Thống Đốc Jerry Brown: Chính Trị Gia Hay Nhà Nhân Quyền?

Lê Minh Hải

Mục di trú và bảo lãnh do Văn Phòng tham vấn di trú Robert Mullins International đảm trách hằng tuần, nhằm mục đích thông báo các tin tức thời sự liên quan đến vấn đề đoàn tụ gia đình, rất hữu ích cho quý vị nào quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân. Đề tài trên đây cũng được thảo luận trực tiếp trên trang nhà của văn phòng, www.rmiodp.com, tiết mục Radio, vào mỗi tối thứ Tư , từ 7:00-8:00 giờ và Facebook.com/rmiodp(Robert Mullins International) Trong tháng Ba 2018, ông Trump lên mạng Tweeter nói rằng: "Những chính sách về nơi ẩn náu của California là bất hợp pháp và vi hiến và để tình trạng an tòan và an ninh của cả nước vào chỗ hiểm nguy. Hàng ngàn bọn tội phạm nước ngòai hung bạo và nguy hiểm được phóng thích do những chính sách tạo nơi ẩn náu mà ra, phóng thích để làm hại người dân Mỹ vô tội. ĐIỀU NÀY PHẢI CHẤM DỨT!".Thống đốc Brown đáp lời rằng: "Cầu thì tốt hơn tường". Và điều này có nghĩa là người trả thuế Hoa Kỳ trả cho những di dân không hợp lệ được học miễn phí, chăm sóc sức khỏe miễn phí, có bằng lái xe miễn phí, thực phẩm miễn phí. Điều này có công bằng không? Thống đốc Brown trả lời là "Có".Tòa Bạch Ốc và Sacramento hiện nay đều nằm trên đỉnh của tinh thần cực đoan. Ông Trump thì muốn tống mọi người ra khỏi Hoa Kỳ trong khi ông Brown muốn để mọi người ở lại. Nhưng một số người nhận định rằng việc hướng đến vấn đề nhân đạo của Thống đốc Brown đang gặp vấn đề: những thành viên di dân trong các băng đảng và bọn khủng bố có thể nhập cảnh và ở lại Hoa Kỳ bất hợp pháp. Và trong một thành phố hoặc một tiểu bang là nơi ẩn náu như California chẳng hạn, giới chức chính quyền địa phương không được phép giúp cơ quan Thi Hành Luật Di Trú và Thuế Quan (tức Immigration and Custom Enforcemet - ICE) trục xuất những người mang lại sự đe dọa và phúc lợi của xã hội.Tại sao ông Brown đang làm tất cả những gì ông có thể để chống lại chính sách di trú của Tòa Bạch Ốc và tại sao ông muốn giúp tối đa những di dân bất hợp pháp của California? Câu trả lời có thể là: Ông chẳng có gì để mất cả. Vào ngày 1 tháng Giêng năm 2019, nhiệm kỳ thống đốc của ông sẽ chấm dứt. Vì thế, từ bây giờ đến lúc mãn nhiệm, ông sẽ tiếp tục làm mọi thứ để California trở thành một tiểu bang hoan nghênh những di dân bất hợp pháp.Mặc dù có người không đồng ý với suy nghĩ của ông Brown, nhưng có vẻ như ông là một người nhân đạo trước hết, sau đó mới là một chính trị gia.Ông Trump muốn hành động nhanh chóng về việc xây tường biên giới và vấn đề di trú trước khi quốc hội nghỉ ngắn hạn trong tháng Tám.Vào ngày 15 tháng Năm, 2018 vừa qua, Tổng thống Trump đề nghị quốc hội cần thực hiện những tiến bộ về quyết định xây tường của ông dọc theo biên giới Mễ Tây Cơ, và than phiền về sự thiếu năng nổ của quốc hội về lãnh vực di trú.Ông Trump nói rằng: "Chúng tôi kêu gọi quốc hội gìn giữ biên giới của chúng ta, ủng hộ các nhân viên biên phòng, chấm dứt các thành phố giúp ẩn náu [người tội phạm] và hủy bỏ chính sách phóng thích bọn tội phạm trở về cộng đồng".Ông Trump nói rằng quốc hội phải thương thảo ngân sách liên bang trước kỳ nghỉ hè trong tháng Tám hoặc các nhà làm luật phải ở lại Hoa Thịnh Đốn. Trên mạng thông tin cá nhân, ông Trump cũng nói rằng dự luật ngân sách liên bang nên bao gồm tiền xây tường ở biên giới với Mễ Tây Cơ. Ông nói: "Thượng viện nên hòan tất vấn đề ngân sách trước kỳ nghỉ tháng Tám. Bức Tường và An Ninh Biên Phòng nên được bao gồm trong [ngân sách]".Tưởng cũng nên nhắc lại, một đạo luật chi tiêu ngân sách 1 ngàn tỷ 300 triệu mỹ kim, mà ông Trump ký hồi tháng Ba vừa qua, sẽ giữ cho chính phủ có ngân sách họat động đến cuối tháng Chín 2018.Tổng