử trong thời gian qua đã tích cực cùng Thầy kẻ công người qủa để xây dựng Tu Viện có được ngày hôm nay.Kết thúc buổi lễ, Ban tổ chức cung thỉnh chư tôn đức vào trai đường thọ trai, đồng hương Phật tử cùng dùng bữa cơm chay do đạo tràng Tu Viện Linh Ứng khoản đãi.Sinh hoạt tại Tu Viện Linh Ứng vào mỗi Thứ Bảy, từ 7 sáng đến 8 giờ 30 tối có những khóa lễ tụng kinh, trì chú và sinh hoạt Phật pháp. Riêng ngày Chủ Nhật có các khóa lễ cầu an, cầu siêu. Ngoài ra, mỗi tháng vào ngày Mùng Một và Rằm còn có các buổi bồ tát tụng giới chư tăng và khóa tu niệm Phật mỗi tháng ba lần.Được biết Hòa Thượng Thích Giác Định của tu viện chính là cựu Trung Tá QLVNCH Nguyễn Hữu An đã ở tù cộng sản tại Thanh Lâm Thanh Hóa sau năm 1975.Tiếp xúc với Thầy Thích Minh Hạnh được Thầy cho biết: “Từ bao đời nay trong truyền thống văn hóa Việt Nam, ngôi chùa luôn hiện hữu trong lòng những người con dân nước Việt; là biểu tượng của đời sống đạo đức; là nơi cho mọi người hướng về để thăng tiến đời sống tâm linh; là điểm tựa niềm tin trước phong ba, bão tố cuộc đời...Ý nghĩa và giá trị thiêng liêng ấy cần thiết biết bao cho tất cả chúng ta khi lìa xa quê hương, hội nhập vào một đời sống với những khác biệt về nền văn hóa truyền thống ấy; Ý thức về sự gìn giữ, duy trì và phát triển tại thế gian. Chư Tăng và Phật Tử đã kiến lập ngôi Tam Bảo; Tu Viện Linh Ứng nầy.”Chi tiết liên lạc: (714) 804-5788, (714) 468-4297; Email: tuvienlinhung@gmail.com