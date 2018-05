(Xem: 143)

Bản tin Vinanet ghi rằng trong 4 tháng đầu năm 2018, Nam Hàn tăng nhập cảng nhóm hàng than đá từ thị trường Việt Nam, tuy lượng nhập chỉ đạt 135,5 nghìn tấn, trị giá 17 triệu USD, tăng gấp hơn 4 lần về lượng và 8 lần trị giá so với cùng kỳ 2017. Theo thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam, tháng 4/2018 kim ngạch xuất cảng hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Nam Hàn đạt 1,4 tỷ USD, giảm 10,14% so với tháng 3, tính chung 4 tháng năm 2018 đạt 5,7 tỷ USD, tăng 29,82% so với cùng kỳ năm 2017.