Đài Loan Siết Nhập Cảnh Với TQ

TAIPEI, Đài Loan -- Sau khi liên tục bị Trung Quốc quấy nhiễu, thế là tới lúc Đài Loan siết rào trở lại.Bản tin RTI kể rằng Sở Di dân Đài Loan đã thắt chặt quản lý nhập cảnh đối với quan chức cấp cao Trung Quốc.Chính phủ Đài Loan nhằm chống lại áp lực ngoại giao của Trung Quốc, quyết định thắt chặt quản lý nhập cảnh đối với các quan chức cấp cao chính phủ Trung Quốc khi nhập cảnh Đài Loan. Theo một số truyền thông cho biết, sự kiện Diễn đàn nhân nhân hai bờ eo biển do Đài Loan và Trung Quốc luân phiên tổ chức đến nay đã bước sang kỳ thứ 10, năm nay diễn đàn sẽ được tổ chức tại Tân Trúc. Trước ngày diễn ra sự kiện, Hội xem xét liên minh thuộc Sở Di dân đã từ chối đơn xin tham dự của đoàn gồm 10 công nhân viên chức Trung Quốc, với lý do nghi ngờ đoàn thể này dựa vào chuyến đi giao lưu này nhằm mục đích chính trị.Ngày 30/5 Trưởng Sở Di dân Dương Gia Tuấn trong lúc tiếp nhận chất vấn tại Ủy ban Nội chính Viện Lập pháp biểu thị, hoạt động thường niên này mỗi năm đều có thay đổi, do Trung Quốc đang tăng cường sức mạnh thâm nhập Đài Loan nên phải thắt chặt quản lý nhập cảnh.Trưởng Sở Di dân Dương Gia Tuấn nói: "hoạt động mỗi năm đều có thay đổi, và mang hình thái riêng của mỗi năm, tiến trình xét duyệt hồ sơ trong hai ngày ngày 15/5 và 21/5, sau khi thông qua hai phiên họp xét duyệt, thì chúng tôi không phủ nhận có một số thay đổi trong mô hình tổ chức. Năm nay Trung Quốc tăng cường thâm nhập Đài Loan, phương diện này thuộc sự việc cá biệt nên sẽ xử lý riêng."Bộ trưởng Bộ Nội chính Đài Loan Diệp Tuấn Vinh cho biết, cơ chế xem xét liên minh thuộc Sở Di dân đã hoạt động trong nhiều năm, Hội xem xét liên minh ủng hộ các hoạt động giao lưu mang tính lành mạnh giữa hai bờ eo biển, nhưng khi có vấn đề nghi ngờ thì các cơ quan sẽ trao đổi và cùng đưa ra quyết định.Trưởng Sở Di dân Dương Gia Tuấn cho biết thêm, công tác thắt chặt quản lý nhập cảnh bao gồm: theo dõi hành vi của các quan chức Trung Quốc khi đến Đài Loan, nếu vi phạm sẽ bị quản chế, ngoài ra còn yêu cầu xuất cảnh trước thời hạn và không được nhập cảnh trong thời gian nhất định.