thống nổi giận vì Hoa Kỳ không thể đóng cửa biên giới.Tổng thống Trump đã nổi giận với Bộ trưởng Bộ Nội An của ông ta vì đã thất bại trong việc ngăn cản những người đến Hoa Kỳ không có giấy tờ hợp lệ. Trong một phiên họp nội các gần đây, ông Trump ngồi than phiền trong nửa tiếng đồng hồ. Ông trách móc Bộ trưởng Bộ Nội An, Kirstjen Nielson, về việc đã để cho nhiều gia đình, trẻ em và những người xin lánh cư (asylum) băng qua Hoa Kỳ mà không có chiếu khán (visa). Bà Nielson và Tổng trưởng Tư Pháp Jeff Sessions cố gắng giải thích cho tổng thống biết rằng luật pháp giới hạn những điều mà chính phủ muốn làm. Nhưng ông Trump không chấp nhận điều này như nhiều người nhận dịnh rằng ông muốn ngồi trên luật pháp. Ông đã hét tóang lên rằng: "Chúng ta cần đóng cửa, chúng ta cần đóng cửa quốc gia này".Về pháp lý, chính phủ không thể đóng cửa biên giới. Luật pháp yêu cầu cho những người muốn xin lánh cư được phép nhập cảnh và được phỏng vấn để quyết định xem họ có hợp lệ để xin lánh cư tại Hoa Kỳ hay không.Ông Trump đã có một sai lầm căn bản về bức tường biên giới của ông và sẽ không bao giờ giữ biên giới an ninh 100% được, cho dù có bỏ hàng tỷ mỹ kim để xây bức tường này. Người ta sẽ tìm cách vượt qua bức tường, đào hầm dưới tường hoặc dùng thuyền đến một trong những bờ biển của các tiểu bang. Và cần ghi nhận rằng 40% những người du lịch đến Hoa Kỳ hợp lệ đã ở quá hạn và hiện số người này là một phần trong số 11 triệu ngọai kiều bất hợp pháp.Chỉ vì những người đến biên giới Mễ - Hoa Kỳ không nhiều, trông rất thảm thương và không gây nguy hiển, ông Trump vẫn ra lệnh cho Vệ Binh Quốc Gia đến biên giới để bảo vệ... dân Mỹ! Trên thực tế, chỉ có khỏang 230 di dân sau cùng đã đến thành phố Tijuana, Mễ Tây Cơ vào ngày 29 tháng Tư. Tại Tijuana, những di dân này đã chờ đợi nhẫn nại, yên lặng, hiền hòa cho đến khi họ được nhập cảnh Hoa Kỳ và xin lánh cư. Hằng ngày, các nhân viên Phòng Vệ Biên Giới Hoa Kỳ đã cho phép từng nhóm nhỏ được nhập cảnh để xin lánh cư. Vào ngày 5 tháng Năm, tất cả người xin lánh cư này đã ở trong đất Hoa Kỳ.Hỏi Đáp Di Trú- Hỏi: Vấn đề di trú đối với người Việt Nam có bị ảnh hưởng bởi những tác động hành pháp của ông Trump không?- Đáp: Vấn đề di trú đối với người Việt Nam vẫn tiếp tục như thường lệ, không thay đổi. Nếu có những thay đổi về luật bảo lãnh gia đình thì việc thay đổi này sẽ không xảy ra trước cuối năm 2019.- Hỏi: Tòa Bạch Ốc muốn áp dụng hệ thống bảo lãnh dựa trên việc Tính Điểm để đưa những di dân có thể nói tiếng Anh và có năng khiếu đến Hoa Kỳ. Tại sao việc này lại cho là cần thiết?- Đáp: Hoa Kỳ hiện nay đang có hầu bết những người thuộc diện DACA nói rành rõi tiếng Anh và đang cố gắng được giáo dục tốt. Cũng đang có hàng trăm ngàn người có chiếu khán (visa) H1B có năng khiếu cao và nói tiếng Anh trôi chảy. Có lẽ Tòa Bạch Ốc cố lờ đi những người này vì họ không phải là người Âu Châu, không phải là người da trắng.- Hỏi: Tiền xây tường biên giới của ông Trump lấy thuế của người dân bao nhiêu?- Đáp: Khỏang chừng từ 21 tỷ 600 triệu đến 70 tỷ mỹ kim để xây tường này và khỏang 150 triệu mỹ kim mỗi năm để bảo trì nó.Quý độc giả muốn có thêm tin tức cập nhật, xin theo dõi qua báo chí hay đón nghe chương trình phát thanh và phát hình trực tiếp của chúng tôi vào mỗi tối thứ Tư từ 7-8PM, trên các làn sóng 1430AM, 1500AM, và 106.3FM và trên trang nhà của văn phòng: www.rmiodp.com, mục Radio, hay www.facebook.com/rmiodp. Hoặc liên lạc với một văn phòng Robert Mullins International gần nhất: Westminster: Văn Phòng mới trong khu Hanoi Plaza, trên đường Bolsa (714) 890-9933 , San Jose (408) 294-3888 (779 Story Road, phía trước Wal Mart), Sacramento (916) 393-3388 hay Email: info@rmiodp.com.Lê Minh Hải