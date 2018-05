Cali: Dân Chủ Đông Gần Gấp 2 Cộng Hòa, 8.4 Triệu Cử Tri Dân Chủ, 4.77 Triệu Cộng Hòa

SAN FRANCISCO — Tiểu bang California từng một thời nôi tiếng là thiên đường của Đảng Cộng Hòa với tên gọi "Reagan Revolution’’ (Cách Mạng Reagan)...Và bây giờ, Đảng Cộng Hòa California sau nhiều năm co cụm đã chính thức trở thành một đảng sức mạnh ở hàng thứ ba.Dữ kiện ghi danh cử tri mới phổ biến tuần này cho thấy đông nhất tại California là Đảng Dân Chủ, và đông thứ nhì là các cử tri độc lập (“no party preference”).Đảng Cộng Hòa California có số lượng đảng viên ít hơn số lượng cử tri ghi danh độc lập tới 73,000 người, theo dữ kiện của Political Data Inc., nơi đúc kết dữ kiện cử tri từ các phòng ghi danh ở các quận.Trong tổng số 19 triệu cử tri ghi danh tại California, thống kê lấy trong vòng 15 ngày trước kỳ bầu sơ bộ ngày 5 tháng 6/2018, cho thấy cử tri ghi danh Dân Chủ là 8.4 triệu người, tức là 44.6% số lượng cử tri.Trong khi đó, có 4,844,803 cử tri độc lập (không đảng phái), tức là 25.5% cử tri California, và 4,771,984 cử tri Cộng Hòa, tức 25.1%.Con sô chính thức sẽ được văn phòng California Secretary of State phổ biến tuần naỳ.Như thế, tỷ lệ cử tri Cộng Hòa đã giảm 10% kể từ năm 1998 (vào năm 1998, Cộng Hòa chiếm 35% tỷ lệ cử tri).Số lượng cử tri Dân Chủ cũng suy giảm, chiếm 46.8% trên tổng số cử tri hồi một thập niên trước.Ngược lại, tỷ lệ cử tri “không đảng phái” trong California tăng gấp đôi trong 2 thập niên qua.Tuần sau sẽ là bầu cử sơ bộ giữa kỳ tại California (Thứ Ba, ngày 5 tháng 6/2018).Có một đặc điểm truyền thông: người Cộng Hòa đi bầu ở tỷ lệ đông hơn, thường là từ 30% tới 32%.Trong khi Cộng Hòa và người độc lập có khuynh hướng Cộng Hòa chiếm khoảng 38% hay 39% số lượng phiếu